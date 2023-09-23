Когда кажется, что все рушится, - все просто становится на свои места

Прогресс невозможен в состоянии покоя. Только через кризис, стресс мы можем перейти на новый, более высокий уровень. Помочь выстоять в трудный момент жизни нам помогут близкие люди. А еще полезно прислушиваться к своей интуиции - она часто позволяет найти правильный выход из положения.

У каждого в жизни бывают непростые моменты, и надо уметь достойно справляться с такими ситуациями. Следует помнить, что для того чтобы привлечь к себе счастье и успех, нужно прежде всего стать привлекательными для них же. А легче всего и быстрее всего это можно сделать, если улыбаться. Для того чтобы улыбаться, не нужно так уж много причин. Просто сделайте это, вам понравится. И вот тогда результат не заставит себя долго ждать.

У каждого свое счастье

При этом не сидите и не ждите постоянно, что придет какой-то добрый волшебник и спасет вас от всех проблем. Вы можете сами обратиться за помощью, например, к тому, кто уже сталкивался с такими с трудностями в жизни, которые сейчас есть у Вас.

Это могут быть ваши родные, друзья, духовный наставник, священник или психолог. То есть человек, который уже в свое время прошел через путь сомнений и даже отчаяния и достойно справилась с этой жизненной ситуацией.

Также не бойтесь чувствовать эмоции, причем различные палитры эмоций - от печали до невероятной радости. Если вы способны на это, тогда это признак того, что вы живы и способны как к сочувствию, так даже и к равнодушию. Примите это в себе и вам станет намного легче.

Хорошей новостью является еще и то, что, значит, вы можете все изменить, поверить в себя и, наконец, вырваться из «дня сурка», если это именно то, что вас сейчас беспокоит больше всего и не дает вам нормально и продуктивно жить, а, главное, действительно наслаждаться этой жизнью.

Здесь очень важно действовать и не откладывать все в долгий ящик. Слушайте свою душу. Действуйте, а потом отпускайте. Результат точно будет, но, возможно, не сразу, поэтому не надо начинать «загоняться». Будьте в балансе, у вас все происходит вовремя.

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Старайтесь, также, действовать из состояния величия вашей души. Ведь именно такой она у нас и есть - величественной. Действуйте из чувства собственного достоинства и внутренней силы. Это будет вашим «наркозом» и «обезболивающим», если у вас вновь возникнут какие-то трудности.

Не отчаивайтесь, ведь ваша величественная душа подскажет и поможет вам как со всем этим можно справиться, даже не сомневайтесь в этом. Поэтому наслаждайтесь процессом, а не только ждите конечного результата. Выбирайте счастье, ведь ваши мысли - это и есть ваша реальность.

Учитесь доверять себе и своей интуиции. И напоследок, не думайте, что чье-то счастье - это обязательно должно быть и вашим мерилом счастья. Все индивидуально, и каждый может хотеть для счастья чего-то свое. Не все, например, хотят собственный дом или автомобиль. Кто-то мечтает иметь собственный бизнес, а кто-то просто хочет путешествовать по миру с любимым человеком.

У каждого свое счастье. И так же не нужно «ставить на алтарь» и «приносить в жертву» свое собственное счастье и свои мечты ради мечты и счастье даже очень близких и родных вам людей. Ведь это ваша жизнь. Все равно это никто не оценит, и затем вы просто услышите, что вас же никто об этом не просил.

И, знаете, а ведь это действительно так, поэтому не нужно всех этих ваших жертв. Да и действительно любящие вас люди никогда вас о таком и не попросят. Ведь они тоже искренне хотят, чтобы вы просто были по-настоящему счастливы. Поэтому не забывайте об этом. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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