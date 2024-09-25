Как воспитать в ребенке чувство благодарности

Большинство родителей стараются создать для своих детей идеальные условия, обеспечить максимальный комфорт и благополучие. Но не все дети понимают, какие усилия родители прикладывают для этого. Чтобы воспитать в ребенке чувство благодарности отцу и матери нужно преподать собственный пример, замечая и оценивая все, что их окружает. Если ребенок будет видеть такое поведение, он начнет понимать, сколько родителям приходится трудиться для получения желаемого.

Современный мир дает нам ложное представление о понятии «счастье». С детства детям прививают, что они будут счастливы при наличии материальных ресурсов, недвижимости, высокого социального статуса. Но такое воспитание приводит к тому, что большинство детей вырастают эгоистичными. Даже при наличии массы развлечений, разнообразной еды, отдельной комнаты и стильной одежды они остаются недовольными. По-настоящему счастливых детей очень мало.

Ребёнок должен уметь испытывать благодарность

Чем счастливый человек отличается от несчастного?

Главное отличие счастливого человека заключается в умении благодарить и ценить то, что он имеет. Любой человек, который самостоятельно добился успеха, скажет о том, что не в этом заключается счастье, а в самом процессе. Это особое внутреннее состояние.

Вспомните известный роман Элинора Портера, где главная героиня учит искать радость абсолютно в любой ситуации, даже если на первый взгляд радоваться нечему. Как привить детям чувство благодарности? Научить только добрым словам, таким как «спасибо» и «пожалуйста» недостаточно. На привычку нужно прививать постепенно, а для этого достаточно регулярно выполнять несколько упражнений.

Упражнения для воспитания чувства благодарности

1. «Подарок на сегодня».

Данное упражнение нужно выполнять каждый день, лучше перед сном. Вечером нужно поговорить с ребенком о том, как прошел сегодняшний день, отметить все его главные «дары». Например, сегодня на столе были вкусные угощения, а еще удалось встретиться с друзьями, с которыми давно не виделись. Дети дошкольного возраста не умеет рефлексировать, в связи с чем они к вечеру могут легко забыть то, что случилось с ними утром, особенно когда день был весьма насыщенным. Важно ежедневно акцентировать внимание ребенка на тех вещах, за которые можно поблагодарить прошедший день.

2. «А помнишь?».

Чтобы ребенок самостоятельно научился вспоминать все приятные события дня, этот навык нужно закрепить. Чаще задавайте сыну или дочери вопросы, например: «Помнишь, как мы пару дней назад катались с горки?», «Помнишь, как тебе понравилось собирать этот конструктор?». Даже если в течение недели случались не очень приятные ситуации, можно извлечь из них положительный урок. Например, если у вас не получилось вовремя забрать ребенка из детского сада из-за сломанной машины, то отметьте, как здорово было топать домой пешком, потому что наконец-то появилась возможность дольше побыть вместе.

3. «Это здорово!».

Когда вы сами будете отмечать положительные моменты и благодарить судьбу, что получаем новые навыки, дети будут это замечать и следовать вашему примеру. Чаще повторяйте: «Как хорошо, что мы собрались все за ужином», «Как здорово, что наконец-то выходной и можно расслабиться».

4. «Творим добро».

Иногда делайте что-то полезное для других вместе с ребенком. Необязательно каждый день, но хотя бы раз в месяц. Предложите ребенку заняться благотворительностью, например, собрать вещи для нуждающихся, выполнить уборку общественной территории, покормить в питомнике животных и прочее. Это позволит малышу понять, что приятно не только принимать подарки, но и делать что-то хорошее для других.

5. «Ты мой главный помощник!».

Когда вы станете благодарить своего ребенка за любую помощь, он это непременно оценит. Хвалите за все: собранные игрушки, вымытую тарелку, старательное выполнение домашних заданий. Если вы будете хвалить ребенка, он будет стараться сделать еще лучше.

6. «Давай делиться».

Согласно научным исследованиям, малыши чувствуют себя намного комфортнее, когда у них есть возможность поделиться чем-то с другими. Они радуются, когда дарят подарки, сделанные собственными руками. Важно объяснить ребенку, что дарить можно не только материальные вещи, но и улыбку, объятия, хорошие слова. Родителям остается только проследить, чтобы ребенок делал подарки осознанно и минимум один раз в день.

7. «Нам очень повезло!».

Родителям стоит всегда отмечать любое «везенье». Например: «Как хорошо, что мы вовремя пришли на остановку, нам удалось занять самые удобные места в автобусе», «Как хорошо, что у наших соседей тоже есть дети, с которыми вы можете играть вместе на детской площадке».

Запомните, что счастье – это не конечный результат, это умение ценить то, чем вы уже обладаете. Покажите детям на своем примере, как быть счастливым человеком и радоваться жизни. Если вы сами начнете ценить то, что вас окружает, тогда дети будут с понимаем и благодарностью относиться к вам, родителям.опубликовано econet

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