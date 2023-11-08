Трудно? Страшно? А может, просто ничей совет и не нужен? Потому что у каждого свой путь? Это твоя жизнь...

Если повезёт, в жизни человека наступает такой момент, когда не у кого спросить совета. Совсем не у кого.

Не потому, что нет никого рядом или нет никого старше. Есть! Но просто они не ходили твоим путём. Они ходили только по своему, но не по твоему. А ты зашёл уже достаточно далеко, чтобы спрашивать совета у других. И все их слова теперь не более, чем мнение сторонних наблюдателей, на которых не получится свалить свои неудачи.

Потому что это только твой путь

Приходится искать внутри ту точку, которая поможет принять решение. И соизмерять с ней внешние подсказки. Нести ответственность за любое решение и учиться выдерживать свои внутренние штормы.

Многие пытаются избежать этого момента. Они женятся на тех, кто скажет им, что делать. Дружат с теми, кто правильно их оценит. Работают у тех, кто забирает себе ответственность. Так и доживают до старости. И ничего страшного в этом нет.

А когда идёшь один, временами кажется, что все делаешь неправильно (и сомневающиеся обязательно тебя в этом упрекнут). Не потому, что реально что-то не так, а потому что другие делают иначе. Потому что кроме тебя никто так не делает. Потому что это только твой путь. По неизвестной территории с внутренним компасом и самостоятельно изобретённым смыслом. В надежде на то, что постепенно начнёшь получать от этого удовольствие.опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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