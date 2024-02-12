Как выбраться из круговорота плохих мыслей

Мысли оказывают непосредственное влияние на реальную жизнь. Каждый из нас наделен мощнейшим инструментом – интеллектом. Если использовать этот инструмент неправильно, возрастает риск попасть в воронку негативных мыслей. Если вы хотите жить полноценной, счастливой жизнью – научитесь управлять своим мышлением.

Например, ловили ли вы себя на мыслях, что в вашем возрасте поздно менять работу, заводить новые отношения, учиться чему-то? Если да, то это происки неуправляемого мышления. На самом деле возраст в подобных вопросах не играет никакой роли. Он важен только там, где есть табличка «18+». Не более. Разберемся, откуда появляются негативные цепочки мыслей и как получить желаемое, используя интеллект.

Как победить негативные мысли

Как работает интеллект

Получить желаемое можно, если правильно задействовать интеллект. Он начинает работать при формулировке желания. Например, если вы хотите найти партнера, вы должны сформулировать правильный запрос – «Как мне найти партнера?». Интеллект начнет искать варианты.

А если вы хотите, допустим, погрустить, то интеллект также найдет поводы для расстройства. Так начинает запускаться воронка негатива. Будьте осторожны, она может затянуть. К примеру, вы подумаете «У меня осталось очень мало денег», но особо ситуация вас не огорчит. Интеллект в этом случае может «подкинуть» еще одну мысль – «А если меня уволят?». От этой мысли вы расстроитесь больше. Потом запустится воронка – «Все плохо!», «В стране кризис!», «У меня нет никаких перспектив».

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Воронка запускается тогда, когда вы не умеете управлять интеллектом. Все эти мысли не являются фактами и не имеют никакого отношения к реальности. Важно опираться на факты и искать решение проблемы вместо того, чтобы придумывать поводы для еще большего расстройства.

Как научиться управлять мышлением

Негативное мышление – это привычка. Причем у многих она выработана годами. Избавиться от нее не просто, но вполне возможно. Для этого нужно задать себе следующие вопросы:

О чем я думаю?

Чего я на самом деле хочу?

Какая моя цель?

В большинстве случаев, когда люди честно отвечают на эти вопросы, приходит озарение – «Я не решаю проблему, я просто еще больше себя расстраиваю». В этот момент лучше переключить внимание на какие-то полезные дела. Будьте честны сами с собой, тренируйтесь, тогда негативное мышление сменится на позитивное. Когда это произойдет, вы удивитесь, что жить можно совершенно иначе. Счастливо, а не тоскливо.опубликовано econet

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