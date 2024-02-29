Как вызвать интерес ребенка к чтению

Современные дети не склонны читать. Для развлечений и обучения есть множество альтернативных ресурсов (видеофильмы, аудиокниги). Получение информации может быть увлекателным и не требует особых интеллектуальных усилий. Но стоит ли из-за этого отказываться от печатных книг?
Книга дарит нам не только знания. Чтение развивает воображение, память, усидчивость, дисциплинированность. К сожалению, современные дети пренебрегают этим полезным занятием. Многие винят в происходящем гаджеты и интернет.
Если родители приложат определенные усилия и привьют своему чаду любовь и интерес к чтению, в будущем этот человек будет им действительно благодарен.
Быстрого результата ждать не стоит. Это ежедневный кропотливый труд - привить ребёнку желание и стремление к чтению.
Знакомство с книгой возможно, если даже ребенок пока не умеет говорить. Психологи рекомендуют уже шестимесячному крохе показывать яркую обложку, что дарит ребенку позитивные эмоции. Где-то в 3–6 лет (это индивидуально) малыши учат буквы с использованием кубиков, магнитных досок, азбук.
В раннем детстве ребенку вслух читают книги родители, бабушки, воспитатели в детском саду. Рекомендуется выразительно подчёркивать характеры, отношения персонажей, их яркие черты. Незаметно малыш начнёт узнавать полюбившиеся книги, сам будет приносить их вам.
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Даже простое держание книги в руках, перелистывание страниц, просмотр рисунков принесут крохе удовольствие.
Чтение, пожалуй, одна из самых полезных привычек человека. Это не только приятный досуг. Чтение развивает кругозор, помогает отвлечься от будничных проблем и делает человека счастливее.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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