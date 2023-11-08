Трудно? Страшно? А может, просто ничей совет и не нужен? Потому что у каждого свой путь? Это твоя жизнь...
Если повезёт, в жизни человека наступает такой момент, когда не у кого спросить совета. Совсем не у кого.
Не потому, что нет никого рядом или нет никого старше. Есть! Но просто они не ходили твоим путём. Они ходили только по своему, но не по твоему. А ты зашёл уже достаточно далеко, чтобы спрашивать совета у других. И все их слова теперь не более, чем мнение сторонних наблюдателей, на которых не получится свалить свои неудачи.
Приходится искать внутри ту точку, которая поможет принять решение. И соизмерять с ней внешние подсказки. Нести ответственность за любое решение и учиться выдерживать свои внутренние штормы.
Многие пытаются избежать этого момента. Они женятся на тех, кто скажет им, что делать. Дружат с теми, кто правильно их оценит. Работают у тех, кто забирает себе ответственность. Так и доживают до старости. И ничего страшного в этом нет.
А когда идёшь один, временами кажется, что все делаешь неправильно (и сомневающиеся обязательно тебя в этом упрекнут). Не потому, что реально что-то не так, а потому что другие делают иначе. Потому что кроме тебя никто так не делает. Потому что это только твой путь. По неизвестной территории с внутренним компасом и самостоятельно изобретённым смыслом. В надежде на то, что постепенно начнёшь получать от этого удовольствие.опубликовано econet
Автор Аглая Датешидзе
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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