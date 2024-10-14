Лень – экономия энергии

Мы привыкли негативно оценивать лень как личностное качество или настроение. Но бездеятельность в определенных дозах необходима нашей психике и вообще организму. Почему мы ленимся? Какой тайный смысл имеет эта пассивность? Давайте разбираться.

Если вы когда-нибудь пробовали волевым усилием преодолеть свою лень, то знаете, насколько это сложно. Когда лень сделать какое-то дело, это значит, что что-то мешает нам достигать целей. Этому могут быть объективные причины или психические состояния.

Можно ли победить лень

Сегодня много вершин открыто людям. Практически у каждого есть условия для реализации своих возможностей. Почему же у нас не получается двигаться к своей цели? Причина тому – лень.

Лень – это маленькое сиюминутное удовольствие для нашей психики. Механизм лени заключается в том, чтобы сохранить энергию. Не хочется двигаться с места, что-то делать. Получая удовольствие от лени, в принципе, жить можно. Но всепоглощающего счастья ощутить при этом не получится никогда.

Отговорки, оправдывающие лень, могут быть самыми разными. Мы всегда объясним себе, почему в данный момент не хотим делать то или это.

Прокрастинация – модное сегодня понятие. Это синдром отложенных дел. «Я сделаю это завтра». А завтра не наступает. «Я напишу план дел. Но там много пунктов… Я начинаю вязнуть в деталях. И никак не начну задуманное». Возможно, прокрастинация – это и есть лень? Это камешек, о который мы спотыкаемся каждый день. И каждый день у нас работает желание сберечь энергию, сберечь психику.

Даже волевые люди подтвердят, что с ленью бороться крайне сложно. Мотивировать себя трудно. Сознательно с ленью сделать ничего нельзя. Психика всегда хочет получать удовольствие, даже если это неосознанно. Не бывает так, что человек ничего не хочет. Желание жить, получать удовольствие – это и есть человек. Когда он ленится, то получает маленькое удовлетворение и довольствуется им. Потому что больше ничего нет взамен.

Бывает, что человек ленится не только физически, но и умственно. И не хочет, возможно, разбираться, почему его тянет на примитивные вещи (кино, телепередачи, чтиво).

В психоанализе есть термины «либидо» (желание жить, получать удовольствие) и «мортидо» (стремление к статике). Все замечали, что у детей есть неуемное стремление к жизни. У них либидо много. С возрастом нарастает мортидо. И к возрасту примерно после 35 лет человек может стать ленивым, каким он никогда не был. Все дело в балансе энергии.

Либидо можно в себе разжечь. Психика устроена по принципу наслаждения. Это значит, что всегда психика выберет тот путь, на котором она получит наслаждение. Выход в том, чтобы научиться получать большее наслаждение, чем от лени. Это единственный способ справиться с ней.

В течение жизни человек реализует свои способности. И если по какой-то причине он не может выполнять это, он не реализован полностью, такой человек будет лениться.

Когда у нас получается чувственно ощутить радость от собственной реализации, то мы уже испытываем удовольствие от самих действий. И это перекрывает то маленькое удовлетворение, которое дарит лень.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet