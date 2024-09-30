Конфликты: как нас затягивает треугольник Карпмана и что можно с этим сделать?

Треугольник Карпмана - типичная связь трех основных проблемных ролей в человеческих отношениях: Жертвы, Тирана (Преследователя) и Спасителя.

Вы обвиняете, вас обвиняют. Почему в ответ хочется защищаться или нападать?

Кто-то вам говорит, что вы не справились. И употребляет выражения «Как ты могла!» или «Разве это профессионально?» или «Так поступать нельзя!», или использует … другие триггерные выражения.

Отношения в треугольнике

И вы тут же начинаете чувствовать вину или стыд, и часто еще и страх. Вас как будто разоблачили, вы как будто сделали что-то ужасное, совершили ошибку, которую нельзя исправить.

Вы автоматически о начинаете нападать или оправдываться в духе «Сами вы плохие» или «А что я могла сделать?».

Все происходит настолько стремительно, что вы не успеваете отрефлексировать происходящее: вот вы уже в потоке чувств и стремитесь от них избавиться, чтобы вернуть себе душевное равновесие.

Вы попали в динамику треугольника: кто-то выступил «Тираном», другой тут же оказался «Жертвой», которая тоже быстренько может стать «Тираном» и начать преследовать.

Здесь важно понять: динамика в треугольнике не поддается контролю. Она создается в масштабах текущего времени. Приблизительно как художник рисует картину на наших глазах.

Мало кто может немедленно отследить свои внутренние процессы и «выскочить» из треугольника. Для этого нужно уметь отслеживать себя в режиме реального времени. То есть отслеживать все свои чувства, и называть их себе. И тогда у вас есть шанс не втянуться в треугольник.

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При этом на силу динамики влияют следующие обстоятельства. Чем больше раз вас в вашей жизни обвиняли, и чем меньше тот, кто обвинял, признавал свою ответственность в происходящем, тем больше у вас накопленного гнева, боли и бессилия. Тем мощнее будет энергия, которую вы вкладываете в эту динамику.

То есть с тем большей силой вы будете нападать или оправдываться.

После того, как вас втянуло в треугольник, наступает следующая фаза. Вы успели с вашим оппонентом нанести друг другу увечья (я, конечно, выражаюсь образно).

И это уже новый опыт, который вам придется каким-то образом переварить. У вас есть (бессознательно) выбор: признать свою ответственность в том, что произошло, признать свои чувства и, в целом, признать свой вклад (например, травму, которая срезонировала). Или не признавать свой вклад и остаться в позиции Тирана, который убежден, что напал «по делу», или Жертвы, которая, как будто, имеет право на вечную обиду.

Если вы не признаете свой вклад, вам придется что-то делать с новым возмущением или обидой, которые не могут быть интегрированы, и остаются как эмоциональный груз между теми людьми, которые разыграли между собой динамику треугольника.

Мне думается, большинство людей не осознают, насколько часто они разыгрывают эту динамику, наращивая все больше травматичного опыта, с которым невозможно справиться иначе, кроме как признать наличие своего участия, а также всего предыдущего опыта, и все-таки признавать ответственность за свой вклад.

Большинство носят в себе последствия множества подобных «попаданий в треугольник», наращивая с каждым разом объем эмоционального груза, который не может исчезнуть сам по себе, и «вспыхивает» с новой силой, когда задевается старый триггер обвинения или иного преследования.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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