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Когда прекрасный принц так и не пришел

Источник: b17.ru 27 января 2024 5844
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Каждая девочка в детстве мечтает о прекрасном и отважном принце. Ну, почти каждая. О том, что он ворвется однажды в жизнь, защитит от всех напастей и увезет её далеко-далеко, в прекрасную страну, где будет она Королевой, а он Королем. Но жизнь, как говорится, вносит свои коррективы.

Когда прекрасный принц так и не пришел

Бывает так: принц врывается, все при нем — и мужество и красота, и белый конь, увозит он девочку, да только не в прекрасную страну, а в страну, где идут войны и царят распри. Или так - врывается и никуда не увозит, с девочкой жить остается, с, ее родителями, и так и не становится она Королевой, ведь нет у нее своего королевства. Или — врывается, увозит, и страна прекрасна, да вот принц не Королем становится, а.. дикообразом каким-то.

Сказка о прекрасном принце

Иногда даже девочке самой приходится за принцем отправляться, когда он долго не врывается в ее жизнь… Да, непросто все. Можно нового принца ждать, можно с этим, непутевым как-то жизнь налаживать.

Как бы там ни сложилась по-разному жизнь у разных девочек, в конце-концов, приходит какой-то момент, когда приходится признать одну горькую и неприятную вещь: такого принца, о котором мечталось-грезилось во времена цветущей юности, не существует вовсе и не придет он никогда, и не ворвется в ее жизнь и не увезет в далекую прекрасную страну. В этом месте девочка обычно начинает плакать. Долго плакать. Иногда целые годы. Оно и понятно, она ведь так долго ждала-надеялась, теперь ей надо время — оплакать свою мечту девичью, отгоревать её всей душою.

Когда прекрасный принц так и не пришел

И не знамо не ведомо девочке, что где-то в это же время горько-прегорько плачет мальчик, который так и не нашел и не спас от чудовища свою принцессу прекрасную-расчудесную, нежную и волшебную, которая бы души в нем не чаяла и ждала только его одного и предназначена была ему судьбою.

После того, как отплачут-отгорюют свою утрату мальчик и девочка, умоются они, приободрятся и выйдут на белый свет — себя показать да на людей обычных, а не принцев и принцесс волшебных, посмотреть. Может быть даже и пересекутся их пути-дорожки и полюбят они друг друга, да только эта история будет уже не про мальчика и девочку, а про мужчину и женщину, и это уже совсем другая история...опубликовано econet

Автор Анна Демешина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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Анна Демешина психология отношения

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