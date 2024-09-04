Люди считают себя гораздо менее ценными и нужными, чем они есть на самом деле

Люди считают себя гораздо менее любимыми и ценными, чем они есть на самом деле. Как будто мы заранее настроены: все, что происходит, происходит потому, что нас не любят. Хотя на самом деле могут быть сотни других причин.

Мы лишаем себя многих отношений, потому что боимся, что нас не примут и отвергнут. Боимся проявлять инициативу, говорить о своих чувствах. Боимся даже осознавать эти чувства. А на самом деле наши отношения с людьми прочнее, чем мы привыкли думать, и относятся к нам люди чаще всего лучше, чем нам кажется.

Как почувствовать себя нужным и ценным - совет психолога

Мы массово не знаем, что другие тоже боятся. Мы часто чувствуем себя маленькими детьми. Чтобы спокойно относиться к тому, что нас могут и отвергнуть, и не принять, что это нормально и вполне переживаемо, нужно напоминать себе, что мы взрослые. В частности, осознавать, что в распоряжении взрослого человека другие ресурсы, нежели у маленького ребенка, у него есть опыт, есть поддержка окружающих, есть навык самоподдержки. И твердо знать, даже если ты в это пока не веришь, что чье-то отвержение и нелюбовь не делает тебя автоматически плохим. И вот это сложно усвоить. Ну и ощущая себя неважным для других, ненужным и ничтожным, нам трудно понять, как на самом деле больно мы можем ранить другого человека.

От психологов часто ждут волшебной фразы или волшебной кнопки. Например, ко мне приходит мужчина, которого в связи с разными событиями его жизни переполняет агрессия. Мужчинам труднее, чем женщинам, регулировать агрессию, так как ими рулит тестостерон, и навыки саморегуляции им особенно необходимы. Я ему говорю: «Человечество придумало три способа распорядиться своей энергией без смертоубийства. Это секс, спорт и наркотики. Могу порекомендовать пойти побить боксерскую грушу». И у него вытягивается лицо: «Так просто?». Да, так просто. Наверное, из всех моих мужчин-клиентов сделал это только один. Он позвонил и рассказал, как изумительно это помогло, его агрессия канализировалась (от слова «канал»), и все внутри разгладилось.

На терапии бывают инсайты, озарения, но редко. Чаще всего это кропотливая работа клиента над своими собственными изменениями, трудная, но не скучная.

Обычно изменения идут в несколько этапов, и на каждом этапе процесс из бессознательного статуса самим же клиентом переводится в сознательный. Когда входишь во вкус этой внутренней собственной работы, тут-то и начинается самое интересное, а психолог при этом поддерживает нас и аплодирует этому нашему труду.

Часто спрашивают: а есть самый простой способ быстро изменить что-то, чтобы было проще общаться? Могу сказать: улыбка — это самый простой способ показать, что вы открыты для общения. Вообще, в старости — я имею в виду, в настоящей, глубокой старости, — в 95 лет, когда все лицо и тело будут в морщинах, что останется? Только улыбка и выражение глаз. Если глаза не будут светиться, ты будешь некрасивым. Улыбка — простое бесплатное средство не только сделать себя красивым, но и сказать другому: «Не бойся».

Часто разочаровывает, что это «так просто». Когда платишь за консультацию немалые деньги, тебе кажется, что психолог обладает сакральными знаниями. Ждешь совета пойти в полночь в тайный переулок, обернуться вокруг себя три раза, дунуть-плюнуть, и все получится. Но изменения — штука зачастую нудная, сложная и неприятная. Когда меня спрашивают, что делать, чтобы что-то в своем поведении изменить, я рассказываю про четыре этапа изменений, первый из которых — наблюдение за собой. Если вы тридцать лет привыкли вести себя одним способом, нельзя ожидать, что за несколько консультаций вы этот способ отбросите и освоите новый. Вам это просто не дадут сделать ваши психологические защиты.

К психологам идут, когда прежние защиты, как скорлупа яйца для цыпленка, не столько защищают, сколько начинают мешать расти и развиваться, осваивать новые методы взаимодействия с людьми. При работе с собой устаревшие для нас защиты мягко, при поддержке психолога могут «пасть», освободив нам место для новых реакций на окружающий мир, реакций, которые когда-то казались недостижимыми, или опасными, или бессмысленными. Учишься осваивать много разных способов взаимодействия с миром, а не только один, привычный.опубликовано econet

Автор Юлия Рублева

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