Люди, которые любят покупать

«В магазинах я забываюсь. Я чувствую себя счастливой, когда предвкушаю покупки, когда покупаю. Это такой кайф! Но он быстро проходит... Везде написано – нужно баловать себя. И я балую. Нужно же чему-то радоваться? C мужем, правда, сплошные конфликты: он перестал давать мне деньги, и сейчас у меня куча кредиток. Не представляю, как буду расплачиваться с долгами, а они продолжают расти, потому что я нервничаю, и чтобы успокоиться, начинаю покупать ещё больше».

Слово «шопоголик» вроде бы звучит совершенно безобидно. Хотя на самом деле шопоголизм – это разновидность зависимости, сродни алкоголизму или, например, игромании. Сначала человек просто испытывает удовольствие от покупки, а потом желание обладать вещью становится навязчивой идеей. Пик удовольствия приходится, как правило, на сам момент покупки и продолжается ещё какое-то время, далее следует быстрый спад, возникает сильное чувство вины, разочарование или злость после приобретения очередной ненужной дорогой вещи. Это самая настоящая зависимость, проявляющаяся на уровне биохимических процессов в мозге.

Шопоголизм

Только собираясь по магазинам, шопоголик начинает испытывать приятное возбуждение – предвкушение радости. Возникает ощущение, что человек может полностью управлять своей жизнью: «осмотрю много вещей, и что захочу – куплю». Немаловажную роль здесь играет и возможность реализовать собственнический инстинкт – «любую понравившуюся вещь я могу сделать своей».

Часто к этим переживаниям примешивается и вторичная выгода – вымещение обид на близкого человека при помощи траты денег из семейного бюджета. Например, если жена считает, что муж виноват перед ней, она с полным правом теперь может тратить большую часть зарабатываемых им денег на то, чтобы компенсировать причинённые ей моральные страдания.

Часто шопоголиками становятся люди, которым сложно услышать свои истинные желания (например, потребность в профессиональной реализации, уважении или признании). Поэтому вместо того, чтобы постараться удовлетворить эти желания, они идут по простому и проторенному пути – в торговый центр.

Но самая главная, коренная причина шопоголизма – попытка компенсировать недостаток любви. Часто родители, у которых не хватало времени и сил на то, чтобы эмоционально насыщать своих детей – насыщать своей любовью, компенсировали это подарками. И ребёнок с детства учился мерить любовь вещами.

Другая категория шопоголиков – дети из очень бедных семей, которым в детстве отказывали практически во всём, что было у остальных детей.

Однако наиболее частая причина шопоголизма – глубокая неуверенность в себе, низкая самооценка. То есть здесь опять можно говорить о попытках купить любовь, восхищение, ощущение собственной уникальности, эксклюзивности. Чем более стильные и дорогие у него вещи, тем увереннее чувствует себя такой человек. В дорогой одежде, с сумочкой от Шанель девушка с недостатком самоценности начинает ощущать себя как будто более ценной.

Ещё одна причина шопоголизма – перфекционизм. Человек пытается купить идеальную вещь, которая ему самому поможет приблизиться к идеальному образу. Однако в этом случае, как правило, каждая купленная вещь кажется человеку хоть в чём-то неидеальной, она как будто чуть-чуть недотягивает до образа, существующего в воображении, и это усиливает его мучения из-за собственного несовершенства.

Лучшим выходом для шопоголика будет обращение за помощью к психологу, однако можно использовать и средства самопомощи.

1) Перед походом в магазин вспомните, какие крупные траты вам предстоят в ближайшее время (например, лечение зубов, покупка нового холодильника и т.д.) и постарайтесь расставить приоритеты.

2) Всегда составляйте список необходимых вещей.

3) Берите с собой минимальную сумму.

4) Расплачивайтесь только наличными. Мысленно прощайтесь с каждой купюрой, которую передаёте продавцу. Кредитные карты, да и просто банковские карты создают иллюзию того, что вы тратите не свои деньги, к тому же мешают контролировать расходы.

5) При походе по магазинам стройте свой маршрут так, чтобы обходить стороной «злачные» для вас места, где вы обычно тратите много денег.

6) Даже если вам очень приглянулась вещь, не покупайте её сразу – попросите отложить на несколько часов. Так у вас будет время обдумать, так ли она необходима вам.

7) Отпишитесь от всех рекламных рассылок.

И самое главное – постарайтесь определить, чего не хватает в вашей жизни? От чего вы пытаетесь убежать? Какие эмоции дают вам покупки, и как эти эмоции можно получить другим способом?опубликовано econet

Автор Мария Горшкова

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