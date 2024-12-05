Какие секреты скрывает наш внутренний ребенок

Статья о том, что скрывается за образом нашего внутреннего ребенка, с какими областями жизни, частями психики и важными жизненными навыками он связан.

«Наверное, только ленивый не писал про внутреннего ребенка!»,- скажете вы, и я безусловно соглашусь с вами. Потому что тема поистине интересная, важная и, порой кажется, что неисчерпаемая. Внутренний ребенок живет в мире образов и чувств. Ему чужд язык логики, для него не существует границ и запретов, созданных разумом, моралью и здравым смыслом. Для ребенка игра – это естественное состояние. Он идет по жизни легко и непринужденно, потому что ему незачем притворяться и надевать какие-либо маски.

Внутрениий ребенок - наш индикатор гармоничности, целостности и зрелости личности

В то же время «внутренний ребенок» – это всего лишь модель, один из способов быстрого установления контакта с нашим бессознательным. Достоинство этой модели в ее универсальности, простоте и глубине одновременно. Ведь по тому, как выглядит или чувствует себя данный ребенок можно достаточно легко определить степень удовлетворенности человеком жизнью и способности радоваться ею.

Особенность подобных внутренних образов в том, что часто мы не придаем им особого значения. Однако именно они являются языком, на котором «разговаривает» наше бессознательное. Образ внутреннего ребенка является одним из самых ярких и важных примеров такого «сообщения изнутри». Его можно смело ставить в один ряд по значимости с образом себя, отражающим нашу самооценку, если не вообще одной из ее составляющих.

Ведь детская сущность нас – это такая же часть психики, как и остальные, отвечающие, например, за восприятие себя работником, мужчиной, женщиной, профессионалом или еще какой-то из социальных ролей. Только эта «ребяческая» часть, как ни странно, старше, чем большинство из перечисленных. Она существует достаточно давно, и с уверенностью можно сказать, что имеет непосредственное отношение к нашей глубинной сущности.

Вряд ли кто-то будет отрицать, что в глубине души зачастую ощущает себя ребенком. Несмотря на то, что детство закончилось, не стоит ставить крест на тех ощущениях и переживаниях из прошлого. Если говорить о тех позитивных из них, которые связаны с радостью и восторгом, то они являются ключом к открытию наших сердцевинных состояний. Согласно авторам (Коннира и Тамара Андреас), эти состояния представляют собой ядро, первичную основу для других наших состояний. Это высший уровень того, к чему стремятся наши части: внутреннее спокойствие, существование, любовь, одобрение и целостность.

Сфера эмоций – это еще одна ипостась нашего внутреннего ребенка. Если последний травмирован, то эта область может быть в значительной степени заблокирована. А это в свою очередь к ограничению развития того, что в последнее время называется «модным» словом эмоциональный интеллект. Его ключевые навыки связаны с умением осознавать и управлять своими эмоциями, а также успешно ладить с другими людьми. А еще проявлять гибкость и противостоять стрессу.

Если обобщить пункты, перечисленные выше, к которым имеет отношение понятие внутреннего ребенка, то получается, что за ним скрывается нечто более глубокое, чем просто образ самого себя из детства. Это некий индикатор гармоничности, целостности и зрелости личности.

При всей кажущейся несерьезности этот образ имеет огромное значение для психического здоровья человека, и его нельзя игнорировать. Нередко в процессе сеансов он всплывает сам собой. Клиенты описывают, как слышат внутренний детский плач, чувствуют боль или же непосредственно видят своего травмированного ребенка.

В этом случае мы сталкиваемся с серьезным препятствием к обретению всех элементов, которые были описаны в статье выше, а именно:

Удовлетворенность жизнью и способность радоваться ею

Адекватная самооценка

Воссоединение со своими сущностными состояниями

Развитие эмоционального интеллекта.

Описанные пункты представляют собой ядро личности, определяющей то, как человек строит взаимоотношения с собой, другими людьми и миром. Получается, что внутренний ребенок является неотъемлемой частью этого центра и нередко может «перехватить» управление, особенно если он неудовлетворен или травмирован.

В таких случаях детская сущность нас ведет себя как любая другая часть психики, которая, согласно модели позитивного намерения, имеет некую важную положительную цель. Часто такая цель обычно весьма понятна и прозрачна – ребенок стремится к принятию, одобрению, заботе и любви. Если он не получил всего этого в прошлом, то у взрослого скорее всего будут проблемы с перечисленными четырьмя областями:

1. Способность радоваться жизни. Проблемы с радостью нередко связаны с тем, что человек запретил себе это делать еще в детском состоянии. Ребенок хочет просто жить и радоваться. Если ему это запретить, то он будет несчастен и неудовлетворен. И неважно, что детство закончилось – проблема вместе с ним не уйдет. Необходимо дать ребенку это принятие и разрешение быть самим собой.

2. Способность адекватно воспринимать себя. В основе высокой самооценки лежит образ себя, который мы полностью принимаем и ценим. Если же при этом мы игнорируем детскую часть, которая где-то в глубине нас ощущает себя неполноценной и нелюбимой, то о высокой самооценке не может быть речи. Лишь разобравшись с подобными проблемными частями нас, загнанными в тень, мы сможем обрести адекватную самооценку.

3. Способность привнести в жизнь ощущение смысла. Несчастный внутренний ребенок зачастую стал таковым благодаря травматическим ситуациям и запретам. Последние со временем превратились в ограничивающие убеждения, не дающие нам познать глубины собственного я и обрести связь с истоком. Преодолев ограничения нашей детской части, мы получим нечто большее, чем просто легкость. Мы сможем прикоснуться к собственной сущности и внести ощущение смысла в жизнь.

4. Способность осознавать свои переживания, эмоционально и личностно расти. Если ребенок пришел к выводу, что переживать эмоции вообще плохо, так как можно испытать боль и разочарование, то область эмоций у взрослого окажется заблокированной. Можно жить и по сценарию «без чувств», только при этом взаимодействие с другими будет проходить сухо и формально. В этом случае человек может пойти по пути развития разумного, логического, а не эмоционального интеллекта.

Подводя итог, хочется отметить, что образ нашего внутреннего ребенка заслуживает особого внимания. Этому есть причины, так как он отражает нашу удовлетворенность жизнью, способность адекватно воспринимать себя, прикасаться к собственной сущности и смыслам. А также эмоционально расти и удачно взаимодействовать с людьми.

Наш внутренний ребенок требует не меньшего внимания и бережного обращения, чем настоящий ребенок.

Завершить статью хочу притчей про важность именно такого – бережного обращения.

Как-то в одно селение пришёл и остался жить старый мудрый человек. Он любил детей и проводил с ними много времени. Ещё он любил делать им подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни старались дети быть аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети расстраивались и горько плакали. Проходило какое-то время, мудрец снова дарил им игрушки, но ещё более хрупкие.

Однажды родители не выдержали и пришли к нему:

- Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты делаешь им такие подарки? Они стараются, как могут, но игрушки всё равно ломаются, и дети плачут. А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними невозможно.

- Пройдёт совсем немного лет, - улыбнулся старец, - и кто-то подарит им своё сердце. Может быть, это научит их обращаться с этим бесценным даром хоть немного аккуратней?опубликовано econet

Дмитрий Вострухов

Иллюстрации Robert Mann Gallery

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet