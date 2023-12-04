Lotus представляет одни из самых быстрых в мире зарядных устройств для электромобилей

Планируя продолжать распространение своего зарядного оборудования в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе, Lotus покажет свою линейку на выставке электромобилей в Лондоне на этой неделе.
Планируя продолжать распространение своего зарядного оборудования в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе, Lotus покажет свою линейку на выставке электромобилей в Лондоне на этой неделе.
Lotus стремится перейти на 100% электрический к 2028 году, и в рамках этой миссии компания запустит все, от гипер-внедорожников до гипер-электронных велосипедов . Теперь компания собирается стереть Tesla с лица земли с помощью гиперзарядных устройств. Ну, не совсем. В краткосрочной перспективе Tesla не о чем будет беспокоиться – хотя оборудование Lotus Flash Charge способно выдавать до 450 кВт, оно зарезервирует эти максимальные скорости до того момента, когда сеть и автомобильный рынок будут действительно готовы. Кроме того, Lotus только начинает свое внедрение.
Для более широкого внедрения электромобилей действительно необходима лучшая инфраструктура зарядки, а не только самый мощный в мире гиперкар. Lotus надеется использовать свое мощное оборудование, чтобы вселить уверенность в общественную зарядку и способствовать электрификации автомобильных рынков по всему миру.
«Поскольку все больше правительств увеличивают инвестиции в электрификацию на пути к нулю, спрос на надежную инфраструктуру зарядки электромобилей никогда не был выше, чем раньше», — объяснил Алан Ванг, вице-президент Lotus Technology и генеральный директор Lotus Flash Charge. «Lotus разработала лучшие в своем классе решения для быстрой зарядки, обеспечивающие быструю и надежную зарядку, отвечающую потребностям клиентов».
Устройства Lotus Flash Charge уже доступны в Китае и будут представлены на этой неделе на выставке London EV Show. Они предназначены для немедленного внедрения, но рассчитаны на будущее и рассчитаны на мощность до 450 кВт, гарантируя, что они смогут идти в ногу со временем, когда электрическая сеть и отдельные электромобили готовы выдерживать такие скорости.
Как мы недавно рассматривали сверхбыстрые зарядные устройства Chargepoint мощностью 500 кВт , очень немногие доступные в настоящее время автомобили способны выдерживать такой уровень зарядки. За исключением Evija и ее мощности в 800 кВт, собственный парк электромобилей Lotus ограничен 350 кВт, поэтому, несмотря на возможность почти в полной мере использовать преимущества Terra 360 от ABB , электромобили Lotus оставят несколько киловатт на столе у электромобилей Lotus. зарядные устройства Lotus собственного производства. Но зарядные устройства Flash будут работать на текущих скоростях, оставаясь готовыми к зарядке мощностью 450 кВт без каких-либо дополнительных затрат на оборудование для операторов/
Универсальное зарядное устройство Lotus мощностью 450 кВт с жидкостным охлаждением
Lotus использует жидкостное охлаждение во всех продуктах для зарядки, которые она демонстрирует в Лондоне, называя его неотъемлемой частью обеспечения более быстрой и эффективной общественной зарядки. Его универсальное зарядное устройство постоянного тока мощностью 450 кВт обеспечит Lotus Eletre R дальность действия примерно на 88,5 миль (142 км) всего за пять минут, а для зарядки от 10 до 80% требуется примерно 20 минут. 350 кВт.
В дополнение к многофункциональному устройству Lotus также демонстрирует комплект для зарядки, состоящий из двух частей, с зарядным устройством для четырех автомобилей, подключенным к силовому шкафу высокой емкости. Модульный шкаф оптимизирован для подачи высокой энергии и может выдавать мощность до 480 кВт.
Поскольку внедрение уже ведется в Китае, Lotus планирует начать установку зарядных устройств в Европе и на Ближнем Востоке во втором квартале 2024 года. В будущем компания объявит более конкретные рынки и даты.опубликовано econet
по материалам https://newatlas.com
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