Мальчики, не принятые матерями, становятся несчастными мужчинами

Если вы чувствуете себя отвергнутыми в отношениях, знайте - возможно, вы в детской травме.

Один мужчина пожаловался мне, что отношения, которые он выстраивает, почему-то разрушаются. Я попросила его рассказать, почему это происходит. Он поделился, что поначалу все очень даже душевно, но в какой-то момент ему не хватает внимания, тепла и нежности от женщины, он начинает тосковать и злиться, потому предъявляет претензии, потом женщина устает, да еще выкатывает ему встречные претензии. Потом, измученные взаимными упреками, они расстаются. А потом все повторяется с другой женщиной.

Если мужчина чувствует отвержение в отношениях с женщиной

Я сказала, что ему можно гордиться собой - уже сколько всего осознал, и свой вклад в отношения видит, и берет ответственность за него.

Это действительно редкость - что человек не в претензиях остается, в которых ему окружающие что-то должны, а зрело и ответственно видит свой собственный вклад.

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Потом я спросила его, что означают для него эти поглаживания, сколько ему нужно, и что происходит, если он не получает их достаточно.

Мужчина сказал, что несколько раз в день нужно, а если не получает столько от женщины, то чувствует отвержение, чувствует себя отвергнутым.

А теперь, читатель, внимание. Если ты чувствуешь себя отвергнутым в похожих обстоятельствах, знай - ты в детской травме.

Очевидно же, что взрослому человеку не нужна материнская поддержка. А именно материнскую поддержку запрашивает наш герой, потому что отвергнуть может только мать. Равный не отвергает, он не может нанести такого ущерба, как взрослый наносит ребенку.

Мужчина подтверждает, что мать была холодной, и ему очень было больно и холодно в детстве, потому что она смотрела на него не теплым, а тусклым невидящим взглядом.

В какой-то момент я вдруг почувствовала этого милого, нежного ребенка. Да, мальчик, и что? Что это за глупые стереотипы, что мальчики должны быть холодными и бесчувственными? Что они не нуждаются в ласке?

Наш герой потому и остался таким зависимым от женского внимания, что мамы ему не хватило. Теперь ему мама нужна в других женщинах.

Тонкие, чувствительные мальчики, получив достаточно принятия, не становятся слабыми мужчинами.

Они становятся мужчинами, которые хорошо чувствуют свою женщину, своего ребенка, других близких людей, и могут понять и поддержать.

Они и другие жизненные задачи решают, но ко всему прочему, они выстраивают близкие отношения с другими людьми.

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Я говорю этому мужчине, что его внутренний ребенок прекрасен. Ему не повезло: матери не хватило жизненного опыта и материнской любви. Но с ним все в полном порядке. Он может опереться на эту свою особенность, как на нормальную.

Если ему удастся принять себя таким, у него исчезнет потребность в подтверждении близкой связи, и своей нормальности, от близких женщин. И его отношения не будут подвергаться риску разрыва.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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