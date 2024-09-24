Как вырастить из ребенка уверенного в себе взрослого

Откуда берутся робкие, нерешительные, неуверенные люди? Родители, не задумываясь, своими действиями и словами могут развивать в ребёнке неуверенность в себе. Как можно этого избежать и направить воспитание в правильное русло? Советы, которые полезно прочесть всем мамам и папам.

Что родители инвестируют в ребёнка - то они в конечном итоге и получат. Какие качества определяют уверенного в себе ребёнка? Он умеет постоять за себя? Или добивается, чтобы исполнялись все его желания? Быть уверенным в себе - это значит, быть смелым в своих чувствах, размышлениях и делах. Как правило, если ребёнок не уверен в себе –это большой пробел в воспитании, виноваты в котором родителей.

Воспитываем в ребёнке уверенность в себе

Если с малых лет ребёнка критикуют, всячески манипулируют им, не видят в нём личность, с годами он усваивает такие шаблоны и переходит с ними в зрелую жизнь, во се её сферы. Когда зарождается неуверенность в себе?

Относиться к себе с критикой и отрицательными эмоциями ребёнок учится с раннего возраста. Родители не должны давать ему и его делам низкие оценки, ставить «штамп» ленивого, неуклюжего, неловкого. В школьные годы неуверенность углубляется, так как маленькому человеку приходится проходить через всевозможные издевки и унижения.

Если родители стабильно жалуются на жизнь: опасаются денежных проблем, инфекций, и проч., то ребёнок, как магнитофон, станет «записывать» всё это и в своей взрослой жизни воспроизведёт услышанное, впитанное.

Как быть родителям, чтобы вырастить уверенного в себе ребёнка?

Спрашивайте мнение ребёнка по самым разным вопросам (конечно, адекватно его возраста) и давайте возможность говорить. Он должен понять, что с ним считаются. Каждый человек (даже самый маленький) имеет право на персональную точку зрения.

Не сравнивайте его с друзьями, одноклассниками и другими ровесниками. Каждый ребёнок уникален. У каждого есть свои скрытые таланты. И их требуется развивать.

Учите взаимодействовать с окружающими. Показывайте на практике, как правильно общаться с соседями, знакомыми, незнакомыми людьми.

Хвалите за любые (даже совсем незначительные) достижения больше, чем ругайте за промахи. Ребёнок только учится жить в этом мире. И ему предстоит ещё очень много познать и освоить.

Не уставайте повторять, что любите его. Ребёнок должен быть уверен, что вы и в любой ситуации придёте к нему на помощь.

Признаки уверенного в себе ребенка

Наблюдайте за социальным поведением своего ребёнка за пределами дома. Смотрите со стороны, как он ведёт себя в той или иной ситуации.

Ребёнок растет уверенным в себе, если он:

умеет говорить «нет»;

отстаивает свое мнение без истерик и манипуляций;

не имеет сложностей в общении с новыми людьми;

не боится браться за новые дела.

Ребёнок нуждается в вашем одобрении

Ему просто необходимо, чтобы вы оценили результат, похвалили его труды. Если, против ожидания, ребёнок получает пренебрежение, насмешки, равнодушие, он постепенно утрачивает уверенность.

Интересуйтесь делами своего сына или дочери, давайте возможность выговориться, делайте определённые дела вместе.

Подбадривайте. Маленькие детские проблемы (как они видятся нам, взрослым) для них - целая вселенная. И успешное решение каждой задачи будет большим достижением.

Задавайте вопросы. Пусть он учится самостоятельно принимать решения. Ставьте его перед выбором. Это развивает независимость и решительность.

Не заостряйте внимание на его неуверенности, застенчивости. Родительские насмешки становятся настоящими занозами в детском сердце. И позже благополучно перерастают в комплексы. Если неуверенность является ярко выраженной, полезно записать ребенка в театральный кружок или кукольный театр.

Ребёнку полезно играть с младшими детками. Таким образом он незаметно научится ответственности, начинает понимать, что какие-то вещи в жизни зависят именно от него.

Конечно, можно «перелопатить» тонны литературы по воспитанию детей, изучить известные работы педагогов. Но какими бы замечательными педагогическими способностями и навыками не обладали родители, всё же главным в вопросе воспитания уверенности является их искренняя любовь к ребёнку и готовность прийти на помощь в любой ситуации. Проявляйте живое участие, делайте вместе как можно больше дел вместе, поощряйте, хвалите своего ребёнка. Осознав, что этот мир к нему дружелюбен, он «раскроется», продемонстрирует свои скрытые способности и научится двигаться в сторону успеха.опубликовано econet

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