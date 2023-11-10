Maserati представляет лимитированный суперкар MC20 Notte Edition

В новом ограниченном выпуске Maserati MC20 Notte суперкар получил несколько затемненных штрихов

Объединившись с бывшим чемпионом мира GT1 Андреа Бертолини, компания Maserati создала затемненную версию суперкара MC20 в стиле «ночного ястреба», всего будет выпущено 50 экземпляров. Всегда изобретательный в названиях, Maserati называет автомобиль ограниченной серии Notte, что в переводе с итальянского означает «ночь». Примерно так же изобретательно, как назвать четырехдверный роскошный спортивный седан «Quattroporte», что переводится как «четыре двери». Но, по крайней мере, отсутствие воображения заканчивается на названии. Сама машина? Ну, посмотри на это. Чемпион-гонщик Андреа Бертолини сыграл ключевую роль в создании Maserati MC20 Notte. Бертолини добавил к автомобилю свои фирменные штрихи, в том числе 20-дюймовые матовые черные колеса в форме птичьей клетки перед белыми суппортами, спортивные сиденья с электроприводом в шести направлениях и спортивное рулевое колесо из алькантары со вставками из углеродного волокна. Каждая из 50 моделей MC20 Notte также будет оснащена металлической пластиной UNA DI # между двумя подголовниками.

В MC20 Notte используется тот же двигатель и трансмиссия, что и в Maserati MC20. Этот 90-градусный двигатель V6 имеет объем 3,0 литра, степень сжатия 11:1 и предел оборотов на здоровых 8000 об/мин и выдает 630 л.с. (463 кВт).

MC20, как выразился Лоз Блейн , «бизнес внизу, вечеринка наверху». Разработка MC20 и этой новой версии MC20 Notte, кажется, сосредоточена на нижних частях автомобиля, где расположены углеродное волокно, трансмиссия, подвеска и тормоза. Наверху все дело в красоте.

Notte Edition сочетает в себе уже супермодельную внешность MC20 и добавляет несколько штрихов цвета и изящества. Бертолини и Дэвид Бекхэм представляют автомобиль на видео ниже.

опубликовано econet

по материалам https://newatlas.com

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