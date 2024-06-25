Кризисы в отношениях по годам

Многие семейные пары проходят этапы, которые называют кризисом. Причиной таких семейных кризисов могут стать, как негативные события в семье, так и радостные, ожидаемы, но жизнь после них меняется кардинально.Что же такое – кризисы в отношениях и когда они чаще всего случаются?

Психологи называют кризисом переломные моменты в отношениях, когда придерживаться прежней модели поведения, принятой в этой семье, становится трудно или невозможно. То есть, жизнь до кризиса была такая, а после него становится совсем другой, либо продолжается некоторое время, тогда можно говорить о затянувшемся кризисе.

Семейные кризисы

Возможна ситуация, когда считают, что наступил кризис, но, тем не менее, положение не меняется и продолжается годы, а то и десятилетия, тогда это уже не кризис, а норма жизни для данной семьи. Например, всем знакомы пары, которые бурно выясняют отношения, скандалят и постоянно испытывают претензии или вообще не разговаривают друг с другом, и это продолжается много лет. В таких случаях, партнеров устраивает их положение, и кризиса не существует.

В какие периоды чаще всего наступают кризисы?

Большинство психологов не считают, что кризис в семье обязательно случится в определенный год или день. Скорее, есть определенные периоды, в которые их наступление более вероятно, чем в другое время.

Спады в отношениях могут возникнуть:

сразу после заключения официального брака (особенно, если пары долгое время жили вместе);

период притирки – 2-3 месяца, полгода, год отношений;

рождение первого ребенка;

3-5 лет семейной жизни;

7-8 лет брака;

12 лет семье;

20-25 лет совместной жизни.

Это условные этапы, и они бывают не в каждой семье. Любая перемена в семейной жизни, которая случается из-за перехода на новую стадию отношений, сопровождается стрессами и кризисом: рождение ребенка, переход на другую работу, переезд, взросление детей, «опустевшее гнездо» и так далее.

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Наступление кризиса – это закономерное явление в любой семье, поэтому не следует обвинять себя или партнера. Нужно воспринимать любой кризис, как этап развития, очередную веху в жизни, и соответственно выстраивать другую модель поведения, с учетом новой обстановки.

Опасные периоды

Есть два наиболее опасных периода в отношениях, при которых чаще всего случаются разводы и новые браки. Избежать их невозможно, но вполне реально научиться ими управлять и тогда отношения станут крепче, а не распадутся.

1. Кризис 3-7 лет совместной жизни

Начинается он после третьего года брака, продолжается год или больше и характеризуется отсутствием романтики в отношениях. Страсть ослабевает, новизны больше нет, партнеры больше не стараются завоевать друг друга, оба чувствуют усталость и разочарование. Наваливаются бытовые несоответствия, например, если мама мужа каждый день готовила горы вкусной еды и сразу мыла посуду, а молодая жена ненавидит готовить – сложности неизбежны.

В этот период начинаются столкновения личности одного партнера с индивидуальностью другого и подобрать устраивающую обоих модель поведения, бывает совсем не просто. Лучше не обсуждать отношения в браке или практические проблемы. Следует уклоняться от открытых ссор, не требовать от партнера внимания или чрезмерной общительности. Не нужно отказываться от собственных интересов или круга общения в угоду партнеру.

2. «Середина жизни»

Этот этап начинается после 12 года совместной жизни, он протекает менее остро, но продолжается длительное время. Часто совпадает с кризисом среднего возраста, который обычно начинается с приближением сорокалетия.

Люди становятся эмоционально неустойчивыми, женщины переживают потерю красоты, боятся, что мужья начнут изменять. Мужчины расстраиваются, что не добились большего в своей жизни, а времени и сил на это осталось не так много.

В подобных ситуациях супругам следует больше совместно развлекаться и не зацикливаться на мыслях об упущенных возможностях. Также не следует придавать особое значение физическим изменам. Очень скоро интерес к внебрачным связям закончится и наступит новый период в отношениях.опубликовано econet

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