Маячки, которые говорят вам, что отношениях может ничего не получиться

Психолог Александра Билецкая о нескольких признаках, которые точно говорят о проблемах в отношениях с вашим партнером.

Когда у вас рождается желание усиленно заботиться о партнере, объяснять и поучать - просыпается мама (или папа). Когда вы в родительской роли, то, вероятно, вас провоцируют, находясь в роли ребёнка. Тогда вы можете решить для себя: нужен ли вам ребёнок уже сейчас, да ещё и в теле взрослого или пока с заведением детейлучше повременить? Чревато это тем, что вы вымотаетесь до изнеможения ещё до начала отношений и их развития. И вообще задумайтесь: как вы оказались в этой роли? Свойственна ли она вам в отношениях с другими людьми? Как это влияет на отношения с ними и на вашу жизнь? Какая в этом выгода быть в роли родителя другим людям?

Несколько признаков проблем в отношениях

Когда вам что-то от мужчины (женщины) надо. Когда жизнь без мужика (женщины) не полная, когда сами вы не справляетесь. То есть когда вы сами в детской позиции и ищете себе родителя: того кто засучит свои рукава и умело разберется со всеми проблемами в вашей жизни. Ребёнком быть выгодно, потому что никакой у него ответственности нет.

Но сложность в том, что нужно будет терпеть критику, находиться в зависимости от взрослого, забывать себя. Вспомните своё детство, когда нужно было подстраиваться под родителя, быть хорошей девочкой(мальчиком), угадывать его настроение - его было так много, что не оставалось место для ваших эмоций, для того чтобы заглянуть в себя, прислушаться к себе: «а как мне там внутри?». Но у ребёнка нет другого выхода, так как иначе он не выживет - без взрослого. А у взрослого человека есть все возможности выжить самому.

Дело все в мышлении: иногда мы эмоционально застреваем в каком-то возрасте и так и остаёмся той маленькой девочкой (мальчиком), тогда мы все время будем встречать одни и те же ситуации, которые будут нас стимулировать расти дальше. Поэтому когда в очередной раз с нами что-то случается, когда в очередной раз мы сталкиваемся с неприятностью спросите себя зачем она возникла в моей жизни? Скорее всего в ней заключается задача вашего развития и, не решая ее, ситуация, может и немного другая, но с той же самой задачей появляется снова.

Ожидания: мужчина (женщина) должна реагировать, вести себя именно «так» и никак иначе. Ожидания вообще никогда ни к чему хорошему не ведут, конечно, нужно иметь представления о том, какие качества, характеристики, действия другого вам подходят, но не нужно стараться запихнуть в этот образ реального человека.

Другой человек, он такой, какой есть, и нужно запастись интересом и, возможно, терпением, чтобы узнавать его. Когда же вы постоянно сравниваете его с идеалом и пытаетесь переделать, это ничем хорошим не заканчивается. В какой-то момент нужно понять: готова ли я продолжать его узнавать или он слишком мне не подходит, и меня это слишком ранит, чтобы идти дальше, и тогда принять соответствующее решение: «да, я ещё посмотрю», «нет, я больше не хочу продолжать».

Никто не заставляет вас оставаться там, где вам некомфортно, с тем, с кем вам некомфортно. Если же вы чувствуете дискомфорт, но остаётесь, то обратитесь к психологу за помощью разобраться в этой ситуации, пока у вас нет ресурсов изменить ее самостоятельно. Если же вы снова и снова уходите из отношений, то это тоже маячок: что такого каждый раз там такого невыносимого? Как Вы находите, выбираете именно таких мужчин? Что их объединяет? Здесь тоже, вероятно, лучше обратиться к психологу, чтобы лучше понять, что на вас влияет.опубликовано econet



Автор Александра Билецкая

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet