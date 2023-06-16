Лучше быть НЕУДОБНОЙ, чем делать то, что не хочешь

Делаю то, что не хочу, чтобы не обидеть. Знакомая ситуация? Разрешение приходит через понимание.

Про нежелание обидеть - всегда приятнее знать, что тебя принимают настоящую, с хочу - не хочу, особенностью эмоциональных реакций, даже если они не те, которых ждут, с уважением относятся к потребностям и желаниям, даже если с ними не согласны. Это про эмоциональную глубину отношений и знание, что тебе эмоционально безопасно быть собой.

Делаю то, что не хочу, чтобы не обидеть

Нежелание обидеть часто сохраняемся как атавизм после родителей - кто-то, возможно, указывал вам, что вы недостаточно хороши, нужно было всё время держать на пульсе своё поведение и реакции, чтобы быть «достаточно хорошей».

Но теперь можно по-другому, можно попробовать расслабиться и быть несогласной и, вообще, тотально быть собой. Если не на 100% сразу, то потихоньку двигаться в этом направлении. Вы итак это делаете. Просто найдите для себя, как ещё больше можно размещать себя в отношениях, любых, как ещё больше открывать себя.

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Лучше быть тотально неудобной, чем не быть тотально собой.

В улыбке, в слове, в выборе, в эмоции, в поведении и действии - полная согласованность с естественным, ценностями, потребностями и желаниями.

Чтобы было уютно с собой, нужна гармония в мыслях, чувствах и теле.

А это не всегда наличие позитивных эмоций. Это позволение себе думать, чувствовать и реагировать корректным для себя способом: не сдавливать, не зажимать, не делать вид, что тебе это не свойственно, а быть и проживать в каждом мгновении то, что есть.

Жить в согласии с собой - валюта счастья.опубликовано econet

© Инна Макаренко

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