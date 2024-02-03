Краткий женский словарь всего

Фразы и слова, которые упоминаются женщиной.

Артишоки

Никто не знает толком, что такое артишоки.

Завтра

Завтра бывает: генеральная уборка, я с ним расстанусь, сяду на диету, у меня пилинг, мне рано вставать, я у него спрошу, я ему скажу, я его пошлю, родительское собрание, приезжает свекровь, отменяю контрацептивы, у меня экзамен.

Почти никогда не бывает завтра с: я забеременею, я сдам экзамен.

Никогда не бывает завтра с: я похудею.

Тайно от себя в этом слове не уверена каждая женщина, потому что она похожа на воду: вдруг в этом Завтра будет огромный камень-препятствие и тогда его придется как-то обтечь? В большинстве случаев таким камнем выступает Я Передумала. У самых ужасно честных женщин: Я Проспала.

Оно мне надо?

Фраза, которая упоминается женщиной, когда дело давно уже швах. Когда подруги дожидаются этой фразы, они начинают вести себя как команда болельщиц в гольфиках – подпрыгивать и кричать одобрительное. В большинстве случаев единственным видимым результатом этой фразы является ее произнесение. Особенно пылкие особи после этой фразы начинают перечислять, что именно «оно» и почему именно не надо. В этот момент такая женщина чувствует вдохновение, переходящее в экстаз. По наблюдениям некоторых ученых, на этом все заканчивается, потому что внутренний голос в голове женщины ровно через два часа вывешивает пронумерованный список аргументов, почему именно оно ей надо. После этого женщина плачет в платочек и болеет сердцем от любви и покорности судьбе, а швах благополучно продолжается.

Кот

Этот тот, кто ворует со стола и пьет из унитаза, а его все равно все любят и в морду целуют.

Собака

Я знаю несколько выгнанных женщинами мужчин, но не знаю ни одной выгнанной женщиной собаки.

Трусы

Не бывает. Бывают трусики. Трусы бывают на ляжках этой коровы, а трусики - на попке. Расскажу вам историю: однажды я отсутствовала дома три дня по уважительной причине. Вернувшись, я пошла в ванную и там на батарее обнаружила Трусы. Чистые, беленькие, они аккуратно висели и в ус не дули. Я их взяла и пошла на кухню к мужу, который подозрительно невинно пил чай.

— Что это? – закричала я и помахала трусами.

– Трусы…эээ…трусики…— честно ответил хорошо обученный муж.

– Ха-ха!! – захохотала я демонически. – Нет, это именно Трусы! Трусищи! Посмотри на них!

Муж внимательно посмотрел.

– Посмотри, — трагически продолжала я, – какие же у этой твоей девицы должны быть ляжки!! А какая задница!! Это ж надо! Кого ты на кого променял! Меня! На нее! Мне стыдно за твой вкус!! У меня такие нежные шелковые трусики, а это!! Да-аа…Хэбэшные! Совковые! Она бы еще в рейтузах пришла! Чьи они?? Чьи??

– Я не знаю, — ответил муж и хладнокровно откусил бутерброд с вареньем.

– Посмотрите на него — он даже придумать не может, чьи!

Тут я внезапно пригляделась. На трусах было крошечное пятнышко от ржавчины, которое я три дня назад безуспешно отстирывала. Я его узнала. Я быстро свернула речь, скомкала в ладони трусы и вышла из кухни.

– Постой-постой! – закричал муж. – Так что там дальше? Чьи они? Ты почему замолчала?

Он даже прибежал за мной в комнату и пристально вглядывался мне в лицо, но я сопела, молчала, отводила взгляд и не выпускала трусы из рук.

А потом тайком быстро от них избавилась как от трупа.

Шоколадка

Некоторые ученые считают, что если бы просто так на улицах и в общественных местах бесплатно лежали горы шоколадок, то все бы жили мирно и счастливо.

В принципе

Это очень мужское слово. Я в принципе не знаю, что оно обозначает.

Самое ужасное, что может сказать женщина о своей личной жизни: «Он, в принципе, меня любит».

Юбка

Применяется с фразами «Мне нечего надеть» и «Как же я в этом пойду?»

Я на диете

Произносится злобно или скорбно. Не работает. У разных женщин обозначает одно и тоже: или они уже два часа «сидят» на зеленых яблоках, или они ночью съели в одиночку пиццу.

Моя любимая золовка до обеда сидит на зеленых яблоках, а я ем по ночам пиццу. Поэтому мы с ней всегда на диете.

Сорвалась

То, что происходит, когда женщина уже два часа сидит на зеленых яблоках. В принципе обозначает нервное бесконтрольное поедание пирожков с капустой или яблоками, горячих, золотистых, с пылу с жару, сочных, вкусных, ими так хорошо заедать этот ужасный двухчасовой зеленый стресс.

Бегать

Некоторые бегают, а некоторые так.

Белые кроссовки

Первый фактор из десяти необходимых, чтобы начать бегать.

Помада новая

То, что необходимо, чтобы вся жизнь переменилась к лучшему. Некоторые ученые так считают.

Ты спишь?

Самый бессмысленный вопрос, который может задать один человек другому. Сколько раз я придумывала шедевральные ехидные ответы на него в промежуток с часу до четырех ночи, но каждый раз неизменно покорно и правдиво отвечаю «нет», оставляя за скобками все проклятья внезапно разбуженного человека.

Впрочем, это не мешает мне время от времени задавать его самой.

Высший пилотаж с этой фразой – прислать кому-нибудь смс «Ты спишь?» и немедленно заснуть самому, не дожидаясь ответа. Со мной однажды такое проделали, и я до сих пор подпрыгиваю от злости, когда вспоминаю.опубликовано econet

Автор Юлия Рублева

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