Когда «да» = «нет»

Иногда происходит следующее: человек согласился, потому что не смог отказать, хотя знал, что ему обещанное не по силам. Согласился из вежливости, уважения, страха, стыда, вины. Потому что хорошие культурные обязательные люди должны помогать другим. Когда это разовые обдуманные акции помощи, сам человек в ресурсе и может поддержать другого – это прекрасно. А что делать, когда тотальное согласие – это единственное возможное поведение?

Подруга просит у Вали денег в долг. Лишних денег нет, но Валя считает себя обязанной согласиться, потому что подруга ей частенько помогает. Валя надеется, что деньги как-нибудь найдутся: впервые дадут зарплату пораньше, удастся у кого-то занять или ей повезет выиграть в лотерею. Но чуда не случается, подруга ждет, а Валя продолжает ее кормить завтраками: ведь нельзя подводить. Хотя происходит именно это, она уже подводит подругу.

О неумении отказывать

Лена не любит ходить в кино, но Артем, ее жених, не знает об этом, потому что Лена делает вид, что предложение Артема ее приводит в восторг. Он ведь хочет сделать ей приятное, зачем расстраивать его отказом? Только Лена упускает из виду, что соглашаясь на ненавистное кино, она противоречит желанию жениха – сделать ей приятное. С ее молчаливого согласия Артем делает ей неприятное.

Знакомо?

Размышляю, что «да», это не всегда «да», даже если оно говорится. Когда человек соглашается, а потом начинает откладывать, уходить от ответа, переводить тему и динамить. Или долго-долго терпит, а потом предъявляет море претензий. Первая реакция на такое поведение – начать раздражаться и взывать к ответственности: ты же сама согласилась, я же тебя не заставляла!

Парадоксально, но на все согласные люди так себя ведут, чтобы быть в отношениях, избежать конфликта и быть «хорошими» в чужих глазах. Но по факту такое поведение – это пассивная агрессия, которая часто приводит как раз к противоположному результату – ссорам, взаимным обвинениям и расставаниям.

Как такое происходит?

Иногда происходит следующее: человек согласился, потому что не смог отказать, хотя знал, что ему обещанное не по силам.

Согласился из вежливости, уважения, страха, стыда, вины. Потому что хорошие культурные обязательные люди должны помогать другим.

«Сам погибай, а товарища выручай». «Ему важнее, а я перебьюсь, потерплю, справлюсь». «Ну что мне стоит лишние пару часов поработать сверхурочно для хорошего человека».

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Когда это разовые обдуманные акции помощи, сам человек в ресурсе и может поддержать другого – это прекрасно. А что делать, когда тотальное согласие – это единственное возможное поведение?

Выходы разные: кто-то работает на издыхании или кое-как, кто-то заболевает и вынужденно откладывает, кто-то извиняется и бесконечно переносит сроки. Но почти никогда не приходит мысль, что можно отказаться хотя бы в процессе: «Извини, не рассчитал силы, подвел». Но вежливые обязательные люди не могут себе этого позволить и начинают обещать себе и другим, что скоро-скоро все будет. А «скоро» никак не наступает. Обстановка тем временем накаляется, недовольство растет и ужас вежливого ответственного человека – что его обвинят в безответственности и хамстве – приближается.

Чуть измененный вариант: человеку кажется, что у него будут силы и возможности, а по факту их нет.

Это происходит, когда нет умения адекватно рассчитывать свои силы, а есть завышенные ожидания к себе. Тогда, искренне приступая к выполнению обещанного, человек сталкивается с реальностью – он не может сделать того, что обещал. Дальнейшие действия идут по описанному выше сценарию.

Бывает еще вариант. Когда в прошлом опыте не было такой опции – сказать нет, иметь право не хотеть чего-то делать.

А было полно другого опыта, когда желания человека не уважались и не принимались в расчет.

«Не хочешь сейчас матери помогать, значит, не уважаешь! Какие еще у тебя могут быть другие важные дела? Отлыниваешь, потому что лентяй!»

Выбора поступать или не поступать предложенным образом не было, даже если он номинально предоставлялся. Вариант был один – сделать. Нельзя было сказать «я не хочу, не могу», потому что в любом случае уговорят, продавят, заставят. Зато срабатывали другие способы: сопротивляться, динамить, откладывать на потом – тогда могут устать ждать, психанут и сами сделают. Обзовут лентяем и тунеядцем, обидятся, но делать ничего не надо.

Когда нет права не хотеть, то даже вопрос «Можешь встретить меня на вокзале?» может восприниматься ультимативно как «Встреть меня на вокзале!» Или «Если ты меня не встретишь на вокзале, я обижусь и перестану с тобой общаться».

Тогда человек со всем всегда соглашается по умолчанию, а потом просто не делает того, что не хочет. Ну и что, что обидятся, ведь в его опыте обида была в любом случае.

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Что делать?

Если вы узнали себя в этом тексте, и вас не устраивает такое поведение, то первым делом важно убедиться, поверить, что я имею право отказать, это не испортит отношение ко мне. Мой отказ будет принят с уважением, а не приведет к обидам и расставанию. У каждого человека есть такое право, но прежний ранний опыт не всегда это подтверждал.

Поэтому важно создать новый опыт: рисковать и отказывать, замечать реакцию другого человека. Если после отказа с вами продолжают общаться и вести себя как прежде, то этим подтверждается ваше право. С каждым позитивным новым опытом способность говорить «нет» только будет укрепляться.

Также стоит уделить внимание форме отказа. Мне кажется важным подчеркнуть здесь два момента.

Первый – что отказ – это мое личное ограничение, оно не связано с моим отношением к другому человеку. Не могу приехать, потому что я слишком сильно устала на работе. А не «Ты всегда предлагаешь приехать в неудобное мне время».

Второе – это обозначить мое отношение к человеку, отметить ценность наших с ним отношений. Я тебя люблю и мне важны наши отношения, но я не могу приехать, потому что слишком сильно устала на работе. А не «Ты мне что-то надоел, лучше я сегодня дома останусь».

Отказ, где обозначена важность другого для меня, по сути транслирует то же, что и вынужденное согласие: мне важны наши отношения, я хочу их сохранить. Но если там другой человек был важнее, потому что его желание было на первом месте, то здесь есть уважение и к собственным потребностям. Значит мы оба важны.

Мои интересы важны также, как и твои. Отношения строятся на взаимном уважении и равенстве, так, чтоб нам обоим было комфортно в них.

В таких отношениях создается новый интересный опыт, когда можно не соглашаться, спорить, придерживаться разных точек зрения, но при этом быть в контакте друг с другом, быть уверенными, что, несмотря на разность, мы вместе.опубликовано econet

Автор Надежда Саламахина

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