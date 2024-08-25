Как успокоиться и перестать тревожиться за своих детей?

Страх за своё чадо инстинктивно заложен в женщине. Но этот страх и мнительность могут стать просто нестерпимыми. Как ни странно, это свойственно многим – рисовать пугающие картинки у себя в воображении. Такой страх связан с будущим: оно пугает своей неопределенностью, неизвестностью.

Нередко возникает страх за своих детей, переходящий в мнительность и катастрофические ожидания. В статье приводится описание техники по работе с подобными страхами.

Как научиться не тревожиться за своего ребенка

Тревога – это проценты, которые мы авансом платим нашим неприятностям.

Уильям Индж

Многие женщины после рождения ребенка отмечают, что их жизнь поменялась радикальным образом. Появились новые радости, приятные моменты умиления и наслаждения видом своей крохи, нежное ощущение тепла от маленького человечка на груди, звук его смеха или плача. Но вместе с этим приходят и новые заботы, связанные с повышением уровня ответственности за свое дитя, и, как следствие, с различными страхами за него.

Вообще страх за своего ребенка инстинктивно заложен в женщине. Видимо, это генетически передалось с тех древних времен, когда мать была единственной в ответе за свое чадо, и без такой заботы ребенок мог не выжить. Тем не менее многие женщины жалуются на то, что страх и мнительность зачастую становятся нестерпимыми. Мысли о том, что нечто плохое может случиться с ребенком донимают по самому разному поводу. Страшные пугающие картинки рисуются в воображении.

Как ни странно, это свойственно практически всем – рисовать такие пугающие картины у себя в мыслях. У самого спокойного и уравновешенного человека, нет-нет, да и проскочит образ какой-то страшилки.

Подобный страх связан с нашим будущим. Оно пугает своей неопределенностью, неуверенностью в позитивном исходе. Молодые мамы подвержены таким страхам больше, чем кто-либо другой. Одного негативного опыта может быть достаточно, чтобы заработать мнительность и постоянное ожидание того, что произойдет нечто страшное. Чужие рассказы о «страшилках» только усугубляют ситуацию.

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Простой совет «думать о хорошем» не срабатывает. Тревожные мысли все равно возвращаются. Что же делать?

На самом деле указанный выше совет не так уж и неэффективен. Нужно действительно начать думать о позитивном исходе, когда одолевают мысли об исходе пугающем. Для этого предлагается воспользоваться техникой устранения катастрофических ожиданий. Суть этой процедуры в том, чтобы настроить себя на позитивный исход и убрать ожидания плохого варианта развития событий, какой бы он нелогичный ни был.

Шаг 1. Создание обобщенной линии будущего

Возьмите простое повторяющееся время от времени событие, например, чистку зубов.

Положите на полу маркер (листок бумаги) № 1 – это точка вашего настоящего. Где вы разместите на полу маркеры, соответствующие чистке зубов через неделю, две недели, месяц, два месяца, полгода? Мысленно соедините все эти точки единой линией. Это и есть ваша обобщенная линия будущего.

Шаг 2. Картинка ожидания негативного исхода

Сейчас представьте образ пугающего вас события, связанного с ребенком, в виде картинки. Возьмите мысленно перед собой эту неприятную картинку в руки и отпустите над обобщенной линией будущего. Отметьте маркером точку, куда она приземлится.

Оцените в баллах от 1 до 10 степень своего беспокойства, связанного с этим событием.

Шаг 3. Картинка позитивного исхода

Теперь создайте образ позитивного развития событий, когда все закончится хорошо. Увидьте себя с ребенком, где вы спокойны и уверены в том, что все прекрасно, и так дальше и будет. Точно так же, как и в предыдущем пункте, возьмите позитивную картинку в руки и отпустите ее над обобщенной линией будущего. Положите маркер там, куда позитивная картинка приземлится.

Шаг 4. Ассоциация с позитивной картинкой

Выйдите с точки настоящего и пройдите сбоку обобщенной линии будущего до места, где приземлилась позитивная картинка. Встаньте на этот маркер и погрузитесь в это приятное и спокойное будущее. Увидьте все происходящее из своих глаз, ощутите все чувства, связанные с ним. Что вы там делаете, как и с кем разговариваете, где находится ваш ребенок? Почувствуйте спокойствие и собственную уверенность в том, что все в порядке. Насладитесь всем увиденным какое-то время.

Шаг 5. Устранение катастрофических ожиданий

Продолжая оставаться на маркере позитивной картинки и переживать приятные и спокойные чуства, связанные с ней, посмотрите оттуда на образ негативной картинки. Сейчас вы в желанном будущем и понимаете, что негативные ожидания беспочвенны и не имеют никакой власти над вами. Увидьте, как образ негативной картинки начинает трескаться и разрушаться. Совсем скоро он станет прозрачным и растворится вовсе или превратится в кучку пыли. Уберите все, что от него останется. Затем порвите и выбросьте маркер, где находилась негативная картинка.

Шаг 6. Проверка

Вернитесь в точку настоящего и вновь оцените уровень своего беспокойства в баллах от 1 до 10. Если беспокойство по-прежнему высокое или негативная картинка не ушла, повторите процедуру с другой позитивной картинкой, создав ее максимально убедительной и реальной для вас.

Благодаря этой небольшой процедуре, мы обучаемся «думать о хорошем» таким образом, чтобы действительно настроиться на него и включить позитивные ожидания для нашего будущего, которые мы имеем в настоящем.

В завершение притча про время и про наше отношение к нему.

Три мудреца поспорили о том, что важнее для человека – его прошлое, настоящее или будущее. Один из них сказал:

— Мое прошлое делает меня тем, кто я есть. Я умею то, чему я научился в прошлом. Я верю в себя, потому что мне хорошо удавались те дела, за которые я раньше брался. Мне нравятся люди, с которыми мне прежде было хорошо, или похожие на них. Я гляжу на вас сейчас, вижу ваши улыбки и жду ваших возражений, потому что мы уже не один раз спорили, и я уже знаю, что вы не привыкли соглашаться с чем-либо без возражений.

— А с этим невозможно согласиться, — сказал другой, — если бы ты был прав, человек был бы обречен, как паук, сидеть день за днем в паутине своих привычек. Человека делает его будущее. Не важно, что я знаю и умею сейчас – я буду учиться тому, что потребуется мне в будущем. Мое представление о том, каким я хочу стать через два года, куда более реально, чем мои воспоминания о том, каким я был два года тому назад, потому что мои действия зависят сейчас не от того, каким я был, а от того, каким я собираюсь стать. Мне нравятся люди, непохожие на тех, кого я знал раньше. А разговор с вами интересен потому, что я предвкушаю здесь увлекательную борьбу и неожиданные повороты мысли.

— Вы совсем упустили из виду, — вмешался третий, — что прошлое и будущее существуют только в наших мыслях. Прошлого уже нет. Будущего еще нет. И независимо от того, вспоминаете вы о прошлом или мечтаете о будущем, действуете вы только в настоящем. Только в настоящем можно что-то менять в своей жизни – ни прошлое, ни будущее нам не подвластно. Только в настоящем можно быть счастливым: воспоминания о прошлом счастье – грустны, ожидание будущего счастья – тревожно.опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

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