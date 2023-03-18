«Магический» метод проработки отношений с родителями

Негатив, тяжелые воспоминания, связанные с родителями, отравляют нам жизнь. Как понять, очищены ли ваши отношения с родителями от отрицательных эмоций? Главный критерий - чувство благодарности по отношению к ним. Вот полезная техника самостоятельного очищения отношений с родителями.

В этой статье хочу предложить вам эффективный метод самостоятельного очищения отношений с родителями. Редко можно услышать от человека, что у него не было никаких обид, гнева и претензий к своим родителям, что не было у него чувства вины по отношению к ним. Даже если вы из тех, кто скажет, что у меня золотое детство. Если у вас хорошие отношения с родителями, этот метод поможет их сделать еще глубже, содержательней.

Метод самостоятельного очищения отношений с родителями

Данный метод состоит из четырех этапов, которые помогут глубоко проработать, осознать и очистить отношения с родителями, как на сознательном, так и на бессознательном уровне.

Этапы очищения отношений с родителями

На первом этапе напишем письмо своим родителям. Это поможет заново осознать, переоценить ваши отношения и взглянуть на них с другого ракурса. Возможно, к вам придёт новое понимание вещей, возможно, вы поймете, что на самом деле, что бы не делали наши родители по отношению к нам, они всегда делают это из самых лучших побуждений.

Второй этап - очищающая техника, которая поможет очистить отношения на бессознательном уровне. Здесь не нужно думать и анализировать, нужно просто расслабиться и позволить мыслям просто блуждать по небосводу сознания, оставляя его ясным и светлым. А в это время ваше бессознательное будет выполнять важную и нужную работу по очищению отношений с вашими родителями, самым наилучшим и экологичным способом для вас. И в ближайшее время, когда вы будите максимально готовы к положительным изменениям, они свершаться в самое подходящее время для вас…

На третьем этапе сделаем «магическую» технику «практика поклонов». Она поможет нам основательно очистить невидимую связь с родителями уже на тонком плане.

На четвертом этапе мы напишем письмо благодарности.

Предложенный метод проработки отношений с родителями уместен, как при живых родителях, так и при умерших. Ведь умерший родитель навсегда останется живым в нашем сердце. И даже если вы сирота и не видели никогда своих родителей, в вашем сердце есть для них место, и вы с ними связаны невидимой связью.

Для каждого человека важно, чтоб эта связь была «чистой». То есть, чтоб к родителям не было ни каких претензий, глубоких негативных эмоций и чувств, таких как обида, гнев или чувства вины и другие отравляющие нашу жизнь эмоции.

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Как понять правильны ли ваши отношения с родителями, очищены ли они от негатива?

Чувство благодарности по отношению к ним является самым главным критерием. Бывают случаи когда казалось бы очень сложно быть благодарным родителям.В таких случаях мы благодарим за то, что нам они дали жизнь.

Невозможно стать зрелой целостной личностью без чистых адекватных отношений с родителями. Можно лишь хорошо «компенсироваться», но это уже не то.проблемы в отношениях со своими родителями сказываются на отношениях с детьми.Невозможно стать успешным родителем если у вас у самих проблемы с родителями.

Отношения с родителями оставляют на каждого человека неизгладимый отпечаток. Эти отношения цементируют наши глубинные ценности, убеждения, которые потом сложно самостоятельно осознавать и менять на другие.

Смотря на наших родителей, мы в детстве, каждый делает свой вывод, который серьезно влияет на нашу дальнейшую жизнь. Этот вывод делается сознательно и бессознательно.

Итак, вам нужно написать два письма: один маме другой папе. Вы берете лист бумаги и пишите ему письмо в том порядке, который мы вам представим ниже. Очень важно писать именно в этом порядке. Важно описать каждый пункт до тех пор, пока не напишите все те ситуации, которые вас беспокоят по сей день. Когда возникнет чувство пустоты, переходите к следующему пункту. Описывая первые пять пунктов, возможно, будет сильный наплыв эмоций, слез, и они нужны. Они долгое время были глубоко запрятаны, тратилось много энергии на их «прятание», теперь пришло время их освободить. Освободить эту энергию для других более важных дел чем «прятание» непрожитых, вытесненных эмоций. Не бойтесь, ситуация выровняется с шестого пункта. Очень важно именно пережить возникающие в процессе ревизии прошлых отношений эмоции, для того чтобы завершить их. В этом и смыл упражнения, сначала воскресить все ситуации и связанные с ними непрожитые эмоции, затем их пережить, и идти дальше.

Пишем письмо родителям

Итак, пишем письмо в следующем порядке:

1. дорогой (папа) да, именно так…

2. я злюсь на тебя за то, что ты…

3. я обижаюсь на тебя за то, что …

4. мне было очень больно, когда …

5. мне было очень страшно, когда ты…

6. я разочарована тем, что…

7. мне грустно от того, что…

8. мне жаль, что…

9. я благодарна тебе за то, что

10. я прошу у тебя прощения за то, что

11. я люблю тебя

Затем пишем тоже самое маме. Между письмами желательно сделать перерыв. Например, сегодня письмо папе, завтра письмо маме.

Этих писем зачастую бывает достаточно, тем не менее, мы предлагаем вам провести следующую медитацию.

Вариант психологической техники для женщин

Вы можете представить себя на поляне в летнем лесу со всеми его прелестями. Вы видите перед собой беседку с двумя лавочками вы проходите в эту беседку садитесь. И ожидаете важной встречи со своей мамой. И вот она появляется перед вами, и вы можете просто посмотреть ей в глаза и сказать ей несколько слов: «Дорогая мама, дорогая мама, ты большая, а я маленькая, ты даешь, а я беру, и я возьму все, что ты дашь мне, с чем бы это ни было связано. Я благодарна тебе за то, что когда то ты приняла папу и в результате есть я… дорогая мама, я просто твоя маленькая девочка и ты нужна мне, только ты и папа.

И когда ты заканчиваешь говорить все это, ты чувствуешь, что на опушке появился еще один человек. Это твой папа и сейчас он тоже приближается к тебе. Может ты его не когда не видела в реальной жизни, может ты не помнишь, как он выглядит, сколько ему лет, во что он одет, посмотри на него внимательно. И когда он подойдет к тебе по ближе просто посмотри ему в глаза. И все что тебе нужно это просто сказать: «Дорогой папа, дорогой папа, ты большой, а я маленькая, ты даёшь, а я беру, и я возьму все, что ты дашь мне, с чем бы это не было связано.

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Я благодарна тебе, что когда то ты принял маму и от этого есть я. Дорогой папа, я просто твоя маленькая девочка. Ты очень нужен мне как мой папа. Только ты и мама вы нужны мне как мои родители» . И после того, как ты скажешь это, может быть тебе захочется обнять их ты можешь это сделать. Но самое важное, что тебе предстоит, это сесть, как бы это не было странно, к ним в ноги и опираешься спиной на них, полностью. Просто представь, как ты полностью можешь откинуться на их ноги и довериться им. И с одной стороны стоит твой большой и сильный папа и с другой стороны стоит твоя теплая и любящая мама. Они навсегда соединились в тебе. Даже если потом у них были очень сложные взаимоотношения, даже если они разошлись как мужчина и женщина. Они навсегда соединились в тебе, как твои родители.

И в тебе половина папы и половина мамы. Ты имеешь право любить их одинаково. И прямо сейчас ты откидываешься на их ноги, ты сидишь, как маленький ребенок, рядом со своими большими родителями и ощущаешь все то тепло, всю ту поддержку, которую ты ищешь в этой жизни. Все, что тебе нужно находиться сзади тебя. Прямо сейчас, когда ты можешь опереться и довериться им. Ты маленькая, ты просто ребенок. Ты их маленькая девочка. И тебе не нужно ничего делать, чтоб они любили тебя.Они любят тебя просто за то, что ты есть. Потому, что ты их продолжение. Ты их маленькая, маленькая девочка. И ты чувствуешь, как постепенно нарастает тепло. И ты чувствуешь, как горит твоя спина.Ты наконец можешь получать поток энергии от своих родителей. И от папы и от мамы одновременно.

Ты можешь почувствовать этот жар в теле, это та энергия, которую ты ищешь. Энергия любови, энергия рода, которая идет к тебе через твоих родителей. И твоя задача просто дышать. Ты вдыхаешь всю эту энергию, вдыхаешь всю эту любовь, вдыхаешь все то тепло и выдыхаешь, все то ненужное все свои обиды, все свои претензии. К своим родителям, все то, где они сделали тебе больно, где вы недопоняли друг друга. Все эти ситуации, ты просто выдыхаешь. И снова вдыхаешь всю ту силу, всю ту любовь, которую ты можешь найти в них. Они могут стать для тебя огромным источником энергии, прямо сейчас, когда ты чувствуешь это тепло позади себя.

И ты снова вдыхаешь то тепло и выдыхаешь все ненужное: все обиды, все недомолвки, все недосказанное. И наполняешься этой энергией этим светом, этой любовью. Ты просто их маленькая девочка и тебе не нужно ничего делать для того, чтоб они тебя любили. Они любят тебя просто за то, что ты есть. И снова вдыхай всю эту силу всю эту мощь, она пригодиться тебе в жизни для новых свершений, и выдыхай все то, что тебе мешает. И на выдохе ты можешь посмотреть на своих родителей. И сказать: «Дорогая мама мне достаточно того, что ты дала мне». Потом посмотри на папу и скажи: «Мне достаточно того, что ты дал мне. И снова вдыхай все то, что к тебе идет через них. Этого на самом деле очень много. И то что происходит сейчас является самым главным. Просто наполняй свой сосуд любви, ведь он пустовал столько лет. Ты столько лет искала этой поддержки, этой заботы и прям сейчас ты можешь получить ее.

Просто дыши, и когда почувствуешь, что тебе достаточно и когда почувствуешь, что ты наполнилась, ты можешь возвращаться в своем темпе в комнату.

После выполнения техники вы можете нарисовать рисунок на свободную тему.

Рекомендуем провести «практику поклонов» в течении 40 дней. Ставиться фото одного из родителя на видное место и каждый раз, когда вы проходите мимо этого фото вы ему низко кланяетесь. Несмотря на то, что метод кажется странным, этот метод является ещё и эффективным. Результат его приятно вас удивит. Вы заметите, как поменялись ваши отношения с родителями.

Могут начать происходит интересные вещи. Например, звонок родителя, с которым вы в соре и не общались уже много лет. И родитель не в курсе ваших «практик» вдруг изменит к вам отношения. Отношения очищаются на тонком плане. Практику поклонов можно использовать для улучшения любых отношений, главное выдержать практику 40 дней.

И самый непростой момент это написать письмо благодарности своему родителю и отдать его им. Каждому по отдельности. Отдать получиться если родители живы. Если их нет в живых вы можете его сохранить детям. Чтоб они знали о достойных качествах бабушки и дедушки. Писать письмо благодарности можно в свободной форме. Моя подруга начала такое письмо следующей фразой: "Мой папа самый лучший мужчина на свете". опубликовано econet

Автор Екатерина Бородаенко

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