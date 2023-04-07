Как ваше тело определяет кто вам подходит

Статьи психологов пересыщены информацией о том, что многие отношения являются зависимыми, неконструктивными. Говорят о важности общих взглядов и ценностей у мужчины и женщины для построения гармоничных отношений. А как же нам подсказывает наше тело выбор партнера?

Естественно никто не может отрицать нужности при состоянии влюбленности (в начале отношений, и продолжении их) ощущения физического притяжения друг к другу, легкого напряжения (ударение на слово «легкого»). Но если вы испытываете во взаимоотношениях со своей симпатией чувство тяжелого, сильного напряжения - это обычно признак зависимых отношений и возникновения рекетных эмоций (рекетные эмоции - это наложение одного напряжения на другое, и замещение одних эмоций на другие).

Что же хочет подсказать вам ваше тело при выборе удачного партнера

То есть напряжение от эмоций симпатии к человеку накладывается на напряжение от неопределенности в отношениях, и в итоге эта накладка дает сильный эмоциональный всплеск. Если, например, факт - «он не позвонил» - будет каждый раз растягиваться на 2 недели, а не на треть дня, то эмоции сами собой будут захлестывать Вас с головой и без любви.

Не позвоните своей маме две недели! Не перезвоните своему начальнику в кратчайшие сроки после пропущенного звонка!

Итак, что же хочет подсказать вам ваше тело при выборе удачного партнера:

Прикосновения, объятья. Объятья должны быть теплыми, согревающими (особенно этот нюанс важен для женщин, они обязательно должны чувствовать от объятий тепло). При объятиях в гармоничных отношениях (руки интуитивно, а не потому что так сказал психолог) располагаются ТАК: руки женщины должны находиться у него на талии, а руки мужчины у нее на плечах. А не как в танце! То есть, у кого руки находятся на плечах, тот главный в отношениях. Вспомните как Вы обнимаете ребенка, старика, инвалида. Не за талию же.

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Женщины, если вы выбираете всех мужчин, которых вам очень хочется обнять за плечи – вы хотите выбрать себе сына, или кого-то в этих отношениях хотите спасти!

Ощущение того как же хорошо быть самим собой! Вам не нужно в этих взаимоотношениях притворяться. Вас принимают по максимуму такой (таким) какая (какой) Вы есть.

После того как вы встретили друг с друга, у вас появляется совместное желание вести более здоровый образ жизни. Если Ваш партнер или Вы «вспомнили вдруг после встречи друг с другом все свои болячки», то это больше похоже на возникновение у вас зависимых отношений. Или если Вам или ему захотелось вдруг не выпить, а спиться – это тоже что-то не о гармонии!

Вы искренне переживаете друг за друга. Вариант, что «если Вы любите человека, то отпустите его, пусть он будет счастлив без Вас» – какой-то слишком мазохистский. Но желание счастья человеку - один из признаков того, что этот человек Вам близок. (А мы говорим сейчас именно о построении близких, гармоничных отношений).

Внутреннее спокойствие. Вы можете поругаться, но внутреннее спокойствие вас не покидает. В зависимых же отношениях, даже если вы не ругались полгода, то ощущение внутреннего напряжения не покидает никогда (причем обоих, второму тоже плохо. "А не только мне любимому"). Хотя внешне у вашей пары может быть все прекрасно. И друзья вас могут считать самой замечательной парой уже лет так 300.

Внутреннее ощущение поддержки. Вы его ощущаете. В делах, в мыслях, взглядах. Даете такое же ощущение своему партнеру.

Интуиция. Интуиция вещь по жизни загадочная, но в ней что-то есть. Она Вам что-то должна подсказать…опубликовано econet

Автор Елена Мусаелян

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