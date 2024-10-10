Мертвая хватка лишнего веса: почему мы не можем похудеть на самом деле?

Один из самых частых поисковых запросов: «Как похудеть?», а самый популярный ответ на него: «Меньше есть». Но всё ли так просто? Если исключить случаи, связанные с хроническими заболеваниями, гормональными нарушениями, приёмом некоторых лекарственных препаратов, главным является вопрос: «Почему на самом деле человек переедает?». Да и далеко не всегда избыточный вес, даже при отсутствии серьёзных проблем со здоровьем, является следствием переедания.

Только выявив настоящую причину лишнего веса, можно решить проблему кардинально. Ведь если на сознательном уровне человек хочет похудеть, а бессознательная часть психики буквально мертвой хваткой удерживает лишний вес, то на место с трудом отвоёванного килограмма будет приходить два. Сколько бы человек ни соблюдал диету, все усилия могут быть напрасными или дадут очень кратковременный результат. Бессознательное любой ценой стремится к сохранению существующего равновесия – так оно понимает заботу о человеке.

Глубинные психологические причины лишнего веса

Одной из наиболее частых причин набора и удержания веса является невротический конфликт, то есть, по сути, постоянная борьба с самим же собой. Когда хочется одного, а нужно делать другое, или по каким-то причинам желаемого достичь сложно. В этом случае истинные желания могут быть вытеснены – не осознаваться, и конфликт разыгрывается как бы на поверхности, легализуясь через еду (хочу есть – ем – наказываю себя, потому что нельзя было есть).

Ещё одна из очень частых причин лишнего веса – родительские установки. Если в родительской семье существовал культ еды, если весёлые праздники и внимание взрослых у ребёнка ассоциировалось исключительно с обильной и вкусной едой, то став взрослым, он будет так давать себе любовь, внимание и радость – через еду.

Сюда же относятся похвала и умиление родителей, если ребёнок всё съел и просит добавки. Так усваивается связка «много ем – я хороший – меня любят». У множества людей сформировалась привычка «заедать» негативные эмоции, порой не осознавая их, поскольку мама кормила малыша, как только он начинал плакать, или давала что-нибудь вкусненькое в утешение подросшему ребёнку, часто не попытавшись разобраться, что его расстроило.

Одна из очень распространённых установок, которые ребёнок слышит с детства: «У нас в роду все полные. Виноваты гены». И человек неосознанно формирует себя по образу и подобию значимых близких, чтобы оставаться частью семьи, частью своего рода. Причиной лишнего веса у девочек нередко бывает солидаризация с мамой, бессознательная попытка не быть стройнее мамы, чтобы мама не разлюбила.

Также избыточный вес может быть следствием психологических травм самого человека или его значимых близких. Если они терпели сексуальные домогательства или пережили сексуальное насилие, бессознательная часть психики может пытаться оградить их от повторения такого страшного опыта, делая «менее привлекательными». С большой долей вероятности мама или бабушка, пережившие подобный опыт, передадут эту защиту – лишний вес – дочкам и внучкам.

В случае, если у женщины существует бессознательный страх отношений с мужчинами или замужества (неоднократный негативный опыт отношений – свой или старших женщин в семье, о чём девочка знала с детства), полнота также может быть защитным щитом. Сюда относятся семейные установки о том, что «все мужики – козлы», «с мальчишками дружат только малолетние проститутки», угрозы: «принесёшь в подоле – убью» и много другое.

У людей, состоящих в долгосрочных отношениях или в браке, лишний вес может формироваться, если партнер излишне ревнив. Тогда это становится платой за спокойную жизнь: если есть лишний вес, меньше будут обращать внимания. Однако здесь бывает и другой скрытый мотив – на самом деле не изменить мужу или жене, особенно если такие мысли возникают часто, но существует строгий внутренний запрет на измену.

Распространённой глубинной причиной лишнего веса является и страх голода, который передан нам нашими родными, пережившими войну. Здесь происходила как психогенетическая передача, так и интроецирование (включение в свой внутренний мир чужих взглядов и убеждений). Немалую роль играют установки о том, что преступление - оставлять недоеденную еду, поскольку кто-то из членов семьи потерял в войну детей от голода, или о том, что кто-то из родственников выжил только потому, что не был худым. Таким образом, в бессознательном ребёнка формируется устойчивая связка: «лишний вес – защита от смерти».

Ещё одной возможной причиной лишнего веса может быть чувство внутренней ненаполненности (чаще всего это следствие вытеснения в бессознательное большого количества негативных эмоций в детстве). Тогда еда будет тем, что наполняет, хоть и на очень короткое время, и позволяет притупить неприятное тревожное чувство.

Нередко лишний вес служит дополнительным корсетом, придающим больше устойчивости при нарушении чувства безопасности, или защитной кольчугой, маскирующий ранимость, чувствительность человека.

Это далеко не полный перечень глубинных психологических причин лишнего веса. Они могут быть очень индивидуальными и необычными, и часто при психотерапевтической работе их выявляется сразу несколько. Когда из бессознательного уходит установка «лишний вес нужен», человек начинает худеть, прилагая к этому значительно меньше усилий, а результат становится устойчивым.

"Плохая" женственность как причина лишнего веса

Елизавета (имя изменено, разрешение на публикацию получено) рассказала, что еда сейчас для неё – практически единственная радость. Днём она заедает и солёным, и сладким тревоги и переживания, а вечером ест для расслабления. «Как будто у меня какая-то ёмкость внутри, которую хочется наполнить», - рассказывает девушка.

Применяя приёмы эмоционально-образной терапии, я прошу Лизу описать, как выглядит эта ёмкость. «Это пустая пластиковая бутыль литров на пятнадцать, с широким горлом, без крышки», - ответила девушка. «Когда она пустая, мне хочется тосковать и плакать, а когда полная, я ощущаю себя в безопасности».

На языке бессознательного ваза и амфора символизируют «хорошую», ресурсную женственность, которая даёт возможность чувствовать себя гармонично, а бутыли, кастрюли, вёдра, бидоны и т.д. – отвергаемую самой женщиной – «плохую» женственность. Такое отношение к своей женственности у девочек, как правило, формируется вследствие отвержения их женственности значимыми близкими, а также вследствие травм, связанных с попытками сексуального насилия или свершившимся насилием, и других психологических травм.

Лиза вспоминает, что лишний вес впервые появился у неё лет с двенадцати. Девушка говорит, что мама всегда ревновала её к друзьям, хотела владеть девочкой безраздельно и старалась удержать дома, поэтому обильная вкусная еда была мощным средством контроля и воздействия – настоящий «пищевой наркотик». Когда же девочка уходила из дома надолго, мама сильно тосковала и даже плакала, а маленькая Лиза очень боялась огорчить маму. А ещё мама совсем не хотела, чтобы Лиза взрослела – становилась девушкой, женщиной. Ведь взрослеющая дочка будет нравиться молодым людям, влюбится, потом выйдет замуж, а мама останется одна...

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Что касается Лизиного отца, то он с пяти лет начал воспитывать её как мальчика: покупал ей машинки и автоматы, настаивал, чтобы её одевали, как мальчика, и коротко стригли, а года через два стал буквально подначивать её сражаться с мальчишками, и очень радовался, когда она побеждала. Девочка хотела, чтобы папа ею гордился, и вскоре стала настоящей заводилой в компании мальчишек. «Внутри меня как будто до сих пор живёт мальчик, а не девочка. Будто моя женственность какая-то плохая, неправильная», - говорит Лиза.

Девушка рассказала, что и в отношениях с молодыми людьми иногда сама чувствовала себя мужчиной. Ей хотелось соревноваться и побеждать, и она неосознанно выбирала мужчин с неразвитыми амбициями, чтобы они не подавляли её лидерские качества. При этом сама же потом злилась на их пассивность.

Воспоминания взволновали девушку, позволив актуализироваться тем давним чувствам, и мы возвращаемся к нашему первоначальному образу – большой пластиковой бутыли. Поскольку свои «вложения» в формирование отношения Лизы к своей женственности сделали и мама, и папа, я прошу девушку мысленно вернуть каждому из них эти «вложения».

Сначала Лиза возвращает маме много-много пирожков, булочек, котлет и куриных ножек и по моей просьбе говорит: «Мама, даже если я больше не буду принимать от тебя еду, даже если я вырасту и стану взрослой женщиной, это не значит, что я перестану тебя любить, перестану быть твоей дочерью. Ты тоже можешь любить меня по-другому – не через еду».

Мама возражает, что она не знает, как по-другому выразить свою любовь, – её не научили. Детство её родителей пришлось на начало войны, когда еда казалась одной из главных ценностей, ведь от неё зависела жизнь. И тогда я прошу, чтобы Лиза представила идеальных бабушку и дедушку, которые пропитывают её маму любовью. Девушка говорит, что это поток золотистого солнечного света. Мама на глазах становится совсем юной, радостной и обнимает Лизу.

Потом мы приступаем к возврату «вложений» папе. Лиза возвращает ему машинки, пистолеты и солдатиков, огромные боксёрские перчатки и говорит ему: «Папа, теперь ты можешь любить и принимать меня девочкой!» Папа отвечает, что все девочки плохие, и что когда ему было шесть лет, хитрая и коварная девочка Аня в детском саду тайком подкралась к нему и сдернула с него штаны. Все громко смеялись, даже воспитательница, а потом его долго дразнили очень обидными словами.

Тогда я прошу Лизу, чтобы она позволила папе вернуть девочке Ане тот вред, который она ему причинила. Девушка говорит, что папа схватил ножницы и под корень обрезал Анины густые волосы – гордость девочки – да так, что у неё на голове остались некрасивые кривые вихры, над которыми все тоже начали потешаться. Теперь папа чувствует себя уверенным и сильным – он сумел постоять за себя. Он чувствует, что маленькая дочка уже неопасна для него, наоборот, он сам готов защищать её, и женщины уже не кажутся ему плохими и коварными. Папа радуется, что у него родилась дочка, и с нежностью протягивает ей руки.

Теперь я прошу Лизу взглянуть на бутыль. Девушка с удивлением говорит, что бутыль превратилась в прекрасную вазу. Вот так изменилось восприятие своей женственности в бессознательном Лизы. Я спрашиваю, что она чувствует по отношению к вазе. Девушка говорит, что ваза очень красивая, но непривычная.

И тогда я прошу Лизу сказать образу: «Я не буду больше отвергать тебя! Я тебя принимаю!» и пропитать своей любовью. В вазе появляются нежные розы, а сама ваза становится сделанной из тончайшего изысканного фарфора. Образ светится и искрится. Я прошу Лизу мысленно принять его в себя.

У девушки ярко порозовели щёки, в груди разлилась тёплая расслабляющая волна. Она говорит, что на душе стало радостно, а в теле и в мыслях появилась лёгкость. Через неделю Лиза рассказала, что теперь ей не хочется закидывать в себя еду, она ест только если голодна, и даже фильмы теперь не хочется заедать чем-то вкусным – они и так интересны. А наша работа с Лизой над её лишним весом и другими проблемами продолжается.опубликовано econet

Автор Мария Горшкова

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