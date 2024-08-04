Код Судьбы: как посчитать свое Предназначение?

Кто Я есть? Чего хочу? К чему стремлюсь? Каково мое предназначение? Эти серьезные вопросы посещают вдумчивых людей. Где же искать ответы на сложные вопросы бытия? Существуют самые разные направления работы со своей судьбой. Вот один из способов определить свое предназначение.

Господь дал трем рабам таланты: одному - 5, другому - 2, а третьему - 1, каж­дому по его способностям. Первый приум­ножил — и у него стало 10, второй тоже — и у него стало 4, а третий закопал свой талант в землю, чтобы не потерять. И когда Гос­подь с них спросил, то первых двоих ОН наградил, а третьего - наказал. Суть – мы должны приум­ножать свои дары.

Каково наше Предназначение?

Добро пожаловать в клуб людей, которые задают вопросы: Кто Я? Какой(ая) Я? Что хочу? Какое мое предназначение?

Само слово говорит, что есть некое «назначение», и что-то предшествует этому. Например, у желудя назначение стать дубом, предварительно он должен попасть в подходящие условия для прорастания. Люди также стремятся найти свой путь, где будут чувствовать себя собой. Если так, то каждый из нас предназначен для определенной деятельности, предварительно пройдя обучение попав в подходящие условия.

Давайте символично представим процесс через стихии, которые необходимы желудю и что это для человека:

Земля — это необходимое материальное: физическое здоровое тело, окружение, конкретное место действия, деньги . Неблагоприятные условия стимулируют поиск.

. Неблагоприятные условия стимулируют поиск. Солнце – тепло и свет и мы как росток тянемся к нему, он как компас указывает направление движения к познанию, пониманию процесса, росту осознанности.

Вода – наши эмоции, они как наш барометр, питание, энергия, мотивация. Забота, радость, принятие – дает энергию жизни. Страх – блокирует, сжимает мышцы, сосуды и не дает протеканию энергии.

Воздух – дыхание, слова и мысли. Фокус внимания создает судьбу, о чем думаете - то и привлекаете. Слова продолжают и усиливают мысли, они как семена и только от нас зависит, что мы посеем. Сказанное слово – возврату не подлежит. Воздух — это само содержание нашей жизни.

Как найти свой путь?

Стоит обратиться к себе и найти ту деятельность, что радует, где забываем о времени, не чувствуем усталости. Деятельность полезна людям и за нее платят деньги. Ведь смысл жизни у всех быть счастливым, а вот счастье каждый понимает по-своему. Очень важно научиться слушать свой внутренний голос, а не мнение других людей.

Рассмотрим еще понятие «Призвание» - состоит из «призыва», «зов». Если рассмотреть все человечество как часть единой системы, то получается, природа, имея запрос в чем-то, что приведет к новому витку эволюции, излучает некий импульс. На этот «призыв» откликаются те люди, у которых это прописано в душе как задача развития. Человек начинает изучать, искать информацию по теме. Я думаю, вы встречали людей, что говорят «я как будто живу не свою жизнь», - нет внутреннего спокойствия, хотя внешне могут казаться вполне успешными. «Меня что-то вело или сопровождало», - человек рассказывает, как получает дополнительную помощь со всех сторон, его судьба складывается как бы сама собой.

С 2012 года призыв на новое мышление, новые взгляды, новые технологии, уходить от старого, не залипать, идти дальше. Не все откликаются на призыв и не всегда идут те, у кого много таланта в этой сфере, они могут попасть под влияние внутреннего критика, страха перемен, лени. Доходит тот, кто работает в этом направлении, не боится быть еретиком, преодолевает инерцию окружающих, которые чаще не поддерживают новые взгляды.

«Пред» – это нужно для чего-то, научиться решать определенные задачи.

Задача – какие-то знания в дефиците и это толкает к развитию, звучит внутри как «интерес», приводит к радости, защищает от страданий.

Один из способов поиска - перед сном задавать себе вопрос: «Догорая Душа, у меня есть проблема…, какую задачу я должен(а) решить для этого?», - и может утром вы будете знать ответ.

Если не выполнять предназначение в социуме, то проблемы будем прорабатывать через семью.

Предлагаю по цифрам рождения посчитать свое предназначение. Значение цифр взяла из книги Кут Хуми «Законы души, или Кармические коды». Рассматриваем все простые цифры так как есть без математических действий. Самая важная цифра - день рождения, как основная характеристика человека. Кто родился до 9 числа смотрит значение одного числа, рожденные после смотрят значение двух цифр. Главная будет вторая цифра, а 1, 2, 3 - как влияние на нее. Цифры месяца – наша задача, цифры года – «грабли», которые важно научиться преодолевать.

Предназначение «девятки»

идти по пути сопротивления, постоянное преодоление жизненных трудностей, сопряжено с аспектами воли.

Это люди земли, необходимо дружить со спортом, любить физическую работу.

Важен порядок и конкретность во всем: дом, семья, работа, мысли, слова, поступки. Недопустимо: нечеткое выражение своих мыслей, опоздания, неисполнение обещаний.

Архиважно работать над накоплением силы физической и духовной, учиться постигать механизмы самоограничения.

Задачи: активность, многообразие направлений, стремление узнать все

Часто ощущают недостаток всего: времени, информации, денег, поддержки и самой жизни.

Прорабатывается - когда человек встречается с любыми трудностями без страха и прочих негативных ощущений. Только радость и любовь являются показателем могущества души.

Профессия: где есть возможность прилагать силу и энергию своих рук для улучшения и изучения мира материи.

Усиливает сложность задач — психология, педагогика, история и прочие гуманитарные направления. Все, что связано с тонкими энергиями, должно только изучаться, но не погружаться в них. Уход глубоко в духовные практики приведет к отрыву от земли, к болезням, бедности.

Возможна молитва, динамическая медитация, практика боевых искусств, восточные единоборства.

Предназначение «восьмерки»

приумножение и расширение, объединение в малом, реализация аспекта любви на уровне инстинкта.

Проявляется через малую группу, особенно большую дружную семью, выстраивание правильных отношений, жертвенность во благо семьи, в ущерб своим желаниям, мудрость, проявленная в терпении, чуткость к окружающим людям.

Принцип: «все вам отдам, только прошу: примите меня!».

Задача: отцовство/материнство, семейность, ощущения себя частью целого.

Развивается в профессиях, связанных с аграрным сектором, экологией, природой, педагогикой, медицинскими специализациями: акушерство, гинекология, педиатрия, обслуживающий персонал в больницах, домах престарелых. Подходят все должности вплоть до руководителя среднего звена. В коллективе создадут теплые крепкие отношения, как и в своей семье.

Духовные практики могут быть связаны с тантрическими учениями, однако необходим контроль страсти и желаний.

Предназначение «семерки»

действия и созидания, контролировать эмоциональное состояние с помощью логики и анализа происходящего.

Эмоции раздувают астральное тело и делают его нестабильным. Важно отличить созидательное действие от разрушительного при помощи ментального тела.

Задача: логические заключения, без эмоционального восприятия, не идти за интуитивной сферой в чистом виде, приступать к действиям и принятию важных решений только после тщательного анализа ситуации.

Важно учиться зарабатывать деньги, уметь ценить их и рационально тратить. Признать, что материя есть стабилизированная энергия и материальное благополучие напрямую зависит от стабильности эмоционального и духовного состояния человека.

Профессия должна быть направлена на созидание: производственные процессы во всех отраслях народного хозяйства (от рабочего до руководителя); торговля, народный промысел, ремесла.

Карьера ради карьеры – кармическое нарушение. Важно ограничить нечестные действия.

Предназначение «шестерки»

состояние любви и мудрости распространять на большую группу.

Прорабатывается через наработку милосердия, сострадания, сопереживания для больших групп людей, посредством обретения состояния гармонии внутри и снаружи, через постижение красоты.

Важно открыть сердце людям и миру. Знать «золотую середину».

Нельзя заваливаться только в духовность или только в материю.

Профессии связаны с медициной (терапия, неврология, психология, педагогика, наркология, работа с проблемными подростками), любая деятельность, которая касается человеческой души.

Но нельзя выбирать профессии искусства, так как там правит иллюзия, и есть возможность погрузиться в иллюзорные формы.

Рекомендованы дыхательные техники, которые будут успокаивать.

Предназначение «пятерки»

постичь красоту самому и донести до людей знания о любви, красоте и гармонии мира.

Важно установить для себя правила поведения и точно исполнять каждое из них.

Важна передача знаний, связанная с гармоничным развитием как человека в отдельности, так и общества в целом. Строить отношения со всеми людьми без исключения на основе взаимопонимания и уважения, определить свой талант в этом направлении и развивать его до совершенства. Нельзя закрывать свой талант ради какой-то ложной идеи или иллюзии.

Профессии связаны с искусством: литераторы, искусствоведы, художники, артисты, певцы, дипломаты, переводчики, педагоги. Рекомендуется работать с иностранными языками, путешествовать.

Будут провокации в денежном плане.

Ограничить охоту и занятия боевыми искусствами.

Предназначение «четверки»

ясное видение причинно-следственных связей, победа над иллюзией, стабильность и центрирование.

Задача: проработка по принципу центрирования и преданности.

Профессия, не связанная с монотонным трудом. Лучше, если это организация общественных движений, создание трудовых и творческих коллективов, все, что связано с благоустройством общества, волонтерское движение, общественные организации. Это проявление творчества через большие коллективы.

«Четверка» может и должна стать идейным вдохновителем для разного рода общественных движений, кружков, объединений.

Предназначение «тройки»

нести закон и порядок в мир, что приводит к прогрессу всего общества.

Задача: трансформация ментального тела должна происходить под управлением души, а не личности. Постижение законов вселенной совершается именно на этом уровне.

Способствуют занятия математикой, физикой, астрономией, научной деятельностью. Профессии: юристы, законодатели, общественные деятели и все, что связанны с установлением закона и порядка.

«Тройки» достаточно талантливы. У них все получается, нет сложностей с выбором профессии, всегда есть потребность в знаниях. Они постигают скрытые знания и доносят их до человечества без искажений собственных заблуждений. Единственное ограничение – нарушение закона и порядка в любом виде.

0, 1, 2 – трактуют в паре с той цифрой, которая стоит рядом в дате рождения.

«Двойка»

проявляется как озарение, взрыв, гениальность, чудо, активное познание законов.

Несет перемены в судьбе из-за бурных событий, кардинальные изменения жизни. Часто происходит перелом видения себя и мира. Со временем становятся понятны и естественны вещи, до этого не подлежащие пониманию.

Человек осознает: правильное отношение к мелочам, что и определяет судьбу. Беспристрастное внимание к себе и к окружающему миру, умение удивляться, терпение и сдержанность, открытия и активность – эти качества сослужат хорошую службу.

«Единица»

луч любви и мудрости или пессимизм, неверие и «туман»

Несет энергию трансформации, перемены реальности, мистику превращений, глубинную печаль о себе самом и тайне, к которой можно приблизиться, но не разгадать. Обман и самообман, мистика, неясные ситуации могут увести человека с нужного пути, привести к хаосу внутри и снаружи.

Важно иметь твердое убеждение, что источник силы в себе, говорить ясно, чисто, коротко, прийти к простоте в общении, читать хорошие аффирмации.

Задача – раскрыть сердце для людей, общаться честно, без обмана, недомолвок, недосказанности.

«Ноль»

отображает действия человека как высшего закона, луч воли и могущества.

Задача - научиться жертвенности, доверять высшей воле со смирением, читать знаки, уметь принимать и предотвращать удары судьбы.

«0» - регулярное обнуление, обновление, обнажение. Иначе будет постоянная чистка – физическая и духовная, череда потерь: работа, близкие, любимые, здоровье. И только в крайних случаях, когда развитие невозможно, может произойти потеря физической жизни.

Обязательно - медитировать, очищать ментальный план.

Важно трудиться: действовать как трудоголики, которые должны все время себя заставлять двигаться и быть в полном доверии к той силе, к которой они идут. И не бояться сложностей!

Определяем общество (сословие)

Вторая система поможет определить, к какому слою общества вы принадлежите и какие особенности необходимо наработать, в чем проявить свой талант.

Более полное описание обществ можете посмотреть с моей статье «Как мировоззрение влияет на отношения».

Проводили эксперимент с группой людей (условно 100 человек), что попали на необитаемый остров. В процессе произошло разделение: часть начинают копать и строить (80 чел), выделятся организаторы этого процесса (10), кто-то управляет и защищает (8), кто-то как учитель / ученый передает знание как лучше делать (2)

Чтобы посчитать к какому сословию (обществу) принадлежите необходимо посчитать до простого числа, 0 — это 0, проценты показывают количество влияния на судьбу:

сумма цифр года рождения – 10%;

сумма цифр месяца рождения – 10%;

сумма числа рождения – 40%

сумма трех предыдущих пунктов показывает сословие – 40%

Работники или ремесленники - образно это ноги общества, люди земли, на ком стоит жизнь. Задача – создавать. Основные качества: развитое трудолюбие и служение, делать с удовольствием.

Цифры четвертого пункта: 4, 7, 8

Управленцы или банкиры - образно бедра или живот общества. Задача – преумножать богатства. Основные качества: обмен с другими, видят (чувствуют) выгоду, расчетливость, щедрость, дальновидность.

Цифры четвертого пункта: 2, 5

Воины или власть - образно это руки общества. Задача - защищать и вести за собой, заботиться о других, ответственность за сохранность. Основные качества: справедливость порядок, долг, честь, ответственность.

Цифры четвертого пункта: 1, 9

Учитель или ученный – образно голова общества, его уста, хранители знаний, священники, ученые. Задача – делиться знаниями. Основные качества: чистота помыслов, любят учить и учиться.

Цифры четвертого пункта: 3, 6

Конечно бывает, что человеку не нравится какая-то деятельность, а душа тянет, чувствует, что должна делать – так может проявляться конфликт «личность-душа».опубликовано econet

Желаю всем быть в гармонии с собой и миром.

Автор Шерстюк Людмила

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