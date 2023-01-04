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Люди-Фонтаны и Люди-Воронки

Источник: b17.ru 04 января 2023 6698
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В этой статье психолог Анжелика Богданова рассказывает как важно в жизни общаться с легкими и позитивными людьми

Люди-Фонтаны и Люди-Воронки

Есть люди - фонтаны и люди - воронки. Одни буквально фонтанируют энергией, в них присутствует эмпатия добра, они общаются непосредственно, легко. Пожалуй, легкость и теплота общения и есть отличительная черта этих людей. После их ухода или окончания разговора/переписки чувствуешь парение, окрыленность, хочется прямо горы свернуть.

О важности позитивного общения

Другие буквально затягивают вас в свою темную глубину. Общение с ними выматывает духовно и физически, когда оно прекращается - чувствуешь себя так, будто вагон разгрузил. Они даже не вампиры, им просто плевать на вас и ваши душевные порывы. Опустошенность, растерянность, ощущение себя не в своей тарелке - только малая часть чувств, которые приносит в вашу жизнь человек - воронка. 

И кажется, что нет ничего проще - прекратить непродуктивное общение, как только распознали подвох в человеке. Но воронка уже затянула и тянет жилы, тянет вас дальше вниз.

Тогда приходит фонтанирующий человек, он раздвигает тучи одним своим появлением и помогает справиться с бедой. Он ставит все с головы на ноги, и вы вместе с ним обретаете уверенность и легкость, возможность парить, обретаете потерянного себя. 

А человек - воронка как будто рассыпается в прах, как от прикосновения волшебной палочки: вот он был - и его уже нет. И вы идете дальше, не стремясь в затягивающий омут.

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Люди-Фонтаны и Люди-Воронки

Отличительные признаки "минусовых" людей при общении в Интернете: натягивание одеяла на себя, игнорирование,  уход только в свои проблемы, излишнее морализаторство, отсутствие живого интереса к вам и сопереживания. 

Наоборот, "положительные" люди буквально зажигают, они внимательны, они пишут легко и молчат не оглушительно. С ними хочется и под силу выстраивать интересный вам обоим диалог. Никто не тянет никого "за все подробности" и мучительно не ждет ответа, как милостиво брошенного куска с барского стола.

Какой вывод можно сделать для себя, если уцелеешь после периода активного взаимодействие с "гаденышем"  - иди по жизни легко, не стоит цепляться за игнорщика, ущербного в своей недосягаемости. Может стоит получше присмотреться к своему обычному окружению - наверняка там журчат веселые фонтаны.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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Анжелика Богданова психология жизнь люди энергия общение негатив позитив

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