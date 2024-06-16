Какая вы хорошая девочка? Тест на ТОП-5 поведенческих установок женщин

С детства нам внушают правила жизни, добавляя аргумент "ты же девочка!". И из нас вырастают удобные женщины, которые отодвигают свои потребности и интересы на задний план, отдаваясь служению близким. Вот 5 поведенческих установок, которые мешают женщинам полноценно жить.

«Будь хорошей девочкой», «слушайся», «веди себя прилично», «выровняй спинку», «не говори громко» — все эти фразы слышала каждая женщина в своем детстве. Все эти фразы, как установки, остаются с нами на всю жизнь и как бы говорят: «Делай правильно, чтобы у тебя все получилось и все вокруг были счастливы». Окружение точно будет счастливо от удобной женщины, а вот сама женщина нет, подавляя свои желания и не отстаивая границы.

Окружение будет счастливо от удобной женщины, а вот сама женщина - нет

Психолог и коуч женщин-лидеров Махо Молфино на примерах и случаях из собственной практики анализирует все эти мифы о хорошей девочке. Махо выделила 5 базовых мифов и разработала систему, по которой вы можете понять, каких именно установок у вас больше.

Публикуем главу из книги «Мифы о хорошей девочке. Как разрушить стереотипы и начать жить по своим правилам», где вы узнаете, какой именно миф проявляется в вашей жизни сильнее всего, как на нее влияет и чему препятствует. Множество упражнений помогут проработать собственные «слепые пятна» и раскрыть внутренний потенциал, который есть у каждой женщины.

Какая вы хорошая девочка?

Чтобы обрести силу, крайне важно определить свой ведущий миф. Тот, что оставил глубокий след в нашем подсознании и заметнее остальных проявляется в жизни.

Обратите внимание, что мифы о хорошей девочке — это не фиксированные черты личности, а программы обусловленного поведения. У некоторых основной миф меняется вместе с контекстом. Иногда мы преодолеваем один миф, освобож­дая место другому. Моя подруга прекрасно сказала об этом опыте: «В школе я фанатела от науки, и логика была для меня Священным Граалем. И на всем этом я поставила крест, как только начала танцевать. После окончания колледжа я хотела заниматься современными танцами, но с ужасом думала, как скажу об этом родителям. В итоге я нашла обычную работу с девяти до пяти, то есть поддалась правилам. А когда я переросла этот этап и у меня появились дети, на первый план вышла жертвенность: именно так жила моя мама, воспитывая меня и моих братьев и сестер».

Ведущий миф может преобладать только в одной из сфер жизни. К примеру, в профессиональной деятельности мы перфекционисты, а в личных отношениях пытаемся сохранить гармонию. Иногда наоборот: на работе предпочитаем молчать (гармония), а все решения относительно личной жизни принимаем с учетом семейных и культурных ожиданий (правила).

Ведущий миф может меняться даже в зависимости от человека, с которым мы общаемся. Если вы легко подстраиваетесь, то, возможно, в одних романтических или дружеских отношениях приносите себя в жертву (ставите себя на последнее место), а в других отношениях превращаетесь в прагматика и опираетесь на логику из страха, что партнер этого не может или не хочет. Такова изменчивая, текучая сущность природы: мы пытаемся поймать и удержать ее с помощью ярлыков, но, согласитесь, это невозможно.

Ведущий миф может оставаться и неизменным, представляя собой вечную и тягостную проблему. Возьмем, к примеру, Ханну, о которой мы подробнее поговорим в главе, посвященной мифу гармонии. Условия, в которых она росла, и отношения с отцом в раннем возрасте привели к тому, что Ханне всегда было нелегко постоять за себя. Всю жизнь она страдала от мифа гармонии, и хотя благодаря коучингу научилась сдерживать его негативное влияние, полностью расслабляться ей нельзя. Миф сквозит во всех ее поступках, во всех действиях, независимо от контекста и сферы жизни.

Ведущий миф, изменчивый или постоянный, нужно понять, чтобы выявить саморазрушительный паттерн в вашей жизни и скорректировать курс. В тот год, когда я закончила черновой вариант книги, я была физически и эмоционально истощена: с трудом управлялась с подкастом, книгой и коучингом. Я отказывалась от перерывов и старалась втиснуть в свой график еще больше дел, вместо того чтобы пойти пообедать. Через несколько недель жизни в таком режиме организм стал подавать сигналы тревоги: глаза закрывались весь день, появилась слабость, головные боли и проблемы с пищеварением. Я попала (в очередной раз) под воздействие своего основного мифа — совершенства. Но так как это случилось не впервые, то я быстро сориентировалась, что нужно притормозить.

Я приняла непростое решение: написала имейл всем своим коучинговым клиентам и сообщила, что в декабре и январе беру отпуск для восстановления. Мне было важно показать, что я человек несовершенный, уязвимый и не бегу от правды. Я предложила клиентам прервать коучинг или продолжить его в следующем году. Я также отказалась от всех запланированных поездок и встреч и объяснила почему: я на грани выгорания из-за своего неуемного желания добиться успеха (да, так и было!). И люди оценили мою искренность.

О своем мифе можно открыто говорить с людьми. Сбавив обороты, я восстановилась и взглянула на свое служение женщинам свежим взглядом, обрела вдохновение. Зная себя, мы легче отслеживаем саморазрушительный паттерн, ловим себя на старых привычках и выбираем другой путь.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Оценка

Итак, разберемся с вашим нынешним положением. Предлагаю вам пройти тест, чтобы выяснить, насколько глубоко и прочно эти мифы въелись в вашу жизнь.

Отметьте утверждения, которые наиболее соответствуют вашему привычному поведению («Чаще всего я…»). Если подходят оба варианта, постарайтесь выбрать один, наиболее точно отражающий реальность. Если же вам покажется, что ни один из вариантов не подходит, все же выберите тот, который лучше описывает ваше «я» в прошлом или мнение окружающих людей о вас. Если вы все же уверены, что ни один вариант не подходит, можете пропустить вопросы, но не более пяти.

Чаще всего я…

1

В — Не прислушиваюсь к своему телу в течение дня, потому что на первое место ставлю интеллект.

А — Соблюдаю общественные и культурные нормы своего окружения (ходить в школу, найти хорошую работу, выйти замуж и т. д.)

2

Д — Трачу время и силы на окружающих в соответствии со своей ролью и обязанностями матери, дочери, сестры, партнера, друга и сотрудника.

В — Поминутно трогаю голову и лицо, когда размышляю

3

Д — Чувствую себя истощенной, помогая людям или делу, в которое я искренне верю.

Б — Критикую себя за ошибки

4

Б — Избегаю действовать, потому что не люблю ошибаться, принимать неверные решения или выглядеть глупо.

Д — Помогаю людям, даже если они не просят о помощи.

5

Д — Думаю о себе в последнюю очередь.

Г — Всеми силами стараюсь сохранить мир.

6

А — Избегаю рискованных шагов в карьере, например новый бизнес или длительный отпуск.

Б — Нахожусь на грани выгорания, потому что стремлюсь добиться успеха во всем сразу.

7

Б — Соревнуюсь с другими.

В — Не доверяю своим чувствам, поскольку они нерациональны.

8

А — Прошу у других совета, вместо того чтобы думать самой.

Г — Общаюсь с людьми, которые вгоняют меня в тоску.

9

Б — Избегаю задач, которые пока не умею решать.

Г — Остаюсь в проблематичных отношениях дольше, чем нужно.

10

Б — Чувствую, что делаю недостаточно.

А — Не умею отличать собственные желания от чужих ожиданий.

11

Д — Забываю о своей цели или задаче, потому что все силы бросаю на то, чтобы помочь другим людям достичь их цели.

В — Скептически отношусь к магии и другим необъяснимым феноменам.

12

А — Доверяю другим больше, чем себе.

Д — Многое отдаю другим или важной для меня миссии.

13

Г — Не даю людям обратную связь, которую им нужно услышать.

Д — Не забочусь о своем здоровье, потому что помогаю другим или служу значимой цели.

14

Г — Недостаточно откровенно высказываю свое мнение относительно ситуации.

Б — Стремлюсь быть лучшей во всех ролях — как жена, мать, профессионал и т.д.

15

В — Живу головой, а не сердцем.

Г — Оправдываю плохое поведение окружающих.

16

А — Раздражаюсь, когда люди нарушают правила или согласованный процесс.

В — Решаю проблемы головой и не поддаюсь эмоциям.

17

Б — Сверхуспешна в большинстве (или во всех) сфер жизни.

А — Считаю, что мне нужно пройти дополнительное обучение и получить аккредитацию, прежде чем я смогу сделать то, что я хочу сделать.

18

Б — Не приемлю компромиссов и стремлюсь сделать как можно больше.

В — Выбираю практичные профессии, а не креативные, связанные с чувствами.

19

В — Раскаиваюсь в своей первой реакции и ругаю себя за нее.

Б — Сравниваю себя с другими.

20

В — Особенно успешна в областях, изучение которых поощрялось в школе, — математика, естественные и гуманитарные науки.

Г — Стараюсь не придавать значения тому, что меня беспокоит.

21

Г — Держу свои мысли и мнения при себе, когда боюсь, что они разозлят или разочаруют людей.

В — Живу только головой, в отрыве от тела и его ощущений.

22

Г — Избегаю конфронтации и трудных разговоров.

А — Строю конкретные планы, чтобы точно знать, что меня ждет впереди.

23

В — Принимаю решения, руководствуясь логикой, а не интуицией.

Д — Недооцениваю свое время по сравнению со временем других людей.

24

В — Ломаю голову над каждым решением, слишком много анализирую.

А — Делаю что скажут.

25

Г — Стараюсь, чтобы все ладили.

Б — Создаю впечатление, что многое дается мне легко.

26

Д — Считаю, что я обязана выполнять желания и реализовывать потребности других людей.

А — Соблюдаю правила, даже навязанные извне.

27

Г — Соглашаюсь с людьми, хотя на самом деле думаю иначе.

Д — Испытываю чувство стыда, если что-то доставляет мне удовольствие.

28

А — Ищу схему действий или инструкцию.

Г — Скрываю свои мысли и чувства, чтобы не создавать проблем в отношениях.

29

Д — Сначала надеваю кислородные маски на других людей, а потом на себя.

Б — Стараюсь не выглядеть на людях неряшливой и неаккуратной.

30

А — Жду или прошу разрешения, прежде чем действовать.

Д — Поддерживаю других, потому что глубоко сопереживаю их боли и трудностям.

Результаты оценки

Подсчитайте, сколько раз вы отметили каждую букву. Запишите результаты, а также свои наблюдения и мысли.

Бук­ва А — Миф 1: пра­ви­ла.

Бук­ва Б — Миф 2: со­вер­шенст­во.

Бук­ва В — Миф 3: ло­ги­ка.

Бук­ва Г — Миф 4: гар­мо­ния.

Бук­ва Д — Миф 5: жерт­ва.

Поздравляю! Вы оценили влияние мифов о хорошей девочке на вашу жизнь. Что скажете? Удивились результатам?

«Или наоборот? Может быть, они вас смутили? Расстроили? Подтвердили то, что вы и так подозревали? Расскажите мне всё. Если вам не удалось выделить один миф и два-три мифа набрали примерно равное количество очков, не переживайте. Ведущий миф обязательно всплывет по мере чтения.

Если вам вдруг станет не по себе, появится мысль, что вы какой-то ущербный человек, то, во-первых, такое поведение не ваша вина. Естественно, оно закрепилось в атмосфере патриархата, но его можно изменить. Во-вторых, вы не одиноки: тысячи женщин испытывают те же проблемы. Это наша общая беда. И, в-третьих, не забывайте, что вы сильная женщина, и я помогу вам стать еще сильнее. Поняв, что вы сами разрушаете свою жизнь, вы сможете взять на себя ответственность и перестанете списывать все на внешние обстоятельства.

Прочитайте обо всех мифах, потому что все они присутствуют в вас (и, конечно же, в девочках и женщинах, которых вы знаете). Многие из них тесно связаны, пересекаются и подкрепляют друг друга. Увы, одно без другого невозможно. Однако своему ведущему мифу уделите особое внимание.

Итак, что нас ждет дальше? Конечно же, миф о правилах, самый незаметный и подлый и при этом ключевой для остальных. Многие «правильные» девочки, проходя тест, не набирают высокий балл.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet