Когда отношения зашли в тупик

✅Почему с бывшими не стоит поддерживать никакого контакта? Психолог Анжелика Богданова о том, какие чувства испытывает женщина, которая общается с бывшим партнером.

Нельзя передать это ощущение потерянности, боли, ущербности, и даже стыда, которое наступило, когда ты как-то незаметно для себя решила опять начать общаться с бывшим. Мужчина практически испарился из твоей жизни. Но то ль прихоть такая, то ли непроизвольный импульс, или желание пощекотать нервы, утвердиться за твой счет – он периодически возникал.

Общение с бывшим – больше ни-ни

Проявлялся непонятными сообщениями, или звонками с надуманными причинами, по которым ты незамедлительно должна была реагировать, приходить на помощь, или хотя бы сочувствовать. О как это было… даже слово трудно подобрать! Если выразить ощущения на уровне тела – всегда присутствовало инстинктивное отторжение и нежелание отвечать.

Хотелось спрятаться, стать очень занятой, сбежать немедленно куда-то. Но он как будто гипнотизировал тебя, и некая сила тянула ответить. А пока не ответишь, сильно чувствовался незакрытый гештальт, неясное беспокойство. Одним словом, дискомфорт был и тогда, когда надо было отвечать, и когда не ответила. То есть, негатив возникал просто от любого проявления когда-то близкого человека.

И вот, невозможно забыть чувство неловкости, растерянности, полной обескураженности от известных грабель. Мужчина опять слился, по своему обыкновению. А ты все думала: «Что это было? Зачем?» И знала ответ: это был снег, дождь, радуга - типичные проявления психопата, которого ты не исправишь никогда. Даже не стоит пытаться, а ты в который раз попробовала.

И опять нарвалась на глухую стену непонимания, отскочила от нее, ударилась. Что ж, надо когда-то раз и навсегда решить для себя: ни-ни. Больше с ним никак, нигде, и на кухне что-то шкворчит, и вообще ты уехала.

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Да, вот так жестко, где-то даже некрасиво. Но это, пожалуй, единственный достойный выход из создавшейся ситуации. Или, это даже не ситуация, а диагноз мужчины, который он незаметно, но вполне для себя осознанно начинает подсаживать тебе. Переводить на тебя свои внутренние разлады, просто мучит тебя, получая от этого извращенное удовольствие.

Но если спросить его - что же ты делаешь? Уверена, что он ответит в духе: "Я - не я, и лошадь не моя. Я белый и пушистый единорог, и писаю исключительно радугами". Такая вот сказка. Беги, спасайся, верь только себе.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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