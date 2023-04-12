Когда "никто никому ничего НЕ должен"

Если вы хотите построить действительно счастливыt, гармоничные и полные любви и уважения отношения, то хорошенько подумайте, прежде чем вступать в эти отношения с человеком, который живет с установкой "я никому ничего не должен и тебе, конечно, тоже".

Сейчас все наперебой кричат ​​о том, что никто никому и ничего не должен. Я заметила, что особенно громко об этом кричат ​​именно те, кто не очень то и хочет вступать в действительно близкие и доверительные отношения с кем-то другим.

Любовь - это не про "должен", это прежде всего, о «хочу»

То есть такой человек, даже если и начинает какие-то отношения, то сразу прямо "с порога" заявляет, что мол, помни - "я тебе ничего не должен". И поэтому совсем не удивительно, что такие отношения и не могут перерасти в действительно теплые, искренние и долговременные.

Конечно, любовь - это не про "должен", это прежде всего, о «хочу»: хочу делать тебя счастливым, хочу тебе помогать и поддерживать в сложных ситуациях, хочу быть только с тобой, потому что мне больше никто не нужен. И этот выбор делается сознательно и добровольно.

А если тебе прямо в лоб заявляют, что "ничего тебе не должны", то о каких вообще чувствах и желаниях делать жизнь друг друга лучше может идти речь? Правильно - ни о чем таком речь и не идет, ну по крайней мере, уж точно не о любви.

Ведь любовь - это о другом: об усилиях, которые вы с радостью прикладываете ради друг друга, о взаимопомощи и желании порадовать партнера - будь то какой-то милый подарочек или просто от души сделан комплимент.

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А когда говорят, что "ничего тебе не должны", то здесь скорее речь идет об эгоизме, особенно, если тот, кто об этом заявляет, хочет или даже требует от своего партнера верности, заботы, внимания и т.д. То есть человек дает себе разрешение хотеть этого от других, но при этом сам он ничего ни делает. Ведь для себя и своего поведения у него есть девиз "я тебе ничего не должен", от которого он и отталкивается в своих действиях, а точнее бездействии по-отношению к своему партнеру.

А ведь это очень печально и больно для того, кто соглашается на такие отношения и вкладывает в них всю свою душу и силы в надежде, что ему тоже начнут отвечать взаимностью.

Поэтому, ну хоть убейте меня, не могу я поверить, что отношения, где "никто никому ничего не должен" наполнены любовью, уважением и теплотой друг к другу. Ведь в таких отношениях тебе могут в любой момент изменить, предать, навешать лапши на уши или просто молча собрать свои вещи и исчезнуть в неизвестном направлении, ведь никто никому ничего не должен, верно ...?

Нет, я конечно, понимаю, что, например, от измены по большому счету не застрахован никто, но если тебе так сразу и заявляют, что такое может быть в ваших отношениях, ведь "я же тебе ничего не должен", то становится как-то уж очень противно и даже гадко на душе.

Также, часто те, кто так заявляет, просто боятся быть использованными, поэтому они не будут прикладывать никаких усилий для своего партнера и этих отношений, ведь их страх слишком велик.

Кроме этого здесь может быть еще и страх действительно искренне полюбить, ведь такой человек боится, что как раз тогда его и начнут использовать и, так сказать, "вить из него веревки". Именно поэтому он и не хочет углублять свои отношения или и вовсе ограничивается кратковременными и ничего не значущими романами.

Ведь так гораздо проще, да и риска меньше - не нужно открываться и впускать кого-то в свое сердце и внутренний мир, нет никакой ответственности и обязанностей. Хорошо же! А если что-то вдруг уже не подходит, то можно легко поменять партнера на другого и делов-то. Одним словом, не жизнь, а просто сказка, где никто никому ничего не должен...

Выбор, конечно, только за вами, но если вы хотите построить действительно счастливы, гармоничные и полные любви и уважения отношения, то хорошенько подумайте, прежде чем вступать в эти отношения с человеком, который живет с установкой "я никому ничего не должен и тебе, конечно, тоже".

Берегите себя!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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