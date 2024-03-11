Люди, неспособные отказать, ВСЕГДА самые несчастные

Задумывались ли вы над тем, что всё детство нас учили быть удобными для других, но никак не для самих себя?

Не ругайся – это некрасиво, не спорь, когда не согласен, уступай младшим/старшим – так надо, не выпячивайся, умей терпеть, всегда будь послушным, а с религией даже прививалось совсем сомнительное – «подставляй вторую щеку».

Нельзя бояться говорить слово «нет»

И мы старались, всегда старались и выполняли это, многие даже уйму всего терпели, на что хватало детских сил. Взамен на глупую похвалу «воспитателей» мы жили как все, стараясь всем угодить, но тем самым отказывались от самих себя. И это мировоззрение, абсолютное непонимание элементарных вещей мы взяли с собой во взрослую жизнь.

Часть из нас смогли вовремя отличить всякое навязанное бессмысленное «фуфло» от истины, поняли в чём дело, перестали думать коллективно, стадно, взяли на себя ответственность за свою судьбу, начали заботиться о себе и своей жизни.

Другие же, те, кто рос по принципу: «живи как все, как «правильно» и всё приложится»», выросли, поняли, что ничего вообще не прикладывается, и в конец запутались, получив депрессию, потеряв себя, свою индивидуальность и своё счастье, так даже и не поняв, а в чём оно заключается.

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Да, тем кто управляет этим миром удобно осуждать здоровый эгоизм, честолюбие, возводя их в класс неприемлемых человеческих качеств, а так же поощрять и делать благородным бездумное послушание, жертвоприношение и дьявольское терпение, только это никогда не сделает вас счастливым человеком.

Нельзя бояться говорить слово «нет», если вы чего-то не хотите, не стоит испытывать чувство неловкости за отказ кому-то в том, что вам не нравится, ни дома, ни на улице, ни в карьере, ни в семье.

Люди, постоянно потакающие общественному мнению, боящиеся обидеть, неспособные отказать, ВСЕГДА являются самыми несчастными потому, что поступая так, как хотят другие, они постепенно теряют себя как личность, как и всякую возможность пожить яркую, насыщенную свершениями, полную самореализации счастливую жизнь.опубликовано econet

Автор Сергей Тимченко

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