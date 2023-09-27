Конец любви: как обида разрушает отношения

Там где обида – там недовольство, а там где недовольство – там страдание и терпение другого вместо любви!
Многие хотят быть открытым с партнёром, и чтобы было при этом очарованность партнером и желание его исследовать – в транзактном анализе это называют интимностью, а в обычной жизни – любовью или влюбленностью.
И если мы это получаем в новых отношениях, с новым партнером, то мы совершенно естественным образом благодарны партнеру за такое общение – ведь это так классно – это же то, о чем можно мечтать! Не так ли?
Интимность, или открытость с партнером и желание открывать его для себя – это параллельные транзакции между Естественными Детьми обоих партнеров, если эта фраза не понятна, то давайте немного познакомимся с необходимой для ее понимания теорией.
Транзакция – это единица общения, которая состоит из стимула и реакции. Например, стимул: "Привет! Как дела?", реакция: "Привет! Хорошо". Во время общения (обмена транзакциями) наши эго-состояния взаимодействуют с эго-состояниями нашего партнёра по общению. Транзакции бывают трёх видов:
Давайте теперь вернемся к обиде и тому что происходит, когда она возникает между партнерами.
Итак, интимность, или открытость с партнером и желание открывать его для себя – это параллельные транзакции между Естественными Детьми обоих партнеров.
Считается, что со временем желание быть отрытым с партнером и очаровываться другим съедает быт, хотя, их съедает не быт, а вина и обида. И именно тот кто обижается начинает разрушать эти такие важные для обоих партнеров отношения.
Обида не позволяет сблизиться с партнером – вроде уже и тело готово и социально приемлемо сблизиться, но обида и гордость не дают произойти этому сближению: почему же?
Обида – это злость на другого за то что он не ведёт себя в соответствии с нашими ожиданиями! То есть обида – это чувство манипулятора за то что другой не поддался на его манипуляцию.
И в этой манипуляции ожидается, что другой должен испытывать вину, через которую "обиженный" и получит то что на самом деле хочет: "послушного" партнера.
А если другой не готов быть послушным – то манипулятор еще сильнее обижается, усиливает свою обиду, то есть злость на партнера за его свободу и независимость!
И тогда у обиженного человека остаётся последний ультиматум: а ценит ли он меня? И отталкивает партнера, даже если тело, то есть Естественный Ребенок хочет быть с ним (и это видно сразу по телу)!
Но манипуляция важнее: и если партнер не поддался – ушел, то он "козел", а если не ушел – то манипулятор внутренне перестает его уважать: и уже его Естественный Ребенок не заинтересован в нем, так как другой действует не из своего желания быть с ним, а из своей вины.
И в том и в другом случае настоящей интимности – конец, зато манипулятор получает "власть" – именно про такие отношения говорят: их разрушил быт – хотя дело не в быту, а в обиде и вине – в желании контролировать своего партнёра.опубликовано econet
Автор Евгений Корчмарек
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