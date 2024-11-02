Когда надо отпустить

Любые отношения имеют свойство рано или поздно заканчиваться. И нет смысла держаться за отжившие чувства, за интересы, которые разошлись. Почему полезно научиться вовремя отпускать людей из своей жизни?

Слово «отпустить» сейчас очень широко употребляется, особенно часто по отношению к партнеру. Как отпустить? - наверное, это едва ли не самый частый вопрос. В ответ на него можно найти много информации, различных техник, упражнений. Но бывают ситуации, когда «отпустить» нужно друга или подругу, в отношениях с которым, вроде бы, ничего не произошло: с которым не поссорились, никто никого не предавал, просто пришло время. Да, друзей иногда нужно отпускать. Давайте поговорим об этом.

Пришло время отпустить

Например, жили-были два друга или две подруги, и дружили они много лет. Казалось бы, их дружба проверена и временем, и горем, и радостью, но всему может прийти конец, и такой дружбе тоже, причем вовсе не обязательно, чтобы между друзьями произошло что-то, что трудно пережить. Просто пришло время, которое разводит людей в разные стороны. Вместе они идти по жизни дальше не могут. Почему?

Может быть потому, что в общении ушло куда-то то, что их объединяло, общие интересы, общая утрата, общение, которое нужно было обоим. Правда не всегда дружба держится на одинаковой «нужности», всегда кому-то одному больше необходимо это общение, но, тем не менее, дружба была и длилась она долго. Казалось бы, дружба со временем становится крепче, но так бывает не всегда.

Скажем, у одного из них изменилась жизнь и та ее сфера, которая на текущий момент стала интересовать, вовсе не интересна его другу или он мало в ней понимает, вот и нарушается баланс «давать и брать». Одному хочется поделиться своим интересом, успехом в этой области, а другой никак не может поспеть за некогда близким и понятным человеком, который сейчас проносится мимо вместе со своим, одному ему интересным, миром. У другого человека жизнь как бы затормозилась, стала менее яркой или поменяла вектор.

Как им найти точки соприкосновения в изменившихся условиях?

Какое-то время их дружба будет держаться на привязанности, на воспоминаниях о прошлых отношениях, но рано или поздно она перестанет быть нужной и одному и другому. Что делать? Отпустить! С благодарностью отпустить! Каждый пойдет своей дорогой. В любом случае, люди, которые встречаются нам на жизненном пути, л- ишь временные попутчики. Бывают и исключения, но как говорится, это только подтверждает правило. Не стоит удерживать! Умение отпускать с благодарностью, это дар, но научиться может каждый.

В жизни у каждого из нас были люди, которые когда-то шли бок о бок с нами: гуляли с детьми, учились вместе, их интересы совпадали с нашими, но когда закончился совместный путь, каждый пошел своим. Возможно, чья-то дорога увела его далеко, а может совсем рядом, в соседнем подъезде, живет человек, которого когда-то вы называли своим другом. Ваши дороги разошлись, но вы помните, что был тот отрезок пути, который вы прошли вместе, и он останется с вами на всю жизнь, как бы не закончилась эта дорога.

Все кончается когда-то

И мгновеньям нет возврата...

Кажется, что эта известная фраза подразумевает, что и дружба тоже, но ведь есть и другие фразы, которые говорят, что настоящая дружба - это на всю жизнь, иначе это была не дружба. Это не так! Дружба ведь понятие емкое, с одним человеком хорошо обмениваться информацией о просмотренном спектакле, о прочитанной книге, с другим в палатке на берегу озера ловить рыбу, а с третьим поговорить по душам. Одному и тому же человеку будет сложно «везде поспеть», хотя, в этом случае тоже бывают исключения. Что же делать, когда дружба становится в тягость, интересы не совпадают или отношения изжили себя?

Просто сказать: спасибо, что был рядом! Спасибо, что научил чему-то важному, столь необходимому мне на момент, когда ты появился в моей жизни!

До свидания, а иногда лучше сказать прощай!

А Вы умеете отпускать? опубликовано econet

Автор Галина Журавлева

Иллюстрации Rene Magritte

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