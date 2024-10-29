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Ключ к счастливым отношениям

Автор: Econet 29 октября 2024 6544
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Есть много рецептов благополучных отношений. Даже когда мы влюблены, то все равно концентрируем внимание на себе. "Я хочу быть с тобой", "я тебе купил подарок", "я о тебе забочусь". Но если сместить центр внимания с себя на возлюбленного, то взаимоотношения будут строиться более счастливо.

Ключ к счастливым отношениям

Есть один ключевой секрет в общении с партнером. Поэтому он пригодится и мужчинам, и женщинам. Мужчины, это пригодится тогда, когда вы не просто хотите, чтобы она держалась за ваш кошелек, статус и прочие блага жизни, а когда хотите, чтобы вас действительно любили и дорожили вами. 

Самый большой секрет счастливых отношений 

Можно изобразить (или представить) следующую схему. Делим обычный лист пополам вертикальной полосой. Слева пишем «Я», справа «П» - партнер.

Принципиальная ошибка всех людей в отношениях заключается в том, что они фокусируют все внимание на себе, любимых. «Я для него хорошо готовлю», «я купил ей колье», «я для тебя стараюсь», «я о нем забочусь». Это неправильно. 

Самый главный секрет счастливых отношений заключается в смещении центра внимания с себя на партнера (вспоминаем схему). В таком случае мы начинаем мыслить категориями не процесса, действия, а категорией результата. Это как в похудении. Вы говорите «я сижу на диете», «я бегаю каждый день». Это процесс. А результат? Вы можете сказать: «Я похудел на столько-то кг»?

Ключ к счастливым отношениям

Вот так же спросите себя: «Моя девушка счастлива?». Это категория результата.

Для получения стабильных, позитивных отношений важно поддерживать настроение своего собеседника / партнера в благополучном состоянии.  

Проблема в том, что многие мужчины никогда не поймут данную мысль. Но даже если поймут, они не согласятся это делать. Потому что у большинства из них с детства закладывается такой комплекс, что проявление чувств – слабость, это ниже собственного достоинства. У них это как-то связано глубоко в сознании с гомофобией. 
Отдельной проблемой может быть и то, что партнер (-ша) будет принимать ваше хорошее отношение как само собой разумеющееся. Но не отдавать ничего взамен. 

Однако начать важно с того, чтобы выполнить свою половину задачи. Не требовать от партнера заботы, понимания, ласки, а просто начать с себя. 

Многие люди никогда не сместятся со своей позиции, не будут обращать внимание на состояние партнера по факту, никогда не будут оценивать по результату, никогда не будут раздумывать над тем, как же сделать своего партнера счастливым. 

Полезно будет привыкнуть общаться с любыми людьми так, чтобы поддерживать их благополучное настроение. Всегда и везде. Пусть окружающим будет с вами хорошо. Это автоматически проецируется и на вашего возлюбленного. В любом случае, у вас будет более широкий выбор, новые знакомства, вы станете спокойнее, увереннее. 

И еще: вы можете теперь не ревновать свою женщину, так как, скорее всего, никто никогда до этого с ней не общался таким образом. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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