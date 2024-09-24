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Как вырастить из ребенка уверенного в себе взрослого

Автор: Econet 24 сентября 2024 6062
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Откуда берутся робкие, нерешительные, неуверенные люди? Родители, не задумываясь, своими действиями и словами могут развивать в ребёнке неуверенность в себе. Как можно этого избежать и направить воспитание в правильное русло? Советы, которые полезно прочесть всем мамам и папам.

Как вырастить из ребенка уверенного в себе взрослого

Что родители инвестируют в ребёнка - то они в конечном итоге и получат. Какие качества определяют уверенного в себе ребёнка? Он умеет постоять за себя? Или добивается, чтобы исполнялись все его желания? Быть уверенным в себе - это значит, быть смелым в своих чувствах, размышлениях и делах. Как правило, если ребёнок не уверен в себе –это большой пробел в воспитании, виноваты в котором родителей.

Воспитываем в ребёнке уверенность в себе

Если с малых лет ребёнка критикуют, всячески манипулируют им, не видят в нём личность, с годами он усваивает такие шаблоны и переходит с ними в зрелую жизнь, во се её сферы. Когда зарождается неуверенность в себе? 

Относиться к себе с критикой и отрицательными эмоциями ребёнок учится с раннего возраста. Родители не должны давать ему и его делам низкие оценки, ставить «штамп» ленивого, неуклюжего, неловкого. В школьные годы неуверенность углубляется, так как маленькому человеку приходится проходить через всевозможные издевки и унижения.

Как вырастить из ребенка уверенного в себе взрослого

Если родители стабильно жалуются на жизнь: опасаются денежных проблем, инфекций, и проч., то ребёнок, как магнитофон, станет «записывать» всё это и в своей взрослой жизни воспроизведёт услышанное, впитанное. 

Как быть родителям, чтобы вырастить уверенного в себе ребёнка? 

  • Спрашивайте мнение ребёнка по самым разным вопросам (конечно, адекватно его возраста) и давайте возможность говорить. Он должен понять, что с ним считаются. Каждый человек (даже самый маленький) имеет право на персональную точку зрения. 
  • Не сравнивайте его с друзьями, одноклассниками и другими ровесниками. Каждый ребёнок уникален. У каждого есть свои скрытые таланты. И их требуется развивать.
  • Учите взаимодействовать с окружающими. Показывайте на практике, как правильно общаться с соседями, знакомыми, незнакомыми людьми. 
  • Хвалите за любые (даже совсем незначительные) достижения больше, чем ругайте за промахи. Ребёнок только учится жить в этом мире. И ему предстоит ещё очень много познать и освоить.
  • Не уставайте повторять, что любите его. Ребёнок должен быть уверен, что вы и в любой ситуации придёте к нему на помощь. 

Признаки уверенного в себе ребенка 

Наблюдайте за социальным поведением своего ребёнка за пределами дома. Смотрите со стороны, как он ведёт себя в той или иной ситуации. 

Ребёнок растет уверенным в себе, если он:

  • умеет говорить «нет»; 
  • отстаивает свое мнение без истерик и манипуляций;
  • не имеет сложностей в общении с новыми людьми; 
  • не боится браться за новые дела. 

Ребёнок нуждается в вашем одобрении

Ему просто необходимо, чтобы вы оценили результат, похвалили его труды. Если, против ожидания, ребёнок получает пренебрежение, насмешки, равнодушие, он постепенно утрачивает уверенность.

  • Интересуйтесь делами своего сына или дочери, давайте возможность выговориться, делайте определённые дела вместе. 
  • Подбадривайте. Маленькие детские проблемы (как они видятся нам, взрослым) для них - целая вселенная. И успешное решение каждой задачи будет большим достижением.
  • Задавайте вопросы. Пусть он учится самостоятельно принимать решения. Ставьте его перед выбором. Это развивает независимость и решительность. 
  • Не заостряйте внимание на его неуверенности, застенчивости. Родительские насмешки становятся настоящими занозами в детском сердце. И позже благополучно перерастают в комплексы. Если неуверенность является ярко выраженной, полезно записать ребенка в театральный кружок или кукольный театр. 

Ребёнку полезно играть с младшими детками. Таким образом он незаметно научится ответственности, начинает понимать, что какие-то вещи в жизни зависят именно от него.  

Конечно, можно «перелопатить» тонны литературы по воспитанию детей, изучить известные работы педагогов. Но какими бы замечательными педагогическими способностями и навыками не обладали родители, всё же главным в вопросе воспитания уверенности является их искренняя любовь к ребёнку и готовность прийти на помощь в любой ситуации. Проявляйте живое участие, делайте вместе как можно больше дел вместе, поощряйте, хвалите своего ребёнка. Осознав, что этот мир к нему дружелюбен, он «раскроется», продемонстрирует свои скрытые способности и научится двигаться в сторону успеха.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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