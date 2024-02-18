Мама – прислуга

Да, я родила этого ребенка. На мне нагрузка, на мне. Но это не значит, что и вся остальная нагрузка тоже целиком на мне. С чего вдруг? Я в этой семье мама, а не слуга.

"Ты мелкого родила, ты за ним и стирай", "А мне все равно, что пол грязный, мне и так пойдет", "Не хочу посуду мыть и не буду". И мама все сама, все сама. НЕ НАДО ТАК. Одно дело – если мама просто спихивает свою родительскую функцию на старших детей. Совсем другое – если каждый в семье сам по себе. Это семья, и у нее (у семьи) есть свои задачи и свои сложности. Которые решают ВСЕ члены семьи, КАЖДЫЙ вкладывается.

Мамины правила про домашнюю работу

Да, я родила этого ребенка. Я сама ему помою попу. И сама буду решать сложности с воспитанием, питанием и пр. На мне нагрузка, на мне. Но это не значит, что и вся остальная нагрузка тоже целиком на мне. С чего вдруг? Я в этой семье мама, а не слуга. Ага?

Помойте-ка сами за собой тарелки, дети.

Приготовь ужин, любимый.

Да, сейчас я полежу отдохну. Мне надо.

Да, я бывший программист и люблю списки и алгоритмы. Что делать, что делать.

Мои правила про домашнюю работу

1. Хотите, чтобы подросток вам помогал, а не выдавал гневную тираду на тему: "Чтой-то я должен мыть тут полы?"

УЧИТЕ С ДЕТСТВА.

Аксиома: маленькие дети хотят помогать родителям, большие – не всегда. Желание это убивается у детей в возрасте от 4 до 8 лет. Кем? Родителями, ессствно.

– Мама, мама, давай я с тобой сделаю печенье!

– Нет, мне после тебя всю кухню убирать!

Это не заумные придумки психологов, это факт: ДЕТЯМ ИНТЕРЕСНО ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ МАМА и они ХОТЯТ ЕЙ ПОМОГАТЬ, но не бесконечно. Лет в 7 желание помогать маме угаснет, и возрождать будет долго и сложно.

Поэтому пункт 2.

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2. Не хотите отбить инициативу – ТЕРПИТЕ. Принимайте их помощь, пока они ее предлагают, и терпите.

Мам, смотри, как я вытер стол!!! (размазал гуашь грязной тряпкой).

Я бабушке в огороде помог !!! (выдернул ей все помидоры вместо сорняков).

Смотри, какое печенье мы тебе приготовили (два часа убирать изгвазданную кухню).⠀

Да, это раздражает. Да. Но все равно. Потерпите, это окупится. САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЕТИ ДЕЛАЮТ ПРАВИЛЬНО – ОНИ УЧАТСЯ.

3. Ответственность за порядок в доме нельзя сваливать на одного человека. Это дело всех, кто живет в этом доме. И мамы, и папы (да-да), и детей. Очень здорово, если родители выделяют детям зону ответственности.

Например. Старший следит, чтобы у кота была посуда чистая. Младший – вилки и ложки раскладывает из посудомойки. Растет малыш – растет ответственность.

Мужу тоже можно выделить зону ответственности, но можно и договориться как-то по-другому– вы же взрослые. (Если вы не можете договориться с собственным мужем, тут что-то не так).

4. Про личное пространство. Если у вас есть подростки, как у меня, рано или поздно у вас возникнет вопрос "личного пространства". Это примерно так: "Это моя комната, и я решаю, убирать ее или нет. Мама!!! Это мое личное пространство!!!"

Ок.

Тут есть такая граница: да, это твоя комната, и пускай в ней бардак, если тебе удобно. Но если из нее уже начинает подванивать на весь дом, или ты бросаешь свои грязные ботинки в коридоре, то это уже не ТВОЕ, а НАШЕ пространство.

А в нашем пространстве НАШИ правила. То есть – убери за собой.

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5. Свод обязательных правил. Слово «мама» при необходимости легко меняется на «папа» – смысл от этого не меняется. Просто мамам это обычно актуальней.

Правило 1.

ДЕТИ НЕ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ С МАМОЙ И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МАМА РАБОТАЕТ. То есть: или помогать, или марш из комнаты. Скучно? Терпи и жди, когда мама закончит. И если устанет, то сначала отдохнет, а потом уже будет играть с детьми – мамы тоже имеют право на отдых. Мультики? Никаких мультиков, сейчас время уборки.

Правило 1 (вариант 2).

Есть еще запасной вариант этого правила. Звучит так: МАМА РАБОТАЕТ – ВСЕ РАБОТАЮТ. Это для тех мам, у которых структурно расписано время: если на уборку выделено 30 минут в день, то все помогают. А потом все гуляют, или все делают уроки, или все занимаются своими делами.

Правило 2.

Дети намусорили – УБИРАЮТ ЗА СОБОЙ САМИ. Вы можете им помочь, но здесь очень важно, что мама не делает ЗА НИХ, а делает ВМЕСТЕ С НИМИ. Разлили воду? Даем тряпку, пусть вытрет лужу. Разбросает игрушки – уберет.

Это очень сложно, намного проще включить им мультики и за 5 минут все сделать самой. Но это неправильно, я уже объяснила почему.

6. Что-то я забыла... А... Платить детям за домашнюю работу НЕЛЬЗЯ. Просто потому что они потом не будут делать ее просто так. А вот давать детям возможность заработать можно.опубликовано econet

Автор Софья Пименова

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