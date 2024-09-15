Люди начинают скучать по тебе, когда видят, как ты счастлив без них. И вообще начинают скучать, это свойственно нормальным людям. Любое взаимодействие не проходит бесследно.

При общении происходит энергообмен, так что частичка тебя невольно переливается в другого человека. А его аура заходит за твою, и может даже зацепиться. Вот тогда и начинаются сложности - если один из вас захочет покинуть этот доселе слаженный союз.

Сохраняйте достоинство!

Но уходят не просто так - значит где-то другой допустил трение, слишком сблизился, или непонятно отдалился, как бы оставив при этом открытым твое внутреннее пространство. А иногда после ухода партнера остается зияющая пустота, долго не заживающая рана. Что в этом случае делать? Все очень просто, и укладывается всего лишь в два слова: сохранять достоинство. Но Боже мой, как же трудно претворить в жизнь эти, вроде бы, простые слова!

Проходит время, затягиваются следы, частично или полностью заживают раны. Уже не больно, уже не надо ничего и не хочется - ни хорошего, ни плохого. Вот тогда-то начинают скучать по тебе. Часто неосознанно, и как-то зверино, молча, потому-что бесполезно кричать - все равно никто не услышит. А главное - ты не услышишь, вставила себе в уши беруши, сделанные на заказ именно для этого человека.

Да что там говорить, анализировать, разбирать ситуацию - все уже итак предельно ясно. И не грустно уже, не больно, только легкий сигаретный дымок сожаления вьется теперь над вами. А ты действительно счастлива, даже невольно нотки стальные в голосе появились - взамен твоего вчерашнего, прямо щенячьего, доверия и восторга.

Стоишь, смотришь в окно на снег, на резвящихся собак и их хозяев в сквере, и понимаешь: теперь ни-ни. Не открываться, не поддаваться на провокации, не жалеть, не слушать, не смотреть... А как же жить тогда - возникает вопрос? Как верить, надеяться, любить? И что для тебя значит этот опыт? Это то, что не убило, но сделало сильнее? Или это то, что еще недавно так ослабило тебя, что чуть не убило?

Вопросы не имеют однозначного ответа, как и само общение, как и сама жизнь, которая не вписывается ни в какой вопросник. Люди ведь на самом деле меняются от того, что ты становишься счастливым в их отсутствие. И очень хочется надеяться, что в лучшую сторону...опубликовано econet



Автор Анжелика Богданова

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