Любовный запой

Зависимость любого рода - это всегда не хорошо. Как понять, что ваша любовь уже превращается в нечто болезненное, зависимость? Предлагаем перечень симптомов этого психологического состояния. Если вы обнаружили у себя некоторые из них, пора принимать меры.

Зависимость – она и в Африке зависимость. Зависимость это всегда феномен парных отношений. Только алкогольную и наркотическую зависимость отличает несвобода от вещества, а любовную – несвобода от «существа». Рисунок отношений с объектом зависимости при этом очень и очень схож.

Симптомы любовной зависимости

Вот только есть одно занятное отличие: с химической и алкогольной зависимостью всё понятно, всем ясно, что это плохо и вредно, а вот любовную зависимость в обществе всё еще принято приукрашать и подавать под эгидой «сильной любви», «любви безумной, роковой» и пр. Множество произведений мировой и отечественной литературы и кинематографа активно поддерживают эту иллюзию. «Жертвуй ради любви», «Умирай от любви», «Откажись от себя во имя любви» - эти лозунги многими всё еще считается признаком силы чувства, а отнюдь не патологией. И вот приходит клиент, уже почти обезумевший от такой «любви», а при ближайшем рассмотрении оказывается: зависимость! А он и не знал…

Так как же понять, рассмотреть, догадаться?

Признаки того, что вы находитесь в любовной зависимости

Ваши интересы сужаются до объекта зависимости. Кроме него, мало что интересно и важно. Забываются привычные контакты с миром, друзья, увлечения, цели и планы. Обычно, это описывают как «растворяюсь» в нем (ней).

Возникает потеря контроля над собой, своим поведением. Вы в сотый раз зарекаетесь не звонить, не встречаться, не спать с ним (с ней) и в очередной раз «срываетесь». «Я ничего не могу с собой поделать» с горечью и сожалением говорят люди, испытывающие трудности, связанные с потерей контроля. Это напоминает запой.

Имеется синдром отмены, или абстиненция. Без объекта зависимости в какой-то момент начинается «ломка»: ухудшается психо-эмоциональное состояние, что выражается в переживании тревоги, ужаса, снижении фона настроения, значительном эмоциональном дискомфорте. Снять состояние «абстиненции» возможно только контактом с объектом зависимости. Причем, контакт не обязательно приятный и позитивный. Это могут быть разборки, выяснения отношений, драки, что угодно, после чего вас как будто «отпускает», очевидным образом ваше состояние меняется в лучшую сторону. Собственно, ради этого всё и затевалось.

Ваше эмоциональное благополучие зависит от его (ее) поведения. Изменения в поведении партнера вызывают острое беспокойство и желание пресечь непредсказуемые действия. Вы как будто играете четко прописанные «роли» и любое спонтанное действие, выходящее за рамки ролевого поведения, вызывает чувство близкое к панике и стойкое ощущение, что «что-то не так». И пока всё не встанет на свои места, не вернется к привычному шаблону, вам очень трудно контролировать свои негативные чувства, будь то тревога, страх, или гнев. В такие моменты вы остро нуждаетесь в помощи и поддержке других, не имея возможности регулировать своё состояние самостоятельно.

Ваши отношения строятся не столько на желании быть друг с другом, сколько на страхе потерять друг друга. Почувствуйте разницу. Угроза разрыва отношений используется как эффективное средство управления партнером.

Безответственность по отношению к себе и своей жизни. Вы убеждены, что это с партнером что-то не так и делает он что-то не то, поэтому ему и следует измениться так, чтобы вам стало хорошо. Тем самым вы, как бы, не отвечаете за себя, свои чувства, свою жизнь. Первичный запрос к психологу, как правило, на изменение, переделывание партнера.

Отношения дискомфортны, по большей части, не приносят ни радости, ни удовлетворения обоим партнерам. Но, вы, как будто, обречены на навязчивое повторение. «Бонусом» таких отношений является иллюзия того, что отношения эти вечны, нерушимы.

Вы человек определенного склада: быть в отношениях для вас естественно. Можно сказать, что отношения – ваша потребность, необходимость. Одиночество, автономность тяготят и пугают вас. Вы ощущаете себя слабым и беспомощным достаточно часто, плохо переносите состояние неопределенности, тревожны. Вы верите, что партнер, или любой другой человек, более способен повлиять на ваше состояние, ваше счастье-несчастье, нежели вы сами.

Ознакомившись с вышеперечисленным, вы можете задаться резонным вопросом: ведь кое-что из сказанного характерно и для вполне здоровых и комфортных отношений, так как отличить патологическую, болезненную зависимость? Действительно, умеренная зависимость вполне нормальна и естественна. Всё дело, как говорится, в дозе!

Болезненная зависимость возникает там, где выражена, так называемая, «зависимая триада» (см. первые три пункта в списке выше): потеря контроля над своим поведением, чрезмерная концентрация на объекте зависимости и синдром отмены, именно это и выглядит как «запой» и следующая за ним «абстиненция».

Соответственно, при болезненной зависимости имеются признаки разрушения вас и той среды, в которой вы живете. В здоровых отношениях есть потребность в другом человеке, есть потребность в отношениях, но эта потребность реализовывается и проявляется экологично.

И в завершении: что делать?

Если вы уже знаете или предполагаете о наличии у вас любовной (эмоциональной) зависимости, то первый шаг уже сделан.

Второй – взять ответственность за себя и свою жизнь, выявить свои дефициты, потребности и научиться их восполнять самостоятельно. Путь из созависимости весьма тернистый и, не буду скрывать, долгий. Поэтому, как вы понимаете, проще и эффективнее преодолевать этот путь в компании квалифицированного психолога или психотерапевта.опубликовано econet

Автор Мухина Мария

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