Когда мужчина наконец исчезнет из твоих мыслей

Бывает так, что БЫВШИЙ ПАРТНЕР продолжает вести себя так, как будто вы без него пропадете. И тем самым все больше закручивает воронку непродуктивных мыслей, в которую затягивает вас. Как помочь себе в этой ситуации, к кому обратиться?

Бывает так, что уже совсем не ждёшь от человека — ни встреч, ни сообщений, ни звонков. А просто ждёшь, когда он навсегда исчезнет из твоих мыслей. Но это-то и оказывается самым сложным. По каким-то ему одному ведомым причинам "бывший" продолжает отношения, перешедшие уже в не совсем здоровую фазу.

Как удалить его из своей головы

Если задуматься - ты давно никому ничего не должна. А бывший партнер почему-то продолжает вести себя с тобой так, как будто ты без него пропадешь. И тем самым все больше закручивает воронку непродуктивных мыслей, в которую затягивает тебя.

С этим срочно надо что-то делать, а именно - не делать ничего. Найти в себе силу и смелость отойти в сторону, не реагировать на выпады и манипуляции мужчины. Но где взять силы, когда твой эмоциональный фон понижен, душа выхолощена токсичным, недружественным общением? А уж о любви тут говорить совсем не приходится.

Как помочь себе в этой ситуации, к кому обратиться? Не всегда помогает простое чтение книг. И назначенные себе самой успокаивающее таблетки вряд ли решат проблему. Важно разобраться в себе, найти истоки поражения. И понять, наконец, по какой причине ты вновь и вновь наступаешь на знакомые грабли.

Вроде бы все в уме расставляешь по полочкам, для каждого действия находишь вменяемое объяснение. Но на деле, в жизни, оказывается сплошная путаница и раздрай. Вот присядешь так вечером, смотришь перед собой, вроде бы ни о чем ни думаешь, ничего не вспоминаешь.

Но только поймаешь себя на состоянии покоя, как вся, с таким трудом достигнутая умиротворенность, мигом слетает. Невозможно пока противиться скрытым импульсам. Слишком рулят еще эмоции: обида, гнев, растерянность и стыд. Винить себя за то, что ты была такой дурой - "пятой", как говорится в миниатюре у Райкина.

Но на самом деле, ты далеко не глупая, имеешь блестящие образование, отточенный интеллект, жизненный опыт. Почему же оказалось так легко поймать тебя на примитивные наживки: боязнь одиночества, жажду любви, защищенности.

Женщину в этой ситуации можно только пожалеть. Но позитивные перемены не случатся, если она сама не захочет пожалеть себя. Выкинуть из головы хоровод назойливых химер, увидеть мир вокруг. Тогда мужчина наконец исчезнет из ее мыслей навсегда. опубликовано econet

Автор: Анжелика Богданова

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