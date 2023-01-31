Липкий, хитрый и противный: бессознательная динамика в отношениях между родителями и детьми

Как воспитание и отношения с родителями в детстве, влияют на всю дальнейшую жизнь человека.
Отношения и патологическая динамика в родительской семье вносят свой вклад в трудности, с которыми сталкиваются дети и, которые они несут за собой во взрослую жизнь.
Проблема: Одиночество.
Поведение родителей: нарциссизм, преувеличение собственной значимости и успехов, чувство превосходства
Проблема: Ощущение себя нелюбимыми и недостойными любви.
Поведение родителей: холодное, непредсказуемое, уклончивое или отвергающее.
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Проблема: застенчивость, настороженность, неуверенность в себе, иногда склонность к отчаянным, необдуманным поступкам
Поведение родителей: осуждение, зависть, ревность.
Проблема: ощущение себя "особенным", замешательство, смущение, неуверенность в себе, быстрые переходы от подавленного состояния к эйфории
Поведение родителей: соблазнительное, провоцирующее.
Проблема: тревожность.
Поведение родителей: ребяческое, инфантильное, зависимое
Проблема: тревожность, чрезмерная ответственность, эмоциональная зависимость, требование повышенного внимания.
Поведение родителей: зависимое, симбиотическое.
Проблема: стыд, отчаяние, ощущение себя неудачником.
Поведение родителей: бесчувственное, враждебное.
Проблема: замешательство, стеснительность, чувство потерянности.
Поведение родителей: частые вспышки гнева.
Проблема: чувство собственного превосходство одновременно с чувством вины
Поведение родителей: уступчивое, подчиненное.опубликовано econet
by Meredith Rasnick
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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