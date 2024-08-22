Любовь может быть и без уважения, но недолго

Любовь уходит тогда, когда сама решит, а не то тело, в которое она вселилась. Иными словами, до тех пор, пока любовь не исчерпает себя, её никто не остановит.

Это состояние, при котором женщина очень сильно любит мужчину, но...не уважает его. Раньше я думала, что это невозможно. Сейчас я знаю, что в такой ситуации побывала практически каждая из нас. Как это происходит? По-разному. Чувство любви индивидуально. Объединяет его то, что один человек становится для тебя незаменимым на непонятном уровне, то есть, он может быть не картинно красив, не исключительно умён, не героически мужественен. Но - только он! - его руки, глаза, тело, голос... Впрочем, чего объясняю? Каждая знает, о чём я...

Когда находиться в отношениях особенно трудно?

А вот с уважением сложнее. Тут вариантов намного больше.

Простые примеры:

Женщина знает, что мужчина изменяет ей, но она не в силах отказаться от него. Да, любит! Но уважение уходит...

Другая женщина понимает, что муж ей ни в чём не опора - все решения принимает она, не потому, что ей это нравится, а потому, что иначе не будет никаких решений. Она перестаёт уважать его, но разлюбить - перестать не может...

Следующая женщина видит, как её мужчина откровенно подло поступает со своими друзьями, жадничает с родителями, не платит алименты бывшей жене на ребёнка, не раскошелился на цветочек и для неё... Она это видит, всё понимает, теряет уважение... Но - продолжает любить, потому что ей мучительно без него, такого подлого, но такого любимого...

Можете продолжить, потому что примеров тому - тьма...

Что делать с такими отношениями?

Самое бесполезное - пытаться открыть женщине глаза. Даже самый высокопрофессиональный психоанализ не способен поставить крест на любви. Поверьте мне. И дело тут не в эмоциональном мазохизме, при котором человек находит радость в жертве.

Дело в самой любви - она уходит тогда, когда сама решит, а не то тело, в которое она вселилась. Иными словами, до тех пор, пока любовь не исчерпает себя, её никто не остановит.

Хорошая новость здесь только одна - конец всё равно будет. Любовь при отсутствии уважения начинает болеть. Сильно болеть. С лихорадками в виде ссор и бесконечных конфликтов, с осложнениями в виде появления устойчивого отвращения к тому, кто привык только брать, ничего не давая взамен, кто не подставляет плечо в трудных ситуациях, кто по-настоящему влюблён только в своё отражение в зеркале. И болезнь этой любви имеет стопроцентную смертность.

Итак, если вы попали в такую кабалу, у вас два пути: поставить точку самому, и начать бороться с остаточными явлениями (это для сильных духом), или ждать летального исхода своей любовной болезни...

Напоминаю - пути именно два. Третьего - в виде появления несуществующего уважения, не бывает. Поверьте без доказательств.

И последнее, восстановлю гендерную справедливость - мужчины, которые варятся в кипятке из своей любви к женщине, которую не уважают, встречаются ничуть не реже женщин. опубликовано econet

Автор Лилия Град

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