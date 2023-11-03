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Каков ваш стиль привязанности и почему это важно

Источник: vk.com 03 ноября 2023 6874
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Если вы находитесь в несчастливых отношениях, каждый ваш роман заканчивается разрывом, или вы никак не можете встретить своего Единственного или Единственную, - возможно, ваш стиль привязанности является тому причиной. Почему это важно?

Каков ваш стиль привязанности и почему это важно

Мы получаем знания о человеческих взаимоотношениях из первых отношений, которые у нас были – с нашими родителями или воспитателями в раннем детстве. Понимание вашего стиля привязанности позволит вам увидеть, в чем заключается корень проблем в отношениях. В идеале родители обеспечивают безопасность детей и удовлетворяют их нужды. Родители обеспечивают поддержку и успокаивают детей, когда те расстроены или испуганы. В результате между детьми и родителями формируется тесная связь, которая создает надежную эмоциональную основу для будущих отношений. 

Три основных стиля привязанности и почему они так важны

Дети могут уверенно исследовать окружающий мир, зная, что родители обеспечивают их безопасность. 

Мы знаем, что люди стремятся вступать в отношения друг с другом. Мы зависим друг от друга. Наше выживание зависит от этого. Взаимозависимость является нормой даже в отношениях взрослых людей. Мы более успешны и счастливы, когда мы находимся в здоровых и доверительных отношениях с близкими людьми. 

«Мы не должны все делать в одиночку. Нам это не суждено»

(Брене Браун, американская писательница, автор книг "Великие дерзания" и "Дары несовершенства").

Выделяют три основных стиля привязанности: надежная, избегающая и тревожная. 

Каков ваш стиль привязанности и почему это важно

Надежная привязанность

  • Ваши потребности были удовлетворены в детстве. Ваши родители (воспитатели) были внимательны и отзывчивы к вашим нуждам, позволяя вам чувствовать себя в безопасности и создавая ощущение, что о вас хорошо заботятся. 
  • Вы чувствуете себя комфортно, находясь в близких эмоциональных отношениях. 
  • Вы ищете и стремитесь поддерживать близкие стабильные отношения. 
  • Вы способны открыто выражать свои чувства и потребности. 

Избегающая привязанность

  • Ваши родители или воспитатели, возможно, были эмоционально отстраненными, холодными или неотзывчивыми. В результате вы рано стали независимыми и самостоятельными, не желая зависеть от непоследовательных людей. 
  • Близкие отношения вызывают у вас чувство удушья, как будто они служат помехой вашей независимости. 
  • Вы пытаетесь уклониться от близости, когда чувствуете, что она становится слишком сильной. 
  • Вам требуется время, чтобы побыть одному. 
  • Вы можете сопротивляться обязательствам. 

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Тревожная привязанность

  • Ваши воспитатели были непоследовательны в удовлетворении ваших потребностей. В результате вы привыкли цепляться за значимых людей, чтобы добиться удовлетворения ваших нужд. 
  • Вы жаждете близости, но ее никогда не бывает достаточно. 
  • Вы часто спрашиваете, действительно ли партнер любит вас, определяете, насколько вы любимы и ищете постоянного подтверждения этому. 
  • Ваш стиль взаимодействия можно охарактеризовать как «нуждающийся» и «требовательный» или «липкий», «навязчивый» и «приставучий». 
  • Вы отчаянно ищите защиты и внимания со стороны своего партнера, но это может лишь оттолкнуть его. 

Каков ваш стиль привязанности и почему это важно

Почему стиль привязанности имеет такое значение?

Привязанность «родитель-ребенок» создает основу для убежденности в том, что наш партнер способен удовлетворить наши эмоциональные нужды. 

Наш стиль привязанности становится фундаментом для наших близких отношений. Стиль привязанности влияет на наш выбор романтического партнера и то, как мы строим отношения с ним. 
Мы воспроизводим эту модель снова и снова, с новыми людьми, как способ подтвердить наши представления о самих себе. 

Например, многие люди с тревожным стилем привязанности влюбляются или вступают в брак с партнерами, имеющими избегающий стиль, которые не способны дать им достаточно близости и уверенности в своей любви. 
Это подтверждает страхи человека с тревожной привязанностью и укрепляет его убеждения, что он или она является всеми заброшенным, ущербным и нелюбимым. 

Осознание вашего стиля привязанности полезно не только тем, что позволяет понять, как складывались ваши отношения с родителями и как вы себя чувствовали, будучи ребенком, но это также помогает увидеть трудности, с которыми вы сталкиваетесь во взрослых отношениях. 

В конечном итоге, понимание вашего стиля привязанности позволит вам решить, что вы можете изменить, чтобы построить более полноценные и удовлетворяющие вас отношения. Другими словами - сформировать здоровые отношения, выбрав «правильного» партнера и развивая здоровую, надежную привязанность. 

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Каков ваш стиль привязанности и почему это важно

Как я могу сформировать надежный стиль привязанности? 

Вот несколько способов, которые позволят вам начать работу по улучшению своего стиля привязанности: 

  • Определите вашу модель отношений. Осознание собственного тревожного или избегающего поведения – первый шаг на пути к изменениям. 
  • Обращайте внимание на то, в чем вы нуждаетесь и что вы при этом чувствуете. 
  • Поделитесь своими чувствами с партнером. 
  • Осознавайте когнитивные искажения.
  • Обменивайтесь вашими потребностями и ожиданиями в отношениях. 
  • Заботьтесь о себе. 
  • Делайте вещи, которые заставляют вас думать о себе хорошо: признавайте свои сильные стороны и отмечайте успехи. 
  • Проводите время с людьми, которые демонстрируют здоровую модель отношений.опубликовано econet

by Sharon Martin

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Источник: https://econet.by/

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