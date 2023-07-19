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ЛЕГКОРАСТВОРИМАЯ ЖЕНЩИНА

Источник: b17.ru 19 июля 2023 6858
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Если вы всегда говорите только о том, о чём интересно вашему мужчине; ходите только туда, куда ему хочется; постоянно оправдываете его «наезды» в свой адрес и живете исключительно его жизнью, то вы - легкорастворимая женщина.

ЛЕГКОРАСТВОРИМАЯ ЖЕНЩИНА

Женщины так удивляются, куда же делись романтика, ухаживания, цветы, коробки конфет... Но вы не задумываетесь, что каждая женщина, появляющаяся в жизни одного мужчины, позволяя ничего не делать и бегая за ним сама, сделала так, что мужчины теперь уверены, что со всеми женщинами так можно не напрягаться.  Они теперь просто выбирают, какая лучше для него постарается и  только корону поправляет,  рассказывая  каждой, что она для него «единственная и неповторимая».

Кто такая легкорастворимая женщина

Вот представьте, что вы познакомились с мужчиной, он вам  нравится и у вас завязываются отношения. И многие женщины пытаются во всём и полностью подстроиться под мужчину. И вы уже перестаёте быть собой, ведь главное, чтоб ему угодить. Знакомо вам такое? Думаю, что да.

Если вы встречаетесь с ним только тогда, когда ему удобно, даже если вы сами не можете. Ведь вы же всегда можете отменить все ваши планы и побежишь к любимому, который, к слову,  не факт, что ради вас тоже бы такое сделал….

Легкорастворимая женщина

  • Если вы всегда говорите только о том, о чём интересно вашему мужчине…
  • Если ходите только  туда, куда ему хочется…
  • Если постоянно оправдываете его «наезды» в свой адрес…
  • Если живете исключительно его жизнью и не представляете своего досуга без него…

То всего этого категорически делать нельзя! Ведь вы  же уже превратились в "легкорастворимую женщина"! И тогда получается вы вообще без своего мнения и готовы принять все, лишь бы этот мужчина был рядом с вами. Выглядит это, мягко говоря, слишком уж отчаянно и поверьте, мужчина это понимает.

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Да, интересы мужчины надо учитывать, но нельзя смотреть ему в рот и делать все, как он хочет. Ведь вы же как-то жили до встречи с ним, встречались с друзьями, ходила в зал, на разные мероприятия. Так что изменилось с появлением мужчины? Почему вы растворились в нем и совсем забыли о себе ?

ЛЕГКОРАСТВОРИМАЯ ЖЕНЩИНА

У вас должно быть своё мнение, свои интересы и своё слово. Ведь растворившись в мужчине, со временем вы ему станете просто неинтересны и он перестанет  вас уважать.  А вы потом будете удивляться, почему же все стало так плохо?  Но, увы, вы же и сами довели до такого.

А вот когда появится женщина, которая не побежит по первому его зову и не будет делать только то, что он ей говорит, а будет иметь свое собственное мнение и свою собственную жизнь, то вот  такая женщина его то и «зацепит» и тогда уже он начнёт ее добиваться, ведь у него появится реальный интерес  к ней. Так будьте же такой женщиной и никогда ни в ком не растворяйтесь !  Удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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Виктория Кирста женщина мужчина отношения любовь

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Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Жанна Нагорная

      Вообще-то у этого явления есть термины: преданность и служение определенному делу. Но это - только для ооочень высокоразвитых женщин, которые и сами интересны, и мужчину своего поставят на пьедестал. К слову, не любого мужчину, а которого либо сами выберут, либо в нем проснется огромная личность (если не мирового масштаба, то хотя бы в масштабах страны).
      Теперь о реальности, в которой живут 99% людей. 1.Себя надо понимать. Свои чувства , стремления, потребности. 2. Мужчину нужно понимать. Его чувства, стремления, потребности. Кстати, я тут больше о потребностях духовных пишу, имея именно их в виду, а после - все остальное, включая быт и еду всякую.. Иначе вас будут выбирать как обслугу-повара-домашнего, и вы будете делать аналогично)). Смотрите всегда ввысь), короче. Зацикливаясь только на бытовухе и бытовых преимуществах, лет через 15-20 вы поймете, что сильно ошибались, впрочем, это тоже - оочень хороший опыт и результат). 3. На совпадении чувств , потребностей и целей жизни - вы построите вполне интересную жизнь. Семейную жизнь. Если не первую (в смысле первый семейный союз), то вторую)).

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