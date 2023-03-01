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Как же научиться прощать? Техника "Пустой стул"

Автор: b17.ru 01 марта 2023 5106
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Обида не дает спокойно жить? Вините себя, что что не сказали, что хотели? Не можете забыть человека? И даже если вы хотите похудеть - техника "Пустой стул" поможет решить эти вопросы.

Как же научиться прощать? Техника "Пустой стул"

Техника "Пустой стул" из гештальт-терапии - очень мощная и эффективная психологическая техника. Она может использоваться для завершения каких-либо ситуаций из прошлого. Технику вполне можно использовать самостоятельно. В каких случаях можно применить технику "Пустой стул" из гештальт-терапии? В чем заключается ее суть? Узнайте прямо сейчас.

Гештальт-терапия: Техника "Пустой стул"

Эта техника может использоваться для завершения каких-либо ситуаций из прошлого.

Например,

  • если у человека есть обида к кому-то, например, к бывшему парню, или к подруге, или к коллеге по работе, к маме или папе, к сестре илибрату и т.д.
  • если остались невысказанные слова или неотреагированные чувства по отношениею к умершим людям, это могут быть родители или знакомые
  • если вам предстоит непростая встреча или переговоры
  • для примирения полярных свойств личности, например, одна часть хочет поесть на ночь сладкого, а вторая сопротивляется. Такие мысленные баталии могут продолжаться очень долго. И человек растрачивает свою энергию на эту мыслительную жевачку, вместо того, чтобы потратить эту энергию на себя и на свою деятельность.

Основоположник гештальт-терапии Фредерик Перлз назвал такие полярные свойства личности, которые бесконечно спорят друг с другом "собакой сверху" и "собакой снизу".

Как же научиться прощать? Техника "Пустой стул"

Голос собаки сверху все время изводит собаку снизу своими замечаниями и придирками: "Ты должен это сделать", "Ты должен это сказать", "Ты не можешь это есть" и т.д.   

Эта собака командует и относится пренебрежительно к "собаке снизу", которая отвечает "я не могу", "мне тяжело" и т.д.

Такие полярности существуют постоянно, когда человек находится в состоянии неудовлетворенности, разочарования, сомнения, фрустрации.

Эта схватка ведет к состоянию, когда человек полностью уходит "в голову", не осознает настоящий момент, не может функционировать. Люди часто страдают от таких конфликтов "собак", которые обуславливают постоянное состояние фрустрации. Они испытывают проблемы в своей деятельности, потому что не могут сконцентрироваться. Например, человек встречается со своими друзьями, но не получает удовольствия, т.к. беспокоится о делах, которые не сделал.

Чтобы было понятнее, приведу пример. Девушка страдает от лишнего веса. Две составляющие ее личности, которые ведут постоянные споры - это обжора и часть, которая заинтересована в снижении веса. 

Если устранить между ними непонимание, осознать потребности и возможности каждой, то можно очень легко решить проблему внутреннего конфликта.

Как же научиться прощать? Техника "Пустой стул"

Как выполнять?

Выберите время, когда вам никто не будет мешать. Поставьте два стула напротив друг друга на расстоянии 1-2 метра. Садитесь на один стул. Представьте себе напротив человека или часть своей личности, с которой есть эмоциональные проблемы. Например, та девушка, которую бросил парень и она очень на него обижена, расстроена представляет себе напротив этого парня.

Начинайте диалог. Выскажите все, что вы хотели высказать этому человеку. Потом пересядьте на другой стул и представьте себя в роли вашего собеседника и ответьте на те вопросы, пожелания или претензии, так как вам кажется ответил бы ваш собеседник. После этого вернитесь на свое место и станьте собой. Продолжайте диалог.

Если хотите - кричите, ругайтесь, плачьте. Чем сильнее будут выражены эмоции тем лучше завершиться гештальт, эта ситуация. Продолжайте такой диалог до тех пор, пока считаете необходимым. Закончите своей фразой. Прощанием. Незавершенная ситуация завершена.опубликовано econet

Автор: Андрей Баракин 

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Источник: https://econet.by/

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психология Фредерик Перлз гештальт-терапия

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