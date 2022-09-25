Как узнать, насколько мы нужны человеку

Хотите узнать, насколько сильно вы нужны или насколько сильно вас любят - узнайте, какие расходы человек готов понести. Это очень меркантильный способ, но действенный. Сколько человек готов заплатить? Это не только и не обязательно про деньги. Это про усилия. Про время, поступки, внимание, - про все ресурсы, которыми располагает человек. И вот сколько он готов заплатить - настолько вы и нужны. А слова - слова вещь хорошая. Но их считать не будем.

Одну женщину богатый брат пригласил на день рождения в другой город. Женщина была бедна, да и здоровье подвело, ей пришлось истратить все сбережения на лечение. И квартиру пришлось поменять на комнатку, все же жизнь дороже… Она всегда дарила брату самые лучшие подарки. Ей в голову не приходило что-то у него попросить. Она гордилась братом и любила его. И почему-то думала, что брат тоже её любит, несмотря на едкие выпады его жены и на некоторое пренебрежение со стороны его детей. Раньше она всегда ездила к брату на день рождения. Жила в гостинице, помогала с организацией пышного праздника, дарила наилучшие подарки, которые, конечно, блёкли на фоне других даров от богатых людей…

Баланс отношений: что мы готовы отдать ради этого человека?

А в этот раз ей надо было выбирать: лекарство купить или к брату ехать. К тому же, на гостиницу денег не оставалось совсем. Но одинокая сестра страшно переживала, что обидит брата. Он же тоже её очень любит! Он всегда это говорит. И всегда приглашает на день рождения. И в больницу, когда женщина была в реанимации, послал открытку. Ну, не настоящую открытку, а в мессенджере прислал, но очень красивую. Пожелал выздоровления! Женщина мучилась стыдным выбором: лекарство или день рождения? А потом ей посоветовали просто сообщить брату честно о своём положении и спросить, может ли этот владелец заводов оплатить ей билеты. Тогда она сможет приехать!

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Ну и всё. Тут же всё решилось. Сначала брат женщине сказал, мол, ничего себе предложение! Это как-то неделикатно. Не ожидал от тебя! И свободных денег нет. А потом и жена брата перезвонила и пристыдила женщину за нахальную просьбу. И добавила, что нести такие громадные расходы они не готовы. Женщина потом плакала. Она поняла, что не очень-то её любят и ждут. Это горько осознавать, но надо все же…

И всё упирается в те расходы, которые человек ради нас готов понести. Вот настолько мы ему и нужны. Настолько дороги; «дороги» - важное слово. И правило простое: надо посмотреть, каким ресурсом обладает человек. Это не только про деньги, разумеется. Вообще про возможности. А потом сравнить общую массу ресурса с тем, что он готов ради нас потратить. Очень интересные вещи иногда проясняются. И очень печальные.

Ребёнок готов жизнь за нас отдать. А собственный муж может пожалеть на лекарство денег. Мать готова ночью не спать ради своего ребёнка. А у подруги нет времени просто поинтересоваться, все ли с нами в порядке… И на работе человека расхваливают как ценного специалиста, «палочкой-выручалочкой» называют. А зарплату не повышают десять лет. Всем повысили, а ему только добрые слова говорят и хвалят. И простой способ работает: сколько человек готов для нас отдать, какие расходы понести? Все станет ясно.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

И себя тоже об этом стоит спросить: что мы готовы отдать ради этого человека? Это и есть баланс отношений.опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet