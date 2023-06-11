Магическая ФРАЗА манипулятора

Кто такие манипуляторы, полагаю, объяснять не нужно. Это люди, будь то мужчины или женщины, которые умело дергают за тонкие ниточки души, направляя человека в нужном направлении. В нужном им направлении.

Не оправдывайся! - "коронная" фраза манипулятора

Как это происходит, и почему мы поддаемся на манипуляции?

В чем же магия этой фразы?

Что делает манипулятор?

Как это происходит, и почему мы поддаемся на манипуляции?

Сначала ответ на второю половину вопроса.

«Ведемся» мы потому, что когда-то с подобным сталкивались в своей семье, будучи детьми и в мозге сформировались нейронные связи.

Поскольку нами манипулировали родители, а родителей мы любили, мы им верили и манипуляций не замечали. А это уже причина номер два. Манипуляции надо осознать.

Если вас кто-то любит, не значит, что не манипулирует! Вспоминаем «Игры» Э. Берна. В игры играют все!

Но если речь о зрелом общении, то желание «играть», т. е. манипулировать отпадает. В основе таких отношений – доверие, а не манипуляции.

Распознать манипуляции не трудно и лучше это сделать в самом начале отношений.

И сделать это можно по ключевым фразам и способу построения «диалога».

На самом деле никакого диалога не будет. Манипулятор сам скажет за вас то, что ему нужно, да так, что вам будет казаться, что вы «сам дурак».

Сколько бы вы не убеждали манипулятора в том, что вы этого не говорили, все равно останетесь в дураках!

И вот как раз убеждать / переубеждать манипулятора – грубейшая ошибка!

Суть манипуляции – зацепить вас – подсадить на эмоциональный крючок. Если «рыбка попалась», то быть ей на сковороде с кипящим маслом, которое манипулятор будет только подливать в костер эмоции, на которую вас поймал.

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Как правило, все начинается с какой-то одной эмоции (в основе которой - чувство) – вашего слабого звена, а потом подключаются и другие.

Общаясь с вами, манипулятор приведет вас к тому, что вы, наивный, чтобы лучше его понять, и он вас лучше понял, начнете приводить аргументы и объяснения.

Т. е. попадете в роль дурака или козла отпущения.

А манипулятору это и нужно, чтобы запустить игру.

Не имея своих аргументов и не желая терять свое лицо (а этого он допустить никак не может) манипулятор в ответ на вашу аргументацию с великой вероятность произнесет:

НЕ ОПРАВДЫВАЙСЯ!

И вот эта фраза и есть пусковой крючок манипулятора.

Искренне не понимая, что происходит, вы начнете приводить новые и новые аргументы, пытаясь разъяснить то, что хотели сказать и снова маслом в огонь польется «Не оправдывайся!»

Вы начнете закипать все больше, погружаясь в ощущение, что с вами «не все в порядке» и если не остановитесь во время, то начнете бегать в круге манипуляции, словно белка в колесе.

А вовремя остановиться, это значит, остановиться сразу, как только у вас появились сомнения в своей нормальности или как только вы услышали заветное «Не оправдывайся!».

В чем же магия этой фразы?

В том, что эту фразу большинство из нас впервые услышали от своих родителей в детском возрасте, тогда когда они (родители) особо в перипетии детской души вникать не захотели, то ли в силу занятости, то ли в силу усталости или в силу отсутствия эмпатии.

В общем, не выслушали, никакой позиции не заняли, кроме одной – той, что сверху и, сказав свое заветное «Не оправдывайся!» попросту поставили вас «на место» - на место маленького ребенка.

Надо отметить, что мудрые родители и учителя только приветствую попытки детей и подростков отстаивать свои позиции и приводить аргументы, ведь в споре рождается истина, это раз, и только так, а не сбегая в кусты, можно урегулировать конфликт – это два.

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Что делает манипулятор?

Будучи сам «не на коне» он всеми правдами и не правдами пытается заставить вас спешится, а то и хуже, ведь ему нужен триумф, победа, но не нужен бой.

Борьбы он боится, тем более открытой. Он избегая конфликта, ставит вас в положение ребенка одной лишь фразой «Не оправдывайся!», также как когда-то делали родители, у которых по-видимому на спор (конфликт) не было сил…

Суть данного действа в том, что манипулятор запускает механизм формирования такого чувства, как вина (это и есть крючок) и смысла в ваших оправданиях нет никакого, потому, что манипулятор вам не верит и не собирается.

Легче всего «положить на лопатки», сделав соперника виноватым.

ЗАПОМНИТЕ: Вам не в чем оправдываться – вы не виноваты! У вас своя правда, потому, что вы верите себе, а не манипулятору.

Позиция взрослого позволяет увидеть подвох и не вовлекаться эмоционально.

Не кормите манипуляторов своей энергией и уверенностью! Желаю вам конструктивных диалогов!опубликовано econet

Автор Алевтина Сердюк

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