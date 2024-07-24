Как войти в ресурсное состояние?

Внутренняя программа человека влияет на внешние условия. То, что он транслирует в окружающий мир, то к нему и возвращается. Поэтому в нашей власти научиться притягивать хорошее. И еще: для достижения Ресурсного состояния важно быть благодарным.

Как стать хозяином своей жизни, управлять ею? В самом начале важно определить несколько условий по умолчанию. Учитывая их, можно осознать, что оказывает влияние на нашу жизнь, что мы притягиваем и как научиться управлять обстоятельствами.

Как достичь ресурсного состояния

Итак, условие Первое, базовой эмоцией нашего общества стало страдание и эмоциональная боль. Мы постоянно чем-то не удовлетворены, мы ждем от будущего какого-то несчастья, мы стремимся к цели и, думаем, что достигнув желаемого обязательно будем счастливы. И этот процесс цикличен. Цель достигнута, а счастье – кратковременно. Мы придерживаемся одних и тех же шаблонов и убеждений и, как следствие, получаем схожий результат.

Условие Второе – духовный закон гласит: «Подобное притягивает подобное». То состояние, которое мы носим внутри себя, притягивает схожие энергии, схожие ситуации, схожих людей.

Условие Третье – «Мы Хозяева своей собственной жизни». Мы сами создаем свою реальность.

Учитывая эти три условия мы можем осознать, что влияет на нашу жизнь, что мы притягиваем и как Стать Хозяином Своей Жизни.

Именно наша внутренняя программа влияет на внешнее. Конечно, это процесс требует интереса, воли и творческого напряжения. Это путь. Но каждый путь начинается с первого шага.

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Первый шаг – это достижение Ресурсного состояния. Инструменты достижения и сохранения ресурсного состояния очень просты, делать их нужно на протяжении 21 календарного дня, каждый час:

1. Улыбайтесь.

2. Смотрите вверх. Именно вверху находится зона радости.

3. Благодарите. Благодарите себя (не за что, а просто так), благодарите близких, благодарите ситуации, благодарите людей, благодарите врагов (если вдруг вы посчитали, что они у вас есть).

4. Делайте упражнение "очередь мыслей". Посчитайте сколько у вас мыслей в голове, поставьте их в очередь друг за другом. И растяните расстояние между мыслями. У вас все получится. Будьте счастливы.

P.S. Важно помнить, что Вы - уникальны, у каждого из Вас - своя история. И, конечно, при духовном, ментальном, физическом развитии это надо учитывать. А это уже требует глубокой проработки с экспертом в области психологии.

Автор Абрамова Жанна

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