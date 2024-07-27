Как защитить себя от абьюза: 10 рекомендаций от психолога

Психологическое насилие коварно тем, что оно может осуществляться скрытно, незаметно. У жертвы страдает самооценка, абьюзер обесценивает всё, что значимо для неё. Вырваться из таких отношений бывает очень сложно. Эти рекомендации помогут защититься от абьюза.

Абьюзер – это тот, кто применяет насилие. Насилие физическое, психологическое, сексуальное. Абьюзеры это и мужчины, и женщины. Если вы понимаете, что ваш близкий абьюзер, что у вас типичные абьюзивные отношения, и вам страшно, тревожно, некомфортно. Вы понимаете, что скоро будет новый выпад, что этому человеку невозможно доверять, в отношениях с ним невозможно расслабиться, то просто опасно оставлять все как есть. Вас ломают как личность, страдает ваша самооценка, а в ряде случаев есть и физическая угроза.

10 способов защиты от абьюза

Вот несколько рекомендаций, которым стоит уделить внимание.

1. Оценить, почему абьюзеры есть в вашей жизни. И стоит ли оставлять все как есть

Не спешите с методами, с переговорами и т.д. Сначала разберитесь: как вы допустили такую ситуацию, как вообще к этому пришли, почему терпите.

Если так будет продолжаться дальше – то какой будет ваша жизнь? И в радость ли такая жизнь?

2. Наращивать собственную независимость во всех сферах

Пока вы зависимы от абьюзера, то не сможете ему дать отпор и противостоять на равных. У него есть рычаги управления вами.

Очень важно наращивать свою материальную и психологическую независимость. Ресурсную, осознанную личность, обладающую собственной автономией, не так-то просто принуждать, запугивать, цеплять манипуляциями.

3. Разобраться в своих психологических проблемах

Вероятно, у вас есть склонность к любовной зависимости. Есть старые психотравмы. Есть сложности с самооценкой. Есть страхи. Со всем этим нужно работать. Склонность к пребыванию в абьюзивных отношениях нередко является следствием этого.

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4. Принять, что отношения с этим человеком могут закончиться

Многие терпят от абьюзера практически все, пока не могут допустить, что абьюзера не будет в их жизни. Важно принять для себя такой сценарий, поверить в его вероятность, что вы можете жить без абьюзера.

5. Держать дистанцию

В критичных ситуациях держать физическую и психологическую дистанцию.

6. Не позволять себе глубоко погружаться в эмоции

Когда чувствуете, что вас охватывает волна гнева, вины, негодования, ревности и т.д., то не позволяйте себе в это глубоко погружаться. Проговорите себе эту эмоцию и постарайтесь переключиться.

Абьюзер на вас влияет через вывод вас на эмоции.

7. Никогда не оправдываться

Не оправдывайтесь перед ним или перед ней. Вы все равно будете не правы, и дадите этому человеку больше силы.

8. Никогда не спорить

Не спорьте. Он/она все равно вас переспорит. Вы в любом случае проиграете.

Вообще лучшая тактика – не вовлекаться.

9. Осознавайте и отстаивайте свои личные границы

Как вы видите свои личные границы, в чем абьюзер их нарушает. Постепенно старайтесь их отстаивать.

10. Если ничего не меняется, то не обманывать себя

Если не получает отстаивать свои границы. Если абьюзер не идет на переговоры. Если ситуация только ухудшается и жизнь превращается в кошмар… Наверное, уже пора честно себе признаться, что это далеко от достойных отношений. И пора планировать свою стратегию освобождения из-под гнета абьюзера и конкретные шаги.опубликовано econet

Автор Бокарева Вера

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