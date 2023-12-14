Люди, которые воруют вашу жизнь

Имеется ли у вас такая подруга, которая на невинный вопрос: «Как дела?» в телефонном разговоре начинает во всех подробностях описывать свои жизненные перипетии? И это несмотря на то, что вы предупредили о своей занятости... Не всегда мы имеем возможность остановить поток излияний своего визави, дав понять, что в данный момент не располагаем временем для продолжительной беседы. Как грамотно вести себя в подобных случаях?
Имеется ли у вас такая подруга, которая на невинный вопрос: «Как дела?» в телефонном разговоре начинает во всех подробностях описывать свои жизненные перипетии? И это несмотря на то, что вы предупредили о своей занятости... Не всегда мы имеем возможность остановить поток излияний своего визави, дав понять, что в данный момент не располагаем временем для продолжительной беседы. Как грамотно вести себя в подобных случаях?
Феномен «хронофагов» или субъектов, крадущих наше время, известен давно. К сожалению, не все могут сказать твердое «нет» подобной персоне и прекратить общение. Как часто мы вынуждены терпеть общество неинтересных нам людей, потому что считаем невежливым выстроить четкие личные границы.
А не мешало бы научиться исправлять дискомфортную ситуацию.
Имеются два сценария продолжения отношений:
Либо вы желаете прервать общение с таким субъектом в принципе, так как он вам неприятен, и вы не видите надобности поддерживать с ним контакт, либо вы желаете построить общение так, чтобы он вам не докучал без меры.
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Для первого варианта рекомендации таковы:
Если вы не планируете радикально обрывать общение с подобной личностью, а желаете лишь минимизировать его, то некоторые из вышеприведенных методов тоже подойдут.
Можно, например, определенное время не отвечать на звонки и послания, по телефону указывать на свою исключительную занятость и отвечать односложными фразами.
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Лучше прямо сообщить такому субъекту, когда у вас найдется время на общение с ним, и попросить в данное время не тревожить. Или ограничиться рамками делового контакта, если назойливый знакомый стремится к личным отношениям.
И не корите себя за возможную прямолинейность и нетерпимость. Вы не обязаны общаться с тем, кто вам не приятен и неинтересен. Цените свое время.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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