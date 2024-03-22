Любит, но жениться не хочет? Бегите!

Если мужчина вас действительно любит, он будет хотеть хоть каких-то гарантий вас не потерять. Понятно, что штамп в паспорте никакая не гарантия на самом деле. Да и венчание тоже. Но хотя бы иллюзия. И эту иллюзию ищет любой по-настоящему влюбленный и любящий мужчина.

Скажу непопулярную сегодня вещь: если мужчина не делает вам предложение руки и сердца, он вас просто не любит. И неважно, церковный он или светский, верующий или атеист, считает официальный брак чем-то принципиально важным или нет. Если он вас действительно любит, он на вас женится. Добровольно. Даже если вы его об этом не просите. Он будет требовать этого, настаивать и умолять.

Если не хочет жениться – уходите!

Передача, где мне не удалось вставить слово

Насильник всегда виноват

Он будет лепить пельмени с вашей мамой

Любящему мужчине не нужен секс до брака

Где есть унижение, нет христианства

Передача, где мне не удалось вставить слово

К чему я, собственно, это пишу. Недавно меня позвали в качестве эксперта на одну передачу. «Эксперт» — это, конечно, громко сказано. Я просто посидела в кресле рядом с умными людьми, пару-тройку раз попыталась открыть рот и что-то такое, «экспертное», вставить. Но народ там бывалый, в экранных баталиях поднаторевший, новичкам слова вставить не дают. Я поняла, что дергаться бесполезно, лучше просто с умным лицом молчать.

Тема, на самом деле, была интересная и актуальная — насилие в семье. Героини — умные, красивые, талантливые женщины — рассказали свои грустные истории о жизни с абьюзерами. Кого-то били, кого-то унижали морально. Все это очень печально и вызывает большое сочувствие.

Особо мне запомнились две истории. Первую рассказала женщина, которая во второй раз вышла замуж, имея дочь от первого брака. И родила, если мне не изменяет память, еще троих детей. Со временем муж начал издеваться над ней, и для нее история закончилась в кризисном центре.

По словам героини, сначала все было нормально, не считая того, что мужчина не очень хорошо относился к ее дочери (девочку даже пришлось отправить в какой-то пансионат) и матери (своей теще), а также невзлюбил ее собаку.

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Вторая история — об ослепительно красивой девушке. Она довольно долгое время, несколько лет, жила гражданским браком с мужчиной, который, если резюмировать, сделал ее своим придатком, не разрешал работать и как-то развиваться. Она должна была быть рядом, ублажать его и не отсвечивать. Этот мужчина убедил ее, что он невероятно талантливый, а девушка лишь его тень, и единственное, что ей нужно в жизни, — это его одобрение. В конце концов ей удалось порвать эти болезненные отношения, и тут выяснилось, что она яркая, творческая личность, у которой большой профессиональный потенциал.

Насильник всегда виноват

Любое насилие — физическое, психологическое или любое другое — оправдывать нельзя! «Самадуравиновата» или «самдураквиноват» (иногда бывает, что и женщины унижают мужчин и делают это очень изощренно) здесь не проходит. Впаду в крайность. Даже если женщина идет по улице в радикальном красном мини с декольте до пупка, с губами и грудями, лопающимися от силикона, — это не оправдывает мужчину, который не сдержался, затащил ее в кусты, избил и изнасиловал. Даже если у него годами не было секса. Насилие есть насилие, и за него надо наказывать. Это относится и к ситуациям героинь из передачи: даже если они, живя рядом со своими тиранами, совершали какие-то ошибки, это никак не оправдывает их мужчин.

Насилие нельзя оправдать, но его можно предугадать. Не всегда, конечно. Я знаю, например, церковную семью, которые счастливо прожили вместе много лет, родили несколько детей, а потом мужа как подменили. Он начал бить жену, детей, у нее случился выкидыш. Все это он аргументировал пресловутым «жена да убоится» и ссылался на ценные указания какого-то «благодатного батюшки». В итоге они разошлись, но первые лет десять семейной жизни, как говорится, ничто не предвещало.

А часто предвещает, и еще как. Понятно и естественно, что люди закрывают на это глаза, не хотят верить, оправдывают, надеются. Думают, что это случайность. Это нормально. Любовь слепа.

Но в этих двух историях лично для меня, незаинтересованного человека со стороны, слышались явные звоночки, по которым можно распознать будущего насильника.

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Он будет лепить пельмени с вашей мамой

Если мужчина действительно любит женщину, а не себя, прекрасного, он будет любить (или хотя бы попытается полюбить) все, что с этой женщиной связано. Я в этом уверена. Он будет делать так, чтобы ей было с ним хорошо и комфортно. Он примет ее вместе с ее долгами, кучей деревенских родственников, занудной полуглухой мамой, пятью нестерилизованными кошками, орущими по ночам, и семью детьми, один из которых — инвалид. Конечно, это действует и в обратном направлении, но сейчас мы говорим о мужчинах.

Первая героиня была вынуждена отослать дочь, потому что та «не устраивала» нового мужа, и замечала, что избранник неуважителен к ее маме и жесток с собакой.

Если бы тот мужчина строил отношения ради нее, ради семьи, а не удобно пристраивал свои телеса и искал того, кто будет холить и лелеять его комплексы, он бы через месяц знакомства уже знал поименно всех принцесс из мультиков, которые смотрит дочь его женщины, и заплетал бы вместе с ней косы игрушечной Рапунцель.

Он не только не проявлял бы неуважение к будущей (или фактической) теще — он лепил бы с ней пельмени, даже если он лютый веган и его тошнит от мяса. Он обсуждал бы с ней ее дурацкие сериалы (или хотя бы тактично слушал) и держал бы вязальные нитки, когда она набирает петли для очередного шарфика.

Если бы он и вправду любил ту женщину, он терпел бы ее собаку, чесал бы ей за ухом, гулял бы с ней в три часа ночи в минус двадцать, потому что песик что-то сожрал и у него в десятый раз понос. А если бы не делал всего этого, потому что действительно не любит или боится собак, или у него аллергия, он спокойно сказал бы это, а не пинал исподтишка несчастного пса.

Он делал бы все, чтобы стать для нее родным и близким.

Понятно, что и женщина должна делать так, чтобы жизнь мужа рядом с ней не стала невыносимой. Можно и маму с пельменями приструнить и четко обозначить, что теперь у вас есть тот, кто на первом месте.

Но правда в том, что если мужчина любит, он не будет гнобить и рушить то, что вам дорого. Он это примет и будет пытаться с этим жить. А если нет, как у нашей героини, бегите от него в самом начале отношений. Он — насильник. Он не любит вас, он любит только себя. Сначала он отошлет вашего ребенка, потом вашу маму, потом отравит собаку, потом отвадит всех ваших друзей, а потом начнет ломать вас. И как только найдет кого-то удобнее, просто уйдет. Или не уйдет, потому что, разрушая вас и вашу жизнь, он самоутверждается.

Любящему мужчине не нужен секс до брака

Второй героине ее спутник за годы жизни так и не сделал официального предложения. Я понимаю, сегодня, увы, считается нормальным просто жить вместе, пробовать, смотреть, подходят ли люди друг другу. Но если мужчина вас действительно любит, он будет хотеть хоть каких-то гарантий вас не потерять. Понятно, что штамп в паспорте никакая не гарантия на самом деле. Да и венчание тоже. Но хотя бы иллюзия. И эту иллюзию ищет любой по-настоящему влюбленный и любящий мужчина.

Он не будет «пробовать». Любящий мужчина уже нашел то, что искал. Скажу крамольную вещь — ему даже не будет нужен секс до брака: «А вдруг что? Вдруг мы не подходим друг другу в постели?». Как может «не подходить в постели» женщина, рядом с которой перехватывает дыхание? Которая доверила ему себя? А если он думает, что вы можете ему не подойти, он любит не вас, а вашу красивую грудь и свою похоть. И он не хочет прожить рядом с вами жизнь.

Не забуду слова, которые когда-то давно сказал мне один священник, рассказывая о своей жене: «Я учился в третьем классе, когда увидел ее и решил: она будет моей! Я даже этот город полюбил, потому что здесь живет ОНА. Мы выросли, я продолжал мечтать о ней. Но никогда я не думал о том, чтобы “попробовать на всякий случай”. Какой секс до свадьбы, если для меня просто посидеть рядом с ней было великим счастьем!»

В очередной раз повторю: это работает и в обратном направлении.

Спутнику той второй героини не нравилось, что она работает, развивается, окружена на работе молодыми людьми. Она была вынуждена оттуда уйти. Но если мужчина действительно любит женщину, а не свои чувства к ней, он ей верит безоговорочно. Ему и в голову не придет, что она может ему изменить. Ревность унизительна и непродуктивна. Ни к чему хорошему она еще никого не привела. Естественно, этой безоговорочной верой мужчины в вашу верность нельзя злоупотреблять.

Он убедил ее, что она никто. Да потому что он сам — никто, ноль, пустое место. Он боится, что умная, прекрасная женщина поймет это. Только сильный, талантливый, настоящий, уверенный в себе и в своей половине мужчина сможет жить рядом с талантливой, успешной женщиной.

Мужчинам нужно принять, что женщины сейчас другие. Они независимы, красивы. Они и хозяйки, и матери, но часто и состоявшиеся профессионалы. Единственный способ построить семью с такой женщиной — это любить ее, уважать и быть сильным.

Если мужчина не поддерживает вас в вашем развитии, пытается унизить и обесценить, он — закомплексованный слабак. Бегите от него. Закомплексованные слабаки жестоки. И никого не любят, кроме себя. Даже если вы не работаете, а посвятили себя семье, что тоже прекрасно, любящий мужчина будет ценить и уважать вас за это. Но не унижать.

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Где есть унижение, нет христианства

То, о чем я написала, это, конечно же, мое личное мнение. Я не претендую на профессиональное знание мужской психологии. Но мне все же кажется, что там, где есть хотя бы намек на насилие, на неуважение, на унижение, — нет любви, нет заботы и нет христианства.

Это тоже важно. Если мужчина оправдывает насилие какими-то постулатами веры («женщина да убоится», «женщина да молчит» и тому подобным), — веры в нем просто нет. Есть только любовь к себе.

В посланиях апостола Павла сказано: «Мужья, любите жен своих, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Бог умер за людей. И мужьям так заповедал относиться к женам. А не ломать их.

Помните, как Адам воспевал Еву до грехопадения? «Се ныне кость от костей моих и плоть от плоти моея». Это была поэзия. И это то отношение, которое задумал Господь. А что он сказал после грехопадения? «Жена, которую Ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел…» То есть, другими словами, «во всем виноваты бабы» — вот что он сказал, когда стал грешным. Разве не так? Но Христос именно за этим и пришел к нам — чтобы исцелить падшую природу Адама. То есть «виноваты бабы» — состояние грехопадения, а «любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» — Новый Завет. Вот потому в любви и уважении — как к женщине, так и к мужчине — и есть суть христианства, и через Христа мы можем возвращаться к состоянию Адама и Евы с Богом в раю.опубликовано econet

Автор Елена Кучеренко

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