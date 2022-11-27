Как у взрослых людей проявляются детские психотравмы

Последствия насилия в семье необходимо устранять, начиная с анализа источника проблем. Грамотная психологическая поддержка способна нивелировать разрушительное влияние на личность человека.

Насилие в любой форме никогда не проходит бесследно. Оно имеет особенно тяжёлые последствия, когда мы говорим о травмах, пережитых в детстве. Дети наивны, открыты и не готовы к предательству, особенно со стороны близких. Воздействие насилия на детскую психику разрушительно. Пережившие в детстве травматический опыт, люди не умеют общаться, строить нормальные отношения, их восприятие реальности искажено.

15 последствий домашнего насилия

«Невидимый враг» – страшные воспоминания о прошлом – лишь часть проблемы. Серьёзные последствия могут не проявляться в форме ярко выраженной депрессии или девиантного поведения. Даже, на первый взгляд, обычная замкнутость может быть поводом для беспокойства: «С человеком не все в порядке! Нужна помощь!».

Проблемы в общении

Создание доверительного общения с людьми после перенесенной домашней травли, издевательств, постоянных телесных наказаний, сарказма и унижений оказывается невозможным по нескольким причинам.

1. Закрытость

Беда выросших детей с насилием в семейной истории. Человек замыкается в себе, избегает общения, чтобы не показывать истинного состояния, настоящих чувств. Кому-то такие люди кажутся высокомерными, непробиваемыми, недосягаемыми – да какими угодно, только не общительными и не позитивными. Это закономерная защитная реакция.

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2. Одиночество

Ведь лучше не иметь круга общения совсем, чем снова пережить боль и предательство. Близкие отношения можно создать только открыв сердце, позволив себе быть уязвимым. Но открываться страшно. К тому же, нет навыка быть в отношениях: говорить о своих чувствах, потребностях, интересах и желаниях.

3. Страх высказать своё мнение, иметь свою точку зрения

Вчерашний ребенок постоянно боится наказания, осуждения, издевательств. Поэтому поговорить с начальником, обсудить деловой вопрос с коллегами, не говоря уже о разговорах с незнакомыми людьми – это испытание. И далеко не все выходят из него с честью. Это касается обычного, бытового общения. Люди с насилием в прошлом болезненно боятся осуждения, насмешек. Снова окунаться в психологическое насилие им не хочется.

4. Тревожность как жизненный фон

Люди, пережившие насилие, дезориентированы. Их хорошее самочувствие зависит от отношения окружающих. Это называют психологической зависимостью. Но хроническая тревога создает, сужая сознание, создаёт суетливость. Суета – много мелких бесполезных действий часто вредит как в личной жизни, так и в рабочем процессе. Они боятся что-то упустить, забыть, недоделать и на фоне этой тревоги, в суете как раз упускают, забывают, пропускают ошибки.

5. Замалчивание проблем

Замалчивание проблем в отношениях происходит из-за неумения общаться здоровым способом. Раскрыть свою душу перед кем-то – невозможно, попросить о помощи – ужасно. Причин этому несколько:

Страх быть осужденным за свои действия, оказаться осмеянным, униженным, растоптанным.

Стыд перед раскрытием позорных с собственной точки зрения фактов.

Неумение быть откровенным. Ведь за проявление себя можно быть наказанным. Легче показывать окружающим то, что по вашему мнению, они от вас ожидают.

Отсутствие базового доверия к миру.

Боязнь конфликта. Человек стремится избежать конфликтной ситуации любой ценой, даже в ущерб своим интересам.

Эмоциональный перфекционизм – убеждённость в том, что человек имеете право проявлять только положительные эмоции. Если любишь, то не можешь злиться на любимого человека.

Безнадежность – убеждённость в том, что отношения невозможно улучшить, они не зависят от желания и поведения.

Угадывание мыслей – человек старается угадать, что думает, что чувствует и что хочет партнёр и удовлетворить его воображаемые потребности и желания.

завышенные ожидания — уверенность, что другие должны сами понимать, что Вы чувствуете и что Вам нужно. Но только убеждаетесь, что близкие к Вам равнодушны.

Необходимость решать проблемы, значит выходить на конструктивный диалог. Но страх быть не услышанным, не принятым, приводит к мысли, что проблема сама рассосётся.

6. Низкая самооценка

Человек уверен, что любить его не за что. Поэтому для создания отношений выбирает в партнеры того, кто ниже по социальной лестнице или имеет какой-либо «дефект», например, зависимость.

7. Неумение отказать кому бы то ни было

Люди, пережившие насилие, становятся ведомыми. У них все занимают деньги, но никогда ничего не отдают. Их используют, так как человеку психологически сложно сказать: «Нет!». В раннем возрасте за отказ от абсолютного послушания могло последовать жестокое наказание. Ассоциации не уходят долгие годы.

Не избалованные общением в детстве, взрослые боятся потерять расположенных к ним людей: «Откажу – потеряю друга».

8. Склонность к самокопанию и самоедству

Те, кто пережил насилие, винят себя не только в своих бедах, но и в бедах других людей. Поэтому бесконечно ищут недостатки в себе, в любом своём проявлении, поведении. Проигрывают в памяти прошедшие события, как было бы, если бы…

9. Неспособность принимать решения или их чрезмерно долгое их обдумывание

Возможно, что в детстве безобидные игры становились причиной жестокого наказания. Человек боится что-то предпринять, не взвесив за и против. Казалось бы, все логично. Хорошо продумаешь – примешь верное решение. Нет. Люди с травмами делают это очень медленно, упуская возможности, потому что боязнь перемен оказывается сильнее радужных перспектив. Даже покупка новой одежды превращается в проблему. Человек боится принимать решения, потому что эта область всегда находилась под контролем подавляющих взрослых.

10. Детское поведение во взрослой жизни

Человек, переживший насилие, навсегда остается ребёнком. Инфантилизм, постоянное мысленное возвращение к прошлым обидам, желание переиграть жизненный сценарий с нуля, перекладывание ответственности на других – типичные проявления. К этой же группе психологических сложностей относится стремление избежать принятия решений.

Эмоциональные решения без логического обдумывания, часто приводят к серьёзным проблемам. При этом возникает желание, чтобы их решил кто-нибудь другой (взрослый).

Детская вина, взращенная родителями или другими близкими взрослыми, не покидает, не изживается. Человек на всю жизнь остается отруганным малышом, который плохо себя вел.

Вина сидит настолько глубоко, что человек видит её в других людях. Выросший мужчина или зрелая женщина постоянно оправдывают ошибки и обиды, причинённые другими, отыскивая обоснования непростительным поступкам по отношению к себе.

11. Фобии

Люди, пережившие детское насилие, страдают от множества фобий. Страхи часто бывают иррациональными, придуманными, без причины.

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12. Боязнь прикосновений (гаптофобия)

Человек становится уязвимым при сокращении расстояния между ним и другим человеком. Не говоря уже об объятиях, поцелуях или сексуальных отношениях. Боязнь физических контактов развивается из-за побоев и других жестокостей в раннем возрасте.

13. Страх потери близких

Страх потери близких – совершенно нормальное состояние. Но у личностей с насилием в прошлом он приобретает гипертрофированные масштабы. Они не доверяют людям. А те, кто все же занял место в их сердце, представляются незаменимыми. Мысль об их уходе ужасает.

14. Саморазрушение

Результатом постоянного стресса, внутренних переживаний, злости на себя становится аутоагрессия. Токсичная атмосфера в семье приводит к селф-харму – нанесению физического вреда самого себе в виде порезов, царапин, отказа от еды, воды, необходимого лечения. Явление разрушительное и в психологическом, и в физическом планах.

15. Хроническая депрессия и суицид

Подавление чувств доводит человека до хронической депрессии, иногда в тяжёлой форме. Как следствие, мысли о суициде частые гости в голове человека, пережившего насилие.

Резюме

Последствия насилия в семье необходимо устранять, начиная с анализа источника проблем. Грамотная психологическая поддержка способна нивелировать разрушительное влияние на личность человека.опубликовано econet.ru

Автор Мария Кудрявцева

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