Метод 3 вопросов, который повысит ваш эмоциональный интеллект

Простой метод «трех вопросов» поможет вам справиться с привычкой говорить то, о чем вы впоследствии можете пожалеть. Секрет его в том, что есть три вопроса, которые вы должны задать себе перед тем, как сказать что-нибудь.

Эмоциональный интеллект ( EI или EQ) означает способность человека распознавать и понимать эмоции (как свои собственные, так и других людей) и использовать эту информацию для принятия решений. Понятие эмоционального интеллекта включает в себя сложный комплекс таких чувств, как эмпатия, симпатия и сочувствие.

«Метод трех вопросов» чтобы не сказать лишнего

Конечно, эти качества помогают нам стать лучше. Они также позволяют нам избавиться от плохих привычек в общении.

Например, хотелось ли вам когда-либо вернуть сказанное обратно? Многие люди привыкли говорить слишком быстро, не обдумывая свои слова.

Простой метод «трех вопросов» поможет вам справиться с привычкой говорить то, о чем вы впоследствии можете пожалеть.

Есть три вопроса, которые вы должны задать себе перед тем, как сказать что-нибудь:

- Это необходимо сказать?

- Это необходимо сказать мне?

- Это необходимо сказать сейчас?

Представьте, что вы руководитель, который много усилий потратил на то, чтобы улучшить отношения с подчиненными.

Один из работников великолепно справился с проектом и вы решаете воспользоваться случаем, чтобы похвалить его, сказав: «Отличная работа!» (искренняя, настоящая и своевременная похвала очень мотивирует сотрудников).

Но тут вы вспоминаете, что этот же работник сослался на непроверенные данные в отчете несколько недель тому назад и допустил ошибку. «Мне следует обратить на это его внимание», - размышляете вы. – «Нужно сказать ему об этом сейчас, пока я не забыл».

А теперь- стоп! Спросите себя:

- Нужно ли это говорить?

- Нужно ли это говорить мне?

- Нужно ли это говорить мне в данный момент?

На самом деле, конструктивная критика лучше всего воспринимается сразу после допущенной ошибки. Но вы уже упустили этот момент.

Если вы дадите негативную обратную связь сейчас, вы разрушите благоприятный фундамент для отношений, который построили, начав с похвалы и благодарности.

Ваш подчиненный подумает: «Он сказал мне что-то приятное лишь за тем, чтобы смягчить удар от критики. Вот придурок».

А если вы зададите себе три этих вопроса, вы можете прийти к одному из следующих выводов:

- Замечание, которое я хотел сделать, на самом деле не столь важно. Мое мнение может измениться со временем.

- Будет лучше, если я сначала поговорю с непосредственным руководителем сотрудника. Возможно, ошибка, которую я увидел несколько недель тому назад, на самом деле не дает представления о картине в целом.

- Я уверен, что мне необходимо поговорить с сотрудником об ошибке, которую он допустил. Но сейчас не самое подходящее время. Лучше запланировать встречу с ним после того, как я соберу данные и буду обладать всей полнотой информации.

Мы разобрали лишь один сценарий, но метод «трех вопросов» поможет вам в различных ситуациях.

Представьте, как изменился бы мир, если бы каждый человек использовал его. Наши электронные письма стали бы короче, совещания перестали быть затянутыми, мы уменьшили бы недовольство работников, вызванное незаслуженными замечаниями и - возможно, даже спасли бы несколько романов!

Конечно, не стоит впадать в другую крайность и избегать высказываться прямо, когда это уместно. Честная и прямая коммуникация в этих случаях является наилучшим решением.

Иногда ответом на все три вопроса является уверенное «да» - даже если то, что вам необходимо высказать, не очень приятно или удобно для слушателя.

Во всех этих случаях, метод «трех вопросов» поможет вам говорить с уверенностью и научиться быть ассертивным – когда это необходимо.опубликовано econet

by Justin Bariso

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